Food Network rinnