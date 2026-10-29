Nelle nuove guide presentate a Roma per i 40 anni della casa editrice salgono a 56 le Tre Forchette e a 120 le Tre Spicchi. Osteria dei Maltagliati è il ristorante dell'anno.

Il Reale di Niko Romito, a Castel di Sangro, è il miglior ristorante d'Italia per il Gambero Rosso. Nella guida Ristoranti d'Italia 2027 conquista 99 punti su 100, davanti all'Osteria Francescana di Massimo Bottura e a Piazza Duomo di Enrico Crippa. Nella guida alle pizzerie, il titolo di pizzeria dell'anno va a Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone, in Calabria.

Le guide del quarantennale

Le guide Ristoranti d'Italia e Pizzerie d'Italia 2027 sono state presentate a Roma, nell'anno in cui il Gambero Rosso festeggia i 40 anni. Le Tre Forchette, il massimo riconoscimento per i ristoranti, salgono a 56. Le Tre Spicchi, l'equivalente per le pizzerie, sono 120.

I migliori ristoranti d'Italia 2027

In vetta c'è il Reale di Niko Romito, seguito da due nomi storici dell'alta cucina italiana.

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Posizione Ristorante Città Punti 1 Reale Castel di Sangro (AQ) 99 2 Osteria Francescana Modena 98 3 Piazza Duomo Alba (CN) 97 4 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brunico (BZ) 96 4 Uliassi Senigallia (AN) 96 6 Le Calandre Rubano (PD) 95

Subito dietro, a quota 94, ci sono Casa Perbellini 12 Apostoli, Madonnina del Pescatore, Il Pagliaccio, Pascucci al Porticciolo, La Pergola, Seta by Antonio Guida e Villa Crespi.

Osteria dei Maltagliati ristorante dell'anno

Il premio di ristorante dell'anno va all'Osteria dei Maltagliati di Torano Nuovo, in provincia di Teramo. L'Abruzzo fa festa anche con altri riconoscimenti: Genya Malafronte, di Legàmi a Morro d'Oro, è lo chef emergente, mentre Sextantio Cucina a Santo Stefano di Sessanio è la novità dell'anno.

Tra gli altri premi:

Cucina e territorio: Cascina Lago Scuro, Stagno Lombardo (CR);

Cascina Lago Scuro, Stagno Lombardo (CR); Menu degustazione dell'anno: daGorini, San Piero in Bagno (FC);

daGorini, San Piero in Bagno (FC); Ricerca e innovazione: Somnium, Eboli (SA);

Somnium, Eboli (SA); Pastry chef dell'anno: Ambra Campodonico, Rosita Mammone e Martina Tramis;

Ambra Campodonico, Rosita Mammone e Martina Tramis; Miglior ospitalità: Michela Scarello, Agli Amici dal 1887, Udine;

Michela Scarello, Agli Amici dal 1887, Udine; Miglior sommelier: Luca Belleggia, Il Pagliaccio, Roma;

Luca Belleggia, Il Pagliaccio, Roma; Miglior carta dei vini: Ristorante Del Lago, Bagno di Romagna (FC);

Ristorante Del Lago, Bagno di Romagna (FC); Miglior mescita: Hebbo, Dobbiaco (BZ).

Un riconoscimento speciale alla continuità va a Dal Pescatore, Enoteca Pinchiorri e Don Alfonso 1890, che hanno le Tre Forchette dalla prima edizione della guida, nel 1990.

Le migliori pizzerie d'Italia 2027

La pizzeria dell'anno è Bob Alchimia a Spicchi, a Montepaone, in provincia di Catanzaro. Delle 120 Tre Spicchi, 105 riguardano la pizza al piatto e 15 la pizza al taglio. Le nuove entrate sono 12, tra cui La Ventola a Rosignano Marittimo e Spazio by Franco Pepe a Baja Sardinia.

I premi speciali:

Pizzaiolo emergente: Luigi Vaccaro, Antica Pizza, Busto Arsizio (VA);

Luigi Vaccaro, Antica Pizza, Busto Arsizio (VA); Novità dell'anno: DaV Cantalupa, Brusaporto (BG);

DaV Cantalupa, Brusaporto (BG); Pizza e territorio: La Vecchia Scuola, Montese (MO);

La Vecchia Scuola, Montese (MO); Migliore proposta di fritti: 180 Grammi, Roma;

180 Grammi, Roma; Migliore carta delle bevande: Il Giardino di Ghilot, Cherasco (CN).

Per i 40 anni, il Gambero Rosso ha premiato anche i pizzaioli che hanno fatto la storia: Simone Padoan, Renato Bosco, Gabriele Bonci, Franco Pepe ed Enzo Coccia.

Le pizze dell'anno

Sei le pizze dell'anno 2027:

Friggione di Irina Trattoria Pizzeria, Valsamoggia (BO);

Capricciosa nel ruoto di Élite Rossi, Alvignano (CE);

Carciofi in 3 atti di Giuseppe Bove Pizzeria, Montesarchio (BN);

Marinara Speciale di Sa Matracca, Cagliari;

Come un Raviolo di Ruver Teglia Frazionata, Roma, per la pizza al taglio;

Popcorn al Cinema di Controluce, Porto Sant'Elpidio (FM), tra le pizze dolci.

Domande frequenti

Qual è il miglior ristorante d'Italia 2027 per il Gambero Rosso?

Per la guida Ristoranti d'Italia 2027 del Gambero Rosso il miglior ristorante è il Reale di Niko Romito, a Castel di Sangro, con 99 punti su 100. Secondo posto per l'Osteria Francescana di Massimo Bottura con 98, terzo per Piazza Duomo di Enrico Crippa ad Alba con 97. Le Tre Forchette sono 56.

Qual è la pizzeria dell'anno 2027 del Gambero Rosso?

La pizzeria dell'anno 2027 per la guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso è Bob Alchimia a Spicchi, a Montepaone, in provincia di Catanzaro. La guida assegna 120 Tre Spicchi, 105 per la pizza al piatto e 15 per la pizza al taglio, con 12 nuove entrate rispetto all'edizione precedente.