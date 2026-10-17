Ospite di Monica Setta sabato 17 ottobre su Rai 2, l'ex compagna del Cavaliere parla della proposta di nozze, di Forza Italia e di un nuovo amore. In puntata anche Beppe Convertini, Rosanna Lambertucci, Rossella Erra e Arianna David.

Francesca Pascale è ospite di Monica Setta a Storie al bivio weekend, in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2. Racconta che Silvio Berlusconi le chiese di sposarlo e che lei disse di no. Parla poi di politica, chiede ad Antonio Tajani un passo di lato e si dice pronta a scendere in campo.

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La proposta di nozze di Berlusconi

«Silvio Berlusconi mi chiese di sposarlo, ma io non ci pensai nemmeno per un attimo», racconta Pascale. «Avevamo 49 anni di differenza e lui aveva cinque splendidi figli da tutelare».

La loro storia è durata quindici anni. «Ho amato follemente Berlusconi per quindici anni, ma ero consapevole che non avremmo potuto costruire un futuro insieme», rivela. Sul desiderio di maternità è netta: «Un figlio? Non ho mai sentito questa necessità. Mi bastava l'amore e oggi darei anni di vita per tornare a rivedere Silvio anche solo un giorno».

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«Tajani faccia un passo di lato»

Nell'intervista c'è spazio per la politica. Pascale chiede che «Antonio Tajani faccia un passo di lato, allargando il coordinamento alle varie anime di Forza Italia». E spiega il suo ragionamento con un paragone: «D'altronde se un imprenditore vede che ha puntato su un manager che non fa risultato lo sostituisce».

Poi apre a un impegno diretto, con un limite: «Sono pronta a scendere in campo, ma non vedermi segretaria del partito, è pura utopia. Combatto nella società civile per l'inclusività e i diritti».

Il nuovo amore

In chiusura Pascale confessa a Monica Setta di essere innamorata di un uomo. Sull'identità non si sbilancia: «Niente nomi, tanto meno cognomi, ma posso solo dire che è berlusconiano e questo è un elemento che ci unisce».

Gli altri ospiti

Nella stessa puntata Monica Setta accoglie anche Beppe Convertini, Rosanna Lambertucci, Rossella Erra e Arianna David.

Dove vedere Storie al bivio weekend

Storie al bivio weekend va in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2, condotto da Monica Setta. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Cosa ha detto Francesca Pascale su Berlusconi a Storie al bivio?

A Storie al bivio weekend Francesca Pascale ha raccontato che Silvio Berlusconi le chiese di sposarlo e che lei rifiutò, per i 49 anni di differenza e per tutelare i suoi cinque figli. Ha detto di averlo amato per quindici anni e che oggi darebbe anni di vita per rivederlo anche un solo giorno.

Cosa ha detto Francesca Pascale su Tajani?

Francesca Pascale ha chiesto che Antonio Tajani faccia un passo di lato, allargando il coordinamento di Forza Italia alle varie anime del partito. Ha paragonato la situazione a quella di un imprenditore che sostituisce un manager senza risultati. Si è detta pronta a scendere in campo, escludendo però il ruolo di segretaria.

Francesca Pascale è fidanzata?

Nell'intervista a Monica Setta per Storie al bivio weekend Francesca Pascale ha confessato di essere innamorata di un uomo, senza rivelarne il nome. Ha detto soltanto che si tratta di un berlusconiano e che questo è un elemento che li unisce. L'intervista va in onda sabato 17 ottobre 2026 su Rai 2.

Quando va in onda Storie al bivio weekend con Francesca Pascale?

La puntata di Storie al bivio weekend con Francesca Pascale va in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2, condotta da Monica Setta. Tra gli ospiti ci sono anche Beppe Convertini, Rosanna Lambertucci, Rossella Erra e Arianna David. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay.