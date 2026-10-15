Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 19 al 24 ottobre 2026 Hasan Ali scopre che il traditore è Mahmut, che poi tenta di uccidere Sahika e muore per mano sua. Sahika annuncia di volere un figlio da Hasan Ali. Cagatay smaschera Cansu con una trappola, ma Yildiz fraintende e se ne va di casa.

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Quando va in onda Forbidden Fruit dal 19 ottobre

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato nel pomeriggio. Le puntate si possono seguire anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming oppure on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 19 ottobre: l'alleanza proposta da Ender

Ender prova a convincere Hasan Ali ad allearsi con lei contro Sahika, che secondo entrambi si è montata la testa dopo il matrimonio. Hasan Ali resta diffidente e sospetta un traditore nel suo entourage, Mahmut in testa, come gli suggerisce Ender. Lei invita a cena Cagatay e Yildiz per festeggiare l'ingresso di Cagatay in azienda.

Martedì 20 ottobre: la registrazione di Sedai

Hasan Ali e Sedai fingono di indagare su Mahmut per ingannare Sahika. Lei convoca Mahmut e gli chiede se intenda tradirla, lui nega. Sedai registra la conversazione e scopre che il traditore è proprio Mahmut. Ender spera di costruire un'alleanza con Cagatay, diventato socio della holding.

Mercoledì 21 ottobre: Sahika vuole un bambino

Sahika insiste per raggiungere Cagatay alla cena da Ender, per impedirle di portarlo dalla sua parte. A tavola lascia tutti senza parole: lei e Hasan Ali vogliono un bambino. Hasan Ali prova a farla passare per uno scherzo, Sahika insiste che è vero. Intanto ha convinto Nermin a dare di nascosto a Zehra dei farmaci per una presunta depressione.

Giovedì 22 ottobre: la trappola per Cansu

Sahika prova ad avvicinarsi a Hasan Ali facendosi fotografare con Halit Can. Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu. Dopo una finta lite con Yildiz, Cagatay attira Cansu in hotel fingendosi ubriaco. Quando lei abbocca, lui le rivela di conoscere il suo inganno.

Venerdì 23 ottobre: la morte di Mahmut

Yildiz sorprende Cagatay e Cansu insieme e, convinta del tradimento, se ne va con Halit Can e Asuman. Mahmut fraintende un ordine di Hasan Ali e tenta di uccidere Sahika, che durante l'aggressione lo uccide per difendersi. Sahika prova a far ricadere la colpa su Zehra. Hasan Ali e Sedai la proteggono e raccontano alla polizia che una guardia ha ucciso Mahmut per salvarla.

Sabato 24 ottobre: Cansu cacciata dalla villa

Nella villa regna il caos e i sospetti cadono su Sahika, senza prove contro di lei. Feride racconta a Hasan Ali il presunto tradimento di Cagatay, che si difende e spiega la trappola organizzata con Caner ed Emir. Sahika intimorisce Ender e rivela a Hasan Ali che Cansu gli ha mentito sulla sua identità.

Smascherata, Cansu prova ad accusare Ender e Sahika, ma nessuno le crede e la cacciano dalla villa. Lei giura vendetta. Sahika, intanto, approfitta dei sensi di colpa di Zehra per renderla sempre più dipendente da lei.

Domande frequenti

Cosa succede in Forbidden Fruit dal 19 al 24 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 19 al 24 ottobre 2026 Sedai scopre che il traditore è Mahmut, che poi tenta di uccidere Sahika e muore per mano sua. Sahika annuncia di volere un figlio da Hasan Ali. Cagatay smaschera Cansu, ma Yildiz fraintende e lascia casa con Halit Can e Asuman.

Chi uccide Mahmut in Forbidden Fruit?

Venerdì 23 ottobre 2026 Mahmut fraintende un ordine di Hasan Ali e aggredisce Sahika, che lo uccide per difendersi. Sahika prova a incolpare Zehra, ma Hasan Ali e Sedai la coprono e raccontano alla polizia che una guardia ha ucciso Mahmut per salvarla. Nella villa i sospetti restano su di lei.

A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5?

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato nel pomeriggio. Nella settimana dal 19 al 24 ottobre 2026 le puntate si possono seguire anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand dopo la messa in onda.