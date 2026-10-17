Nell'anticipo della settima giornata il Frosinone di Alvini batte il Sassuolo allo Stirpe. Calò apre, Raimondo segna tre gol e diventa capocannoniere della Serie A. Ai neroverdi non bastano Berardi e Thorstvedt.

Il Frosinone batte 4-2 il Sassuolo, venerdì 16 ottobre 2026 allo stadio Stirpe, nell'anticipo della settima giornata di Serie A. Giacomo Calò apre al 9', Antonio Raimondo firma una tripletta al 26', al 30' e al 57'. Per il Sassuolo segnano Berardi e Thorstvedt. I ciociari salgono a 13 punti e agganciano il Cagliari al quarto posto.

Calò apre, Berardi risponde

Il Frosinone passa al 9'. Bakola perde palla in area, Masini la recupera e sulla respinta arriva Calò, che batte Muric con un tiro potente.

Il Sassuolo pareggia al 15'. Bakola lancia Berardi, che salta Palmisani e segna a porta vuota. Per il capitano neroverde è il gol numero 132 in Serie A, che gli vale l'aggancio ad Alessandro Altobelli al 41° posto della classifica dei marcatori di sempre. Al 17' il Frosinone trova la rete con Kvernadze, ma l'arbitro la annulla.

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La doppietta di Raimondo in quattro minuti

La partita gira tra il 26' e il 30', con due errori di Muric. Prima il portiere del Sassuolo non trattiene un cross di Calò e Raimondo ribadisce in rete il 2-1. Poi Caleta-Car tenta un retropassaggio di testa, Muric esce in ritardo e Raimondo arriva prima di lui sul pallone per il 3-1.

Il Sassuolo accorcia al 37'. Thorstvedt scambia con Esposito, riceve il filtrante e segna il 3-2, il suo primo gol in Serie A dall'8 maggio.

La tripletta e il finale

Al 57' arriva il quarto gol. Kvernadze crossa per Ghedjemis, Muric respinge il colpo di testa e Raimondo, il più rapido sulla ribattuta, completa la sua prima tripletta in Serie A.

Aquilani cambia quattro uomini tra il 58' e il 68' per riaprire la partita. Nel finale Lipani e Laurienté hanno due occasioni, ma il punteggio non cambia più.

I numeri della partita

Il Sassuolo ha avuto più possesso palla, il 57%, ma il Frosinone ha trovato più spesso la porta: 8 tiri nello specchio su 15, contro i 7 su 15 dei neroverdi. Il Frosinone ha chiuso senza ammoniti, il Sassuolo con un solo cartellino giallo.

Raimondo capocannoniere, Frosinone quarto

Con la tripletta Antonio Raimondo, classe 2004, sale a sette gol in sette partite e diventa il capocannoniere della Serie A, davanti a Malen fermo a sei.

Per il Frosinone di Alvini è la quarta vittoria in campionato e la terza consecutiva in casa, dopo la sconfitta di Napoli. I ciociari salgono a 13 punti, al quarto posto insieme al Cagliari e a tre lunghezze da Inter e Lazio in vetta. Il Sassuolo di Aquilani resta a 8 punti e incassa la terza sconfitta in campionato: in trasferta ha raccolto un solo punto in quattro partite.

Domande frequenti

Come è finita Frosinone-Sassuolo?

Frosinone-Sassuolo è finita 4-2, venerdì 16 ottobre 2026 allo stadio Stirpe, nell'anticipo della settima giornata di Serie A. Per il Frosinone hanno segnato Calò al 9' e Raimondo con una tripletta al 26', al 30' e al 57'. Per il Sassuolo sono andati a segno Berardi al 15' e Thorstvedt al 37'.

Chi è il capocannoniere della Serie A?

Dopo l'anticipo del 16 ottobre 2026 il capocannoniere della Serie A è Antonio Raimondo del Frosinone, con sette gol in sette partite. L'attaccante classe 2004 ha segnato la sua prima tripletta in Serie A contro il Sassuolo e ha superato Malen, fermo a sei reti.

In che posizione è il Frosinone in classifica?

Dopo la vittoria per 4-2 sul Sassuolo del 16 ottobre 2026 il Frosinone ha 13 punti ed è quarto in classifica insieme al Cagliari, a tre punti da Inter e Lazio in testa. Per la squadra di Alvini è la quarta vittoria in campionato e la terza consecutiva in casa.

Quanti gol ha segnato Berardi in Serie A?

Con il gol del 15' a Frosinone, il 16 ottobre 2026, Domenico Berardi è salito a 132 reti in Serie A. Il capitano del Sassuolo ha agganciato Alessandro Altobelli al 41° posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi del campionato italiano.