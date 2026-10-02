Francia e Italia si affrontano stasera, venerdì 2 ottobre 2026, per la quarantaduesima volta. Nelle 41 sfide precedenti l'Italia ha vinto 19 volte, la Francia 12, mentre 10 partite sono finite in parità. Il bilancio storico sorride agli azzurri, quello recente ai Bleus: due sole vittorie italiane nelle ultime quindici gare.

Il bilancio complessivo tra Francia e Italia

I numeri raccontano due epoche diverse. Nella prima metà del Novecento l'Italia ha costruito un vantaggio netto, che resiste ancora oggi. Dagli anni Ottanta in poi la Francia ha ribaltato la tendenza: secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi quindici incroci gli azzurri hanno raccolto due vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte.

Nel conteggio dei pareggi rientrano anche le due sfide mondiali decise ai rigori, il quarto di finale del 1998 e la finale del 2006. Per la statistica ufficiale valgono come pari, anche se la prima ha mandato avanti la Francia e la seconda ha dato all'Italia il quarto titolo mondiale.

Stasera si gioca allo Stade de France di Saint-Denis, alle 20.45, per la terza giornata del girone di Nations League. In panchina ci sono Roberto Mancini e Zinédine Zidane, che a Berlino nel 2006 era in campo con la maglia numero 10.

Le origini: 1910 e il Mondiale del 1938

La rivalità nasce con la nazionale stessa. Il 15 maggio 1910, all'Arena Civica di Milano, l'Italia giocò la sua prima partita ufficiale proprio contro la Francia e vinse 6-2.

Il primo incrocio in un Mondiale arrivò nel 1938, ai quarti di finale del torneo ospitato dai francesi. L'Italia di Vittorio Pozzo vinse 3-1 a Colombes, con la doppietta di Silvio Piola e il gol di Gino Colaussi, e poi andò a prendersi il secondo titolo consecutivo. Lo stadio di Colombes ha ospitato anche l'ultima vittoria azzurra a Parigi prima del 2024: un 3-1 in amichevole l'11 aprile 1954, come ricorda la FIGC.

Gli anni dei Mondiali: 1978, 1986 e 1998

In Argentina, nel 1978, Bernard Lacombe segnò di testa dopo 44 secondi, uno dei gol più veloci della storia dei Mondiali. L'Italia di Enzo Bearzot rispose con Paolo Rossi e Renato Zaccarelli e vinse 2-1 a Mar del Plata.

Otto anni dopo, in Messico, la Francia di Michel Platini si prese la rivincita: 2-0 agli ottavi di finale contro l'Italia campione del mondo in carica, con i gol di Platini e Yannick Stopyra.

Il 3 luglio 1998 le due squadre si ritrovarono a Saint-Denis, nello stesso stadio di stasera, per i quarti del Mondiale di casa dei francesi. Centoventi minuti senza gol, poi i rigori: l'errore di Luigi Di Biagio, che colpì la traversa sull'ultimo tiro, spinse avanti la Francia, che dieci giorni dopo vinse il titolo.

Rotterdam 2000 e Berlino 2006: le due finali

La ferita più dolorosa per l'Italia porta la data del 2 luglio 2000. Nella finale dell'Europeo a Rotterdam gli azzurri di Dino Zoff conducevano con il gol di Marco Delvecchio. Sylvain Wiltord pareggiò nei secondi finali del recupero e nei supplementari David Trezeguet chiuse la partita con il golden gol.

Sei anni dopo la rivincita arrivò nella partita più importante di tutte. Il 9 luglio 2006, nella finale del Mondiale a Berlino, Zidane aprì su rigore e Marco Materazzi pareggiò di testa. Ai supplementari Zidane venne espulso per la testata proprio a Materazzi. Ai rigori l'Italia di Marcello Lippi segnò tutti e cinque i tiri, Trezeguet colpì la traversa e Fabio Grosso trasformò il penalty del 5-3 che valse il quarto titolo mondiale.

Dal 2006 al 2024: la Francia allunga

Due mesi dopo Berlino, il 6 settembre 2006, la Francia vinse 3-1 allo Stade de France nelle qualificazioni a Euro 2008. All'Europeo in Svizzera e Austria l'Italia si impose 2-0 a Zurigo il 17 giugno 2008, con il rigore di Andrea Pirlo e la punizione di Daniele De Rossi: una vittoria che valse i quarti di finale e eliminò i francesi.

