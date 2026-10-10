Il Genoa batte 2-1 la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A, giocata sabato 10 ottobre 2026 allo stadio Luigi Ferraris. Per la squadra di Daniele De Rossi è la prima vittoria in campionato. Decidono Osmajic e Messias nei primi quindici minuti, mentre i viola di Paolo Vanoli segnano solo grazie a un'autorete di Vasquez nella ripresa.

Due gol in un quarto d'ora

De Rossi ha schierato il Genoa con il 3-4-2-1: Bijlow in porta, Otoa, Ostigard e Vasquez in difesa, Ehizibue e Ellertsson sulle fasce, Frendrup e Traoré in mezzo, Messias ed El Shaarawy alle spalle di Osmajic. Vanoli ha risposto con il 4-3-3, con Mastantuono, Beto e Gnonto in attacco.

Il Genoa è partito forte. Al 7' De Gea ha respinto male un tiro di El Shaarawy, Ellertsson ha rimesso il pallone in mezzo e Osmajic lo ha spinto in rete. Otto minuti dopo un rinvio sbagliato di Ranieri ha liberato Osmajic, che ha servito Messias per il 2-0 davanti alla porta vuota.

La Fiorentina ha avuto il pallone per lunghi tratti senza trovare la strada. Nel primo tempo Gnonto ha segnato in fuorigioco e De Gea ha evitato il terzo gol su una punizione di El Shaarawy.

La reazione viola arriva tardi

Nella ripresa Vanoli ha cambiato due giocatori all'intervallo e la squadra ha alzato il ritmo. Ndour ha colpito un palo con un tiro da fuori. A un quarto d'ora dalla fine un cross di Jimenez è stato deviato nella propria porta da Vasquez per il 2-1.

Il forcing finale non ha cambiato il risultato. I dati della partita raccontano il copione: Fiorentina al 63% di possesso palla, Genoa più concreto con lo stesso numero di tiri nello specchio, tre per parte. Davanti a oltre 31.000 spettatori, De Rossi ha abbracciato a fine gara El Shaarawy, suo ex compagno alla Roma.

Classifica e prossimi impegni

Con questi tre punti il Genoa sale a quota 4 e aggancia proprio la Fiorentina. Nelle prime cinque giornate i rossoblù avevano raccolto un solo punto, nel pareggio con il Frosinone.

Ai microfoni di DAZN De Rossi ha spiegato che per il Genoa il campionato comincia da questa vittoria. Ha aggiunto che la squadra meritava qualcosa in più, che serve più solidità e che ha apprezzato l'intensità dei giocatori arrivati da Paesi con fusi orari molto diversi.

Il prossimo impegno del Genoa è la trasferta all'Olimpico contro la Roma, sabato 17 ottobre alle 20.45.

Domande frequenti

Come è finita Genoa-Fiorentina?

Genoa-Fiorentina è finita 2-1. La partita, valida per la sesta giornata di Serie A, si è giocata sabato 10 ottobre 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa allenato da Daniele De Rossi è stata la prima vittoria in campionato della stagione 2026/2027.

Chi ha segnato in Genoa-Fiorentina?

Per il Genoa hanno segnato Osmajic al 7', sulla respinta di De Gea dopo un tiro di El Shaarawy, e Messias al 15' su assist dello stesso Osmajic. Il gol della Fiorentina è un'autorete di Vasquez nel secondo tempo, su cross di Jimenez a un quarto d'ora dalla fine.

Quanti punti hanno Genoa e Fiorentina in classifica?

Dopo la sesta giornata di Serie A Genoa e Fiorentina hanno 4 punti ciascuna. Il Genoa ne aveva raccolto uno solo nelle prime cinque partite, con il pareggio contro il Frosinone, e con la vittoria sui viola ha agganciato la squadra di Paolo Vanoli.