L'Italia esce dallo Stade de France con un punto e con molte certezze in più. Venerdì 2 ottobre, nella terza giornata di Nations League, gli Azzurri di Roberto Mancini hanno pareggiato 1-1 contro la Francia di Zinedine Zidane, alla prima partita in casa da commissario tecnico dei Bleus. Al gol su punizione di Michael Olise ha risposto Alessandro Bastoni, mentre Gianluigi Donnarumma ha tenuto in piedi la squadra con sette parate.

Il primo tempo: le occasioni migliori sono azzurre

La Francia ha tenuto il pallone, con il 61% di possesso, ma le palle gol più nitide del primo tempo le ha avute l'Italia. Al 16' Moise Kean ha sprecato da ottima posizione un pallone arrivato da Sebastiano Esposito. Dall'altra parte un tiro-cross di Olise, deviato da Sandro Tonali, ha colpito la traversa. Davide Frattesi ci ha provato due volte, prima con una girata deviata in angolo e poi di testa, trovando la risposta di Mike Maignan. Nel finale di tempo Kean ha anche segnato, ma in fuorigioco.

La ripresa: la perla di Olise e la risposta di Bastoni

Al 55' Olise ha sbloccato la partita con un sinistro su punizione che ha baciato la traversa prima di infilarsi sotto l'incrocio. La Francia ha provato a chiuderla e lì è salito in cattedra Donnarumma, decisivo su Désiré Doué, sulla ribattuta di Ousmane Dembélé e su un diagonale di Adrien Rabiot.

Mancini ha cambiato all'ora di gioco, inserendo Nicolò Barella e l'esordiente Vergara al posto di Tonali e Pio Esposito. Al 68' è arrivato il pareggio: pressione alta, Bastoni ha rubato palla a Da Cunha e ha battuto Maignan. Per il difensore è il secondo gol di fila in Nazionale.

Nel finale la Francia è rimasta in dieci: all'87' Dayot Upamecano ha preso il secondo giallo per un fallo su Kean. L'Italia ha provato a vincerla con Barella, ma l'ultima parata, su Eduardo Camavinga, è stata ancora di Donnarumma.

Il tabellino

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki (75' Camavinga), Da Cunha (87' Lacroix), Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (75' Barcola). Ct: Zidane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Tonali (61' Barella), Frattesi (80' Doumbia), Fagioli (89' Scamacca); Kean, Pio Esposito (61' Vergara), Sebastiano Esposito (80' Maldini). Ct: Mancini.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

Gol: 55' Olise (F), 68' Bastoni (I)

Espulso: Upamecano (F) all'87' per doppia ammonizione

Ammoniti: Fagioli, Kean, Vergara, Bastoni

Donnarumma, una serata da sette parate

Il capitano azzurro ha chiuso con sette interventi. Secondo la Figc, in Nazionale aveva fatto di più solo in due occasioni: le dieci parate di marzo in Bosnia e le otto contro la Spagna a Euro 2024.

La classifica del girone

Nell'altra partita del gruppo il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia.

Squadra Punti Francia 7 Belgio 6 Italia 4 Turchia 0

Prossima partita: Italia-Turchia a Bologna

Gli Azzurri tornano in campo lunedì 5 ottobre a Bologna contro la Turchia, battuta 3-0 a Bursa all'andata. A novembre la Francia sarà ospite dell'Italia nella gara di ritorno.

Domande frequenti

Come è finita Francia-Italia di Nations League?

Francia-Italia, giocata venerdì 2 ottobre 2026 allo Stade de France, è finita 1-1. Michael Olise ha portato in vantaggio i francesi al 55' su punizione, Alessandro Bastoni ha pareggiato al 68'. Gianluigi Donnarumma ha chiuso la partita con sette parate.

Chi ha segnato per l'Italia contro la Francia?

Il gol dell'Italia nell'1-1 contro la Francia del 2 ottobre 2026 l'ha segnato Alessandro Bastoni al 68'. Il difensore ha rubato palla a Da Cunha con un pressing alto e ha battuto Maignan. È il suo secondo gol consecutivo in Nazionale.

Quando gioca l'Italia la prossima partita di Nations League?

Dopo il pareggio in Francia, l'Italia torna in campo in Nations League lunedì 5 ottobre 2026 a Bologna contro la Turchia, già battuta 3-0 a Bursa all'andata. Nel girone gli Azzurri sono terzi con 4 punti, dietro Francia (7) e Belgio (6).