Poi sono arrivate tre amichevoli, tutte vinte dalla Francia: 2-1 in Italia nel novembre 2012, 3-1 di nuovo in Italia nel settembre 2016 e 3-1 a Nizza nel giugno 2018. Per rivedere l'Italia vincere sono serviti sedici anni.

Il doppio confronto di Nations League 2024

Il 6 settembre 2024, al Parco dei Principi, Bradley Barcola segnò dopo 14 secondi. L'Italia di Luciano Spalletti rimontò con Federico Dimarco, Davide Frattesi e Giacomo Raspadori e vinse 3-1. Era la prima vittoria contro la Francia dal 2008 e la prima di sempre al Parco dei Principi.

Il ritorno, il 17 novembre 2024 a San Siro, andò alla Francia di Didier Deschamps per 3-1. Adrien Rabiot segnò una doppietta di testa, un'autorete di Guglielmo Vicario completò il risultato e Andrea Cambiaso firmò il gol azzurro. Con quella vittoria i francesi chiusero il girone al primo posto, davanti all'Italia.

Le partite chiave tra Francia e Italia

15 maggio 1910 , amichevole, Milano: Italia-Francia 6-2

, amichevole, Milano: Italia-Francia 6-2 12 giugno 1938 , Mondiale (quarti), Colombes: Italia-Francia 3-1

, Mondiale (quarti), Colombes: Italia-Francia 3-1 2 giugno 1978 , Mondiale (gironi), Mar del Plata: Italia-Francia 2-1

, Mondiale (gironi), Mar del Plata: Italia-Francia 2-1 17 giugno 1986 , Mondiale (ottavi), Città del Messico: Francia-Italia 2-0

, Mondiale (ottavi), Città del Messico: Francia-Italia 2-0 3 luglio 1998 , Mondiale (quarti), Saint-Denis: Francia-Italia 0-0, 4-3 ai rigori

, Mondiale (quarti), Saint-Denis: Francia-Italia 0-0, 4-3 ai rigori 2 luglio 2000 , Europeo (finale), Rotterdam: Francia-Italia 2-1 al golden gol

, Europeo (finale), Rotterdam: Francia-Italia 2-1 al golden gol 9 luglio 2006 , Mondiale (finale), Berlino: Italia-Francia 1-1, 5-3 ai rigori

, Mondiale (finale), Berlino: Italia-Francia 1-1, 5-3 ai rigori 17 giugno 2008 , Europeo (gironi), Zurigo: Italia-Francia 2-0

, Europeo (gironi), Zurigo: Italia-Francia 2-0 6 settembre 2024 , Nations League, Parigi: Francia-Italia 1-3

, Nations League, Parigi: Francia-Italia 1-3 17 novembre 2024, Nations League, Milano: Italia-Francia 1-3

Domande frequenti sui precedenti Francia-Italia

Quante volte si sono affrontate Francia e Italia?

Prima della sfida del 2 ottobre 2026 allo Stade de France, Francia e Italia si sono affrontate 41 volte. L'Italia ha vinto 19 partite, la Francia 12 e altre 10 sono finite in pareggio, comprese le sfide mondiali del 1998 e del 2006 decise ai rigori.

Qual è l'ultimo precedente tra Italia e Francia?

L'ultimo precedente risale al 17 novembre 2024, in Nations League a San Siro: la Francia vinse 3-1 con la doppietta di Adrien Rabiot e un'autorete di Vicario, mentre Cambiaso segnò per l'Italia. Due mesi prima gli azzurri avevano vinto 3-1 al Parco dei Principi di Parigi.

Quando l'Italia ha battuto la Francia l'ultima volta?

L'ultima vittoria azzurra è del 6 settembre 2024, in Nations League al Parco dei Principi: 3-1 in rimonta con i gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori dopo il vantaggio francese di Barcola. Prima di allora l'Italia non batteva la Francia dal 2-0 di Zurigo a Euro 2008.

Come è andata la finale Mondiale del 2006 tra Italia e Francia?

La finale si giocò il 9 luglio 2006 a Berlino e finì 1-1 dopo i supplementari, con il rigore di Zidane e il gol di testa di Materazzi. Zidane fu espulso per la testata al difensore azzurro. Ai rigori vinse l'Italia 5-3, con il tiro decisivo di Fabio Grosso.