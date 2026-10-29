Il Genoa ha battuto la Juventus 2-0 a Marassi mercoledì 28 ottobre 2026, nella 9ª giornata di Serie A. I gol sono arrivati nel primo tempo: Ehizibue al 12' su assist di Baldanzi, poi lo stesso Baldanzi al 28'. La squadra di De Rossi sale a 10 punti, la Juventus di Spalletti resta a 14.

Il primo tempo: due gol in mezz'ora

Il Genoa parte forte. Al 12' Baldanzi mette un pallone basso sul secondo palo, Ehizibue calcia e la deviazione di Cambiaso inganna la difesa bianconera. Al 28' arriva il raddoppio di Baldanzi, ancora con l'aiuto di una deviazione. La Juventus prova a reagire con Kalulu, che al 18' spreca un due contro uno chiuso da Amorim e prima dell'intervallo calcia a lato.

La ripresa: la Juventus non trova la porta

Spalletti cambia due uomini all'intervallo e altri due all'ora di gioco, ma il Genoa tiene. Al 67' McKennie non riesce a calciare da pochi passi e Bijlow devia in corner una conclusione da fuori di Zhegrova. Dall'altra parte Osmajic e Marcandalli sprecano le occasioni per il terzo gol.

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I numeri della partita

La Juventus ha avuto il 63% del possesso e ha tirato 15 volte, contro le 12 del Genoa. I bianconeri hanno centrato la porta quattro volte senza trovare il gol. Ha arbitrato Daniele Doveri.

La classifica e il prossimo turno

Il Genoa sale a 10 punti e si porta al 13° posto. La Juventus resta a 14, appaiata a Napoli e Frosinone. Domenica 1 novembre alle 20.45 i bianconeri ospitano proprio il Napoli all'Allianz Stadium.

Domande frequenti

Come è finita Genoa-Juventus del 28 ottobre 2026?

Il Genoa ha vinto 2-0 a Marassi nella 9ª giornata di Serie A. I rossoblù hanno chiuso la partita nel primo tempo con i gol di Ehizibue al 12' e di Baldanzi al 28'. La Juventus ha avuto più possesso e più tiri, ma non è riuscita a segnare.

Chi ha segnato in Genoa-Juventus?

I gol del Genoa portano la firma di Kingsley Ehizibue al 12', su assist di Tommaso Baldanzi, e dello stesso Baldanzi al 28'. Entrambe le reti sono arrivate con una deviazione. La Juventus di Spalletti non ha segnato e ha chiuso con quattro tiri nello specchio della porta.

Quando gioca la Juventus la prossima partita?

La Juventus torna in campo domenica 1 novembre 2026 alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Napoli, nella 10ª giornata di Serie A. Le due squadre arrivano alla sfida appaiate in classifica a 14 punti, dopo la sconfitta bianconera a Genova e la vittoria azzurra a Monza.