Francia-Italia, quando si gioca la sfida di Nations League: data, orario, tv e ultime sulle formazioni
Venerdì 2 ottobre alle 20.45 allo Stade de France, diretta su Rai 1. Mancini ritrova Barella e Calafiori, Zidane senza Mbappé.
Francia-Italia si gioca venerdì 2 ottobre 2026 alle 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis, alle porte di Parigi. È la terza giornata del girone di Nations League e va in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli azzurri di Roberto Mancini arrivano dal 4-1 in Turchia, la Francia di Zinedine Zidane è ancora a punteggio pieno.
Data, orario e dove vederla
Partita
Francia-Italia
Competizione
Nations League 2026/27, terza giornata
Data
Venerdì 2 ottobre 2026
Orario
20.45
Stadio
Stade de France, Saint-Denis
Arbitro
Jesús Gil Manzano (Spagna)
Tv
Rai 1
Streaming
RaiPlay
Come arrivano le due squadre
L'Italia ha cominciato male il ritorno di Mancini in panchina: il 25 settembre all'Olimpico ha perso 2-0 contro il Belgio. Tre giorni dopo la reazione, con il 4-1 in casa della Turchia firmato da Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito.
La Francia ha vinto entrambe le prime partite per 1-0, contro Turchia e Belgio, e guida il girone con 6 punti. L'Italia ne ha 3, come il Belgio.
Le ultime sull'Italia
Mancini ha portato a Parigi 23 giocatori e ne ha lasciati nove a Coverciano, a lavorare in vista della gara con la Turchia: Ahanor, Coppola, Ghilardi, Kouadio, Mandragora, Romano, Cambiaghi, Inacio e Pessina. Tornano a disposizione Barella e Gianluca Mancini, mentre Zaniolo e Raspadori hanno lasciato il ritiro per infortunio.
In porta c'è Donnarumma. A destra Kayode dovrebbe tenersi il posto dopo la buona prova in Turchia, al centro Bastoni è sicuro e il ballottaggio per affiancarlo è tra Scalvini e Mancini, a sinistra rientra Calafiori. Davanti Kean, Pio Esposito e Sebastiano Esposito si giocano il tridente.
Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Kean, P. Esposito, S. Esposito.
Il ct parlerà in conferenza stampa giovedì 1° ottobre alle 19.15, allo Stade de France, dopo la rifinitura.
Le ultime sulla Francia
Zidane deve fare a meno di diversi titolari: Mbappé, Konaté, Saliba, Tchouaméni, Zaïre-Emery e Mateta. Senza il suo attaccante più forte, il tridente dovrebbe essere formato da Olise, Dembélé e uno tra Doué e Barcola.
Probabile formazione Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué.
Dopo Parigi, la Turchia a Bologna
Gli azzurri non avranno molto tempo per pensare al risultato. Sabato 3 ottobre si trasferiscono a Bologna e lunedì 5 ottobre alle 20.45 giocano Italia-Turchia allo stadio Dall'Ara. Il girone si chiude a novembre con Italia-Francia il 12 e Belgio-Italia il 15.
Domande frequenti
Quando si gioca Francia-Italia di Nations League?
Francia-Italia si gioca venerdì 2 ottobre 2026 alle 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis, vicino a Parigi. È la terza giornata del girone di Nations League. La partita è trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Dove vedere Francia-Italia in tv?
Francia-Italia è trasmessa in chiaro su Rai 1 venerdì 2 ottobre 2026 dalle 20.45. In streaming la partita si può seguire gratis su RaiPlay, da computer, smartphone, tablet e smart tv.
Quando gioca l'Italia dopo la Francia?
Dopo la trasferta di Parigi l'Italia gioca lunedì 5 ottobre 2026 alle 20.45 contro la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna. Il girone di Nations League si chiude a novembre con Italia-Francia il 12 e Belgio-Italia il 15.