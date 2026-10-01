Francia-Italia si gioca venerdì 2 ottobre 2026 alle 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis, alle porte di Parigi. È la terza giornata del girone di Nations League e va in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli azzurri di Roberto Mancini arrivano dal 4-1 in Turchia, la Francia di Zinedine Zidane è ancora a punteggio pieno.

Data, orario e dove vederla

Partita Francia-Italia Competizione Nations League 2026/27, terza giornata Data Venerdì 2 ottobre 2026 Orario 20.45 Stadio Stade de France, Saint-Denis Arbitro Jesús Gil Manzano (Spagna) Tv Rai 1 Streaming RaiPlay

Come arrivano le due squadre

L'Italia ha cominciato male il ritorno di Mancini in panchina: il 25 settembre all'Olimpico ha perso 2-0 contro il Belgio. Tre giorni dopo la reazione, con il 4-1 in casa della Turchia firmato da Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito.

La Francia ha vinto entrambe le prime partite per 1-0, contro Turchia e Belgio, e guida il girone con 6 punti. L'Italia ne ha 3, come il Belgio.

Le ultime sull'Italia

Mancini ha portato a Parigi 23 giocatori e ne ha lasciati nove a Coverciano, a lavorare in vista della gara con la Turchia: Ahanor, Coppola, Ghilardi, Kouadio, Mandragora, Romano, Cambiaghi, Inacio e Pessina. Tornano a disposizione Barella e Gianluca Mancini, mentre Zaniolo e Raspadori hanno lasciato il ritiro per infortunio.

In porta c'è Donnarumma. A destra Kayode dovrebbe tenersi il posto dopo la buona prova in Turchia, al centro Bastoni è sicuro e il ballottaggio per affiancarlo è tra Scalvini e Mancini, a sinistra rientra Calafiori. Davanti Kean, Pio Esposito e Sebastiano Esposito si giocano il tridente.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Kean, P. Esposito, S. Esposito.

Il ct parlerà in conferenza stampa giovedì 1° ottobre alle 19.15, allo Stade de France, dopo la rifinitura.

Le ultime sulla Francia

Zidane deve fare a meno di diversi titolari: Mbappé, Konaté, Saliba, Tchouaméni, Zaïre-Emery e Mateta. Senza il suo attaccante più forte, il tridente dovrebbe essere formato da Olise, Dembélé e uno tra Doué e Barcola.

Probabile formazione Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué.

Dopo Parigi, la Turchia a Bologna

Gli azzurri non avranno molto tempo per pensare al risultato. Sabato 3 ottobre si trasferiscono a Bologna e lunedì 5 ottobre alle 20.45 giocano Italia-Turchia allo stadio Dall'Ara. Il girone si chiude a novembre con Italia-Francia il 12 e Belgio-Italia il 15.

Domande frequenti

Quando si gioca Francia-Italia di Nations League?

Francia-Italia si gioca venerdì 2 ottobre 2026 alle 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis, vicino a Parigi. È la terza giornata del girone di Nations League. La partita è trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Dove vedere Francia-Italia in tv?

Francia-Italia è trasmessa in chiaro su Rai 1 venerdì 2 ottobre 2026 dalle 20.45. In streaming la partita si può seguire gratis su RaiPlay, da computer, smartphone, tablet e smart tv.

Quando gioca l'Italia dopo la Francia?

Dopo la trasferta di Parigi l'Italia gioca lunedì 5 ottobre 2026 alle 20.45 contro la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna. Il girone di Nations League si chiude a novembre con Italia-Francia il 12 e Belgio-Italia il 15.