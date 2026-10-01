Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 5 all'11 ottobre 2026 Sahika convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali e le due festeggiano il recupero delle azioni della holding. Yildiz ed Emir sospettano che Sahika sia viva e nascosta da Ender, mentre Yildiz si finge incinta per non perdere la lavanderia.

Quando va in onda Forbidden Fruit dal 5 ottobre

Forbidden Fruit 4, titolo originale Yasak Elma, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e nel fine settimana alle 15.30. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.

Feride presenta Yildiz alle amiche

Feride organizza un incontro con le amiche per presentare loro Yildiz. Con la complicità di Asuman le regala una preziosa collana di famiglia, un gesto che rende felice Cagatay.

Il piano di Sahika e il matrimonio con Hasan Ali

Sahika convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali. Il piano funziona: Ender e Sahika festeggiano il recupero delle azioni della holding e la rivincita su Hasan Ali.

Hasan Ali e il suo avvocato aspettano Sahika per firmare il divorzio prima che scadano le ventiquattro ore dal matrimonio. Sahika invece si prepara a trasferirsi a casa del marito.

Yildiz ed Emir a caccia di Sahika

Yildiz ed Emir sospettano che Sahika sia ancora viva e che si nasconda a casa di Ender. Provano a entrare nell'appartamento per scoprirlo, ma Ender li sorprende, li fa accomodare e nega di nascondere qualcuno. Più avanti Yildiz, Caner ed Emir discutono del misterioso ritorno di Sahika.

Hasan Ali intanto è sotto stress e ha la pressione alta: Cagatay lo porta a stare a casa sua.

La lavanderia a rischio

Ozgur, il proprietario del locale dove Yildiz e i ragazzi hanno aperto la lavanderia, annuncia che dovranno lasciarlo perché ha bisogno urgente di denaro. Yildiz, per impietosirlo, si inventa di essere incinta.

Il ritorno in azienda

Hasan Ali sorprende Mert con un annuncio: Sahika ed Ender tornano in azienda. Lo convince che si tratta solo di una scelta d'immagine, nonostante le tensioni delle ultime settimane.

Domande frequenti

Cosa succede in Forbidden Fruit dal 5 all'11 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 5 all'11 ottobre 2026 Sahika ed Ender recuperano le azioni della holding grazie al matrimonio con Hasan Ali. Yildiz ed Emir sospettano che Sahika si nasconda da Ender, Feride presenta Yildiz alle amiche e Yildiz si finge incinta per convincere Ozgur a non chiudere la lavanderia.

Sahika è viva in Forbidden Fruit?

Sì. Nelle trame della settimana Sahika muove le sue pedine insieme a Ender: convince lei e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali e festeggia il recupero delle azioni. Yildiz ed Emir sospettano che sia viva e nascosta a casa di Ender, poi discutono con Caner del suo ritorno.

A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5?

Forbidden Fruit 4 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 15.30, secondo Mediaset. Gli episodi si possono vedere anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming durante la messa in onda e on demand nei giorni successivi.