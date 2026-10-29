Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 novembre 2026 Yildiz si risveglia e scopre che i cinque anni di coma erano solo un incubo, Hasan Ali trama contro Sahika e lei prova a toglierlo di mezzo.

Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 2 al 7 novembre 2026 Yildiz si risveglia nella villa di Hasan Ali e capisce che il coma e i cinque anni perduti erano un incubo. Hasan Ali e Sahika si trasferiscono da lei e Cagatay. Hasan Ali prepara un falso conto offshore per divorziare da Sahika, che scopre il piano e cerca di eliminarlo.

Quando va in onda Forbidden Fruit dal 2 novembre

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30. La settimana comprende sei puntate della quarta stagione, da lunedì 2 a sabato 7 novembre. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand dopo la messa in onda.

Il punto di partenza: l'incendio e il salto di cinque anni

La settimana scorsa Cansu ha dato fuoco alla villa mentre Yildiz e Cagatay erano chiusi in camera. Poi la storia è saltata avanti di cinque anni: Yildiz si è svegliata dal coma, Cagatay aveva sposato Cansu e Halit Can chiamava "mamma" la nuova moglie del padre. Da martedì quella realtà si rivela un sogno.

Pubblicità

Lunedì 2 novembre: Cansu contro Yildiz

In casa di Cagatay la tensione è altissima. Cansu, spinta da Güler, trama per allontanare Feride e immagina di fare del male a Yildiz. Hasan Ali chiede a Cagatay di smettere di tenere il bambino lontano dalla madre e Cagatay decide di riportare Halit Can da Yildiz.

Martedì 3 novembre: il risveglio vero

Su istigazione di Ender, Cansu prova a uccidere Yildiz: la fa salire in un'auto che finisce verso un burrone. Subito dopo Yildiz si sveglia nella villa di Hasan Ali e scopre che il coma era solo un incubo. Lei e Cagatay tornano alla vita di tutti i giorni.

Mercoledì 4 novembre: Hasan Ali e Sahika in casa

Hasan Ali e Sahika si trasferiscono da Yildiz e Cagatay e la convivenza crea nuovi attriti. Asuman, in gara con Feride, si prende una delle auto di Hasan Ali.

Cagatay pensa di vendere la sua compagnia di navigazione e forse di trasferirsi all'estero. Hasan Ali, che teme di essere separato dal figlio, sabota l'affare.

Giovedì 5 novembre: la lezione di guida di Asuman

Yildiz dà lezioni di guida ad Asuman. Asuman confonde l'acceleratore con il freno e urta diverse auto parcheggiate. Le due donne, entrambe senza patente, scappano, ma la sera la polizia le rintraccia e le smaschera davanti a tutta la famiglia. Sahika, intanto, prova senza successo a riavvicinarsi a Hasan Ali.

Venerdì 6 novembre: la trappola di Hasan Ali

Hasan Ali prepara una trappola per Sahika: un falso conto offshore con cui accusarla di aver rubato alla holding e ottenere il divorzio. Ender si offre di aiutarlo inscenando una finta relazione, ma in segreto vuole metterli l'uno contro l'altra.

Hasan Ali blocca anche l'acquisizione della società di Cagatay, per costringerlo a lavorare con lui. Cagatay comincia a sospettare.

Sabato 7 novembre: Sahika passa all'attacco

Cansu avvicina Omer in un locale, sotto falso nome. Yildiz pensa di essere incinta, ma il test è negativo. Capisce così di desiderare un figlio da Cagatay.

Ender registra Hasan Ali mentre parla del piano contro Sahika e le fa ascoltare la registrazione. Anche Caner scopre la trappola. Sahika decide di eliminare Hasan Ali: organizza una cena a due e festeggia quando lui crolla e viene portato in ospedale. Poco dopo, però, lo vede ricomparire sano e salvo.

Le storie da seguire nella settimana

La rivelazione dell'incubo riporta Forbidden Fruit al punto di partenza, con Yildiz e Cagatay di nuovo insieme e un desiderio di maternità che si fa strada. Cansu, però, resta in giro e si avvicina a Omer sotto falso nome.

Il filone più movimentato è la guerra tra Hasan Ali e Sahika. Lui prepara il falso conto offshore, Ender gioca su due tavoli, Sahika scopre tutto e prova a liberarsi del marito. La settimana si chiude con Hasan Ali vivo e un conto aperto tra i due.

Domande frequenti

Cosa succede in Forbidden Fruit dal 2 al 7 novembre 2026?

Nelle puntate dal 2 al 7 novembre 2026 Yildiz si risveglia e scopre che il coma di cinque anni era un incubo. Torna alla vita con Cagatay, mentre Hasan Ali e Sahika si trasferiscono da loro. Hasan Ali prepara un falso conto offshore per divorziare da Sahika, che scopre il piano e prova a eliminarlo.

Il coma di Yildiz era un sogno?

Sì. Martedì 3 novembre, dopo l'incidente in auto provocato da Cansu su istigazione di Ender, Yildiz si sveglia nella villa di Hasan Ali e scopre che il coma e i cinque anni passati erano solo un incubo. Lei e Cagatay tornano alla vita di tutti i giorni.

Cosa trama Hasan Ali contro Sahika?

Venerdì 6 novembre Hasan Ali prepara un falso conto offshore per accusare Sahika di aver rubato alla holding e ottenere il divorzio. Ender si offre di aiutarlo con una finta relazione, ma sabato 7 registra Hasan Ali e fa ascoltare tutto a Sahika, che decide di vendicarsi.

Yildiz è incinta?

No. Sabato 7 novembre alcuni malesseri fanno pensare a Yildiz di aspettare un bambino, ma il test risulta negativo. Proprio quel momento le fa capire di desiderare davvero un figlio da Cagatay, con cui è tornata alla normalità dopo il risveglio dall'incubo.

A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5?

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30. Nella settimana dal 2 al 7 novembre 2026 le sei puntate si possono seguire anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming oppure on demand dopo la messa in onda.