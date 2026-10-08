Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2026 Şahika rifiuta il divorzio e si proclama "Signora Presidente", Zehra divorzia da Mert e Çağatay finisce sotto ricatto per una foto con Cansu.

Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 12 al 18 ottobre 2026 Şahika respinge le ricche offerte di Hasan Ali per divorziare e lo tormenta in casa e in azienda. Zehra divorzia da Mert e si trasferisce da Hasan Ali, Çağatay viene ricattato per una foto in cui Cansu lo bacia e Mahmut confessa a Sedai di amare Cansu.

Quando va in onda Forbidden Fruit dal 12 ottobre

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e nel weekend alle 15.30, secondo Mediaset. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Lunedì 12 ottobre: Zehra divorzia da Mert

Ender e Caner si preparano a lasciare la vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Şahika e Hasan Ali. Arriva Yıldız con una notizia: Zehra sta divorziando da Mert.

Nella villa Hasan Ali prova a trattare il divorzio con Şahika attraverso il suo avvocato. Lei non cede, rifiuta le offerte e continua a tormentarlo.

Martedì 13 ottobre: la "Signora Presidente"

Şahika recita la parte della moglie devota: in casa si prende il merito di piatti cucinati dalla servitù, in azienda si autoproclama "Signora Presidente" e porta il marito sull'orlo di un esaurimento.

Hasan Ali approfitta della fragilità di Zehra, lasciata da Mert e privata delle sue azioni. Attira Mert in una trappola e, con pesanti minacce anche verso il figlio tenuto nascosto, lo costringe a cedere le azioni. Poi promette a Zehra che sarà lui a gestirle.

Mercoledì 14 ottobre: il ricatto a Çağatay

Şahika organizza un servizio fotografico per una rivista con Hasan Ali, che si irrita. Lei va a comprare gioielli con Ender, le regala degli orecchini e ordina a Mahmut di aprirle delle fanpage.

Çağatay è ricattato per un milione di lire per una foto in cui Cansu lo bacia con la forza. Affronta la ragazza, che nega tutto ma continua a cercarlo.

Giovedì 15 ottobre: Zehra da Hasan Ali

Çağatay chiede di nascosto a Sedai degli uomini per sistemare la faccenda del ricatto. Zehra, divorziata da Mert grazie a Hasan Ali, si trasferisce da lui. Va a trovare Yıldız e viene umiliata da Feride e Asuman.

Mert si dice pentito e supplica Zehra di dargli un'altra possibilità. Lei si confida con Cansu, che ne approfitta per fare paragoni scomodi.

Venerdì 16 ottobre: la confessione di Mahmut

Mahmut confida a Sedai di essere innamorato di Cansu. Şahika continua a mettere in scena l'immagine di un matrimonio perfetto e prova a imporre nuovi investimenti web in azienda, trovando l'opposizione di Ender e del marito.

Yıldız prepara un dolce per il compleanno di Çağatay, ma le critiche di Feride e un malore improvviso di Halit Can le impediscono di andare alla festa.

Sabato 17 ottobre: i sospetti su Cansu e Çağatay

Cansu mostra una forte instabilità e Çağatay la sorprende mentre tiene il bambino troppo vicino all'acqua. Dopo la reazione di lui, Cansu fa la vittima con Mahmut e Hasan Ali, che la convince comunque ad andare alla festa. Mert ricatta Çağatay con le foto compromettenti e manipola Zehra.

Le rivelazioni di Sedai gettano Şahika ed Ender nel caos: tra Cansu e Çağatay potrebbe esserci molto più di un'amicizia e le due decidono di indagare. Caner ed Emir vengono messi al corrente e si chiedono se dire tutto a Yıldız, che continua a fidarsi del marito.

Domande frequenti

Cosa succede in Forbidden Fruit dal 12 al 18 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 12 al 18 ottobre 2026 Şahika rifiuta il divorzio da Hasan Ali e si proclama "Signora Presidente" in azienda. Zehra divorzia da Mert e va a vivere da Hasan Ali, Çağatay viene ricattato per una foto con Cansu e Şahika ed Ender iniziano a sospettare dei due.

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Chi ricatta Çağatay in Forbidden Fruit?

Nelle puntate dal 12 al 18 ottobre 2026 Çağatay riceve una richiesta da un milione di lire per una foto in cui Cansu lo bacia con la forza. Sabato 17 ottobre le trame indicano Mert come l'uomo che lo ricatta con le immagini compromettenti per ottenere denaro.

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A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5?

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e nel fine settimana alle 15.30, secondo il sito ufficiale Mediaset. Gli episodi si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.