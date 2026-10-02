Il manager e conduttore apre la nuova stagione del programma di Nunzia De Girolamo, sabato 3 ottobre alle 17.10 su Rai 1, tra la proposta ad Arcore, la Montessori e il duetto con Pavarotti.

Francesco Facchinetti è il primo ospite della nuova stagione di "Ciao Maschio", in onda sabato 3 ottobre alle 17.10 su Rai 1. Davanti a Nunzia De Girolamo il manager e conduttore ripercorre l'offerta fatta a Silvio Berlusconi per gestire i suoi canali social, parla del divorzio dei genitori e racconta come il successo cambi il modo in cui gli altri ti ascoltano.

La proposta a Berlusconi: «Ne avevo richiesti di più»

De Girolamo gli chiede se si sia mai pentito di aver chiesto troppi soldi a Berlusconi per curare la sua comunicazione sui social. La risposta va nella direzione opposta: «No, ne avevo richiesti di più».

Facchinetti ricostruisce la scena: «Eravamo ad Arcore e c'erano i miei soci che mi guardavano perché loro avrebbero lavorato gratis per Berlusconi». Per lui anche la cifra aveva un senso preciso: «Berlusconi ti pesa per quanto vali». L'accordo poi non si fece, ma Facchinetti resta convinto di aver colpito nel segno: «Non ha accettato però, secondo me, l'offerta gli è piaciuta».

Il racconto si sposta su una domanda che Facchinetti non ha mai fatto. «Non ho mai chiesto a mia mamma e a mio padre perché si sono divorziati», confessa.

«È una delle cose che non ho mai voluto sapere. Forse il mio metodo per esorcizzare le cose è non saperle. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore si dice. Non sapere il perché è successa una determinata cosa mi aiuta a non soffrire. Magari non incazzarmi con uno o con l'altro». Poi chiude con una battuta: «Fatemi sapere perché. Mandatemi un messaggio vocale».

«Cacciato dalla Montessori»

Tra i ricordi d'infanzia ce n'è uno che dice molto del bambino che era: «Io sono stato cacciato dalla Montessori. Immaginate che tipo di maschietto ero io. L'unico bambino nel mondo cacciato dalla Montessori».

Il successo e il pezzo con Pavarotti

Facchinetti parla anche di quanto pesi il successo nel mondo della musica: «Quando hai un grande successo, ti ascoltano tutti». E ricorda una riunione in casa discografica: «Quando vendi i dischi, ci sono tutti».

In quell'occasione lanciò un'idea che a lui stesso sembrava assurda: «Facciamo un pezzo con Pavarotti. Ma l'ho detto per dire, ho detto una cavolata, una cosa irrealizzabile». E invece «è successo». Quella collaborazione diventò perfino un biglietto da visita all'estero: nelle discoteche di New York, a chi gli chiedeva di cosa si occupasse, rispondeva: «Io ho fatto un pezzo con Pavarotti».

Ciao Maschio, cosa cambia nella nuova stagione

"Ciao Maschio" torna il sabato pomeriggio con qualche novità. Accanto a Nunzia De Girolamo arriva una compagnia fissa formata da Sergio Assisi, Antonio Mezzancella e lo psichiatra Domenico Mazzullo. In ogni puntata un'ascoltatrice misteriosa segue i racconti degli ospiti e la sua identità viene svelata durante la trasmissione. Ai personaggi noti si affiancano anche uomini comuni, che portano in studio le loro storie di vita quotidiana.

La puntata con Facchinetti è disponibile anche su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando va in onda Ciao Maschio con Francesco Facchinetti?

La puntata di "Ciao Maschio" con Francesco Facchinetti va in onda sabato 3 ottobre 2026 alle 17.10 su Rai 1. È la prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Nunzia De Girolamo ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Cosa ha detto Francesco Facchinetti su Berlusconi a Ciao Maschio?

A "Ciao Maschio" Francesco Facchinetti racconta di aver chiesto a Silvio Berlusconi molti soldi per gestire i suoi canali social, anzi di averne voluti chiedere di più. Berlusconi non accettò, ma secondo Facchinetti l'offerta gli era piaciuta: «Berlusconi ti pesa per quanto vali».

Quali sono le novità di Ciao Maschio 2026?

Nella nuova stagione di "Ciao Maschio" Nunzia De Girolamo è affiancata da una compagnia fissa con Sergio Assisi, Antonio Mezzancella e Domenico Mazzullo. In ogni puntata c'è un'ascoltatrice misteriosa svelata in diretta, e agli ospiti famosi si aggiungono uomini comuni con le loro storie.