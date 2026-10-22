Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 26 a sabato 31 ottobre 2026 Yildiz lascia Cagatay, Cansu dà fuoco alla villa e la storia salta avanti di cinque anni: Yildiz si risveglia dal coma e trova Cagatay sposato con Cansu.

Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 26 al 31 ottobre 2026 Yildiz lascia Cagatay e si trasferisce da Hasan Ali. Sahika chiude i due coniugi in camera per farli riconciliare e Cansu appicca un incendio alla villa. Yildiz si risveglia dopo cinque anni di coma: Cagatay ha sposato Cansu e il figlio Halit Can non la riconosce.

Quando va in onda Forbidden Fruit dal 26 ottobre

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30. La settimana comprende sei puntate della quarta stagione, da lunedì 26 a sabato 31 ottobre. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 26 ottobre: Yildiz lascia Cagatay

Ferita dalle bugie del marito Cagatay, Yildiz se ne va di casa e si rifugia in un hotel con il piccolo Halit Can. La madre Asuman insiste perché torni indietro, ma Yildiz non cede. Cagatay si confida con la madre Feride e con l'amica Güler: si dice pentito e pronto a fare di tutto per salvare il matrimonio.

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Martedì 27 ottobre: Yildiz si trasferisce da Hasan Ali

Hasan Ali va a trovare Yildiz in hotel, le racconta di aver cacciato Cansu di casa e la convince a trasferirsi per un po' da lui, per riflettere con calma. Yildiz accetta, anche se deve sopportare la presenza ingombrante di Sahika.

Cansu, rimasta senza un posto dove andare, cerca l'appoggio di Emir e poi quello di Ender. Entrambi la respingono. Con le spalle al muro, Cansu giura vendetta a tutti prima di andarsene. Sahika intanto convince Hasan Ali a portarla a cena fuori: vuole lasciare soli in casa Yildiz e Cagatay per favorire la pace tra i due.

Mercoledì 28 ottobre: il ruolo di Ender e Sahika

Ömer, cacciato da Adana dal padre, trova ospitalità da Hasan Ali. Yildiz affronta Cansu nella sua stanza d'albergo e scopre una verità che la lascia senza parole: la ragazza potrebbe essere stata ingaggiata da Ender e Sahika per separarla da Cagatay.

Ender, che si sente messa in secondo piano da Sahika, compra un prezioso oggetto d'antiquariato e lo porta in regalo a Hasan Ali nel suo ufficio.

Giovedì 29 ottobre: l'incendio della villa

Sahika organizza la serata perfetta per la riconciliazione. Spinge tutti a trovarsi un impegno, chiude a chiave Yildiz e Cagatay nella loro camera da letto ed esce a cena con Hasan Ali. Mentre marito e moglie sono intrappolati senza via d'uscita, Cansu appicca un incendio alla villa.

Venerdì 30 ottobre: il risveglio dopo cinque anni

Yildiz si risveglia in ospedale dopo cinque anni di coma. Cagatay le confessa di essersi risposato. Con l'aiuto di Asuman, Caner ed Emir, Yildiz scopre quanto sia cambiata la sua vita durante la lunga degenza: Cagatay ha sposato Cansu e ha ottenuto l'affidamento di Halit Can.

Anche gli altri protagonisti hanno voltato pagina. Hasan Ali si guadagna da vivere vendendo kebab da un furgoncino insieme a un uomo di nome Ömer.

Sabato 31 ottobre: Halit Can chiama mamma Cansu

Sahika canta in coppia con Zehra, con Hayati nel ruolo di manager. Ender è sposata con Sedai, che guida l'azienda, ed è diventata la migliore amica di Cansu. Cansu, che all'insaputa di Cagatay maltratta Feride in casa, scopre il risveglio di Yildiz e va su tutte le furie. Si confida con Ender, che la rassicura e si dice pronta a coinvolgere anche gli uomini del marito.

Ender scopre poi che Sahika si esibisce in un nuovo locale e, con Sedai, studia come ostacolarla anche sul lavoro. Per Yildiz il risveglio è amaro: Halit Can, cresciuto senza di lei, non la riconosce e chiama "mamma" Cansu. Yildiz trova conforto nella madre Asuman e nelle vecchie amiche Sahika e Zehra, che le portano fiori in ospedale.

Le storie da seguire nella settimana

La settimana divide Forbidden Fruit in due. Fino a giovedì il racconto segue la crisi tra Yildiz e Cagatay, la vendetta di Cansu e le manovre di Sahika e Ender. Da venerdì la soap salta avanti di cinque anni e ridisegna tutti i rapporti: Cansu è la moglie di Cagatay, Ender sta dalla sua parte e Sahika e Zehra cantano insieme.

Le trame di questa settimana non spiegano come Yildiz e Cagatay escano dall'incendio. Restano aperte anche le mosse di Yildiz per riavvicinarsi al figlio.

Domande frequenti

Cosa succede in Forbidden Fruit dal 26 al 31 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 26 al 31 ottobre 2026 Yildiz lascia Cagatay e si trasferisce da Hasan Ali. Giovedì 29 Cansu dà fuoco alla villa mentre Yildiz e Cagatay sono chiusi in camera. Venerdì 30 Yildiz si risveglia dopo cinque anni di coma e scopre che Cagatay ha sposato Cansu.

Chi dà fuoco alla villa in Forbidden Fruit?

È Cansu ad appiccare l'incendio alla villa, nella puntata di giovedì 29 ottobre 2026. In quel momento Yildiz e Cagatay sono chiusi a chiave nella camera da letto, dove li ha lasciati Sahika per spingerli a fare pace prima di uscire a cena con Hasan Ali.

Quanto resta in coma Yildiz?

Yildiz resta in coma per cinque anni e si risveglia in ospedale nella puntata di venerdì 30 ottobre 2026. Al risveglio scopre che Cagatay si è risposato con Cansu, ha ottenuto l'affidamento di Halit Can e che il bambino, cresciuto senza di lei, chiama "mamma" Cansu.

Cosa fanno Sahika, Ender e Hasan Ali dopo il salto temporale?

Dopo il salto di cinque anni Sahika canta con Zehra e ha Hayati come manager. Ender è sposata con Sedai, che guida l'azienda, ed è la migliore amica di Cansu. Hasan Ali vende kebab da un furgoncino insieme a un uomo di nome Ömer.

A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5?

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30. Nella settimana dal 26 al 31 ottobre 2026 le sei puntate si possono seguire anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming oppure on demand dopo la messa in onda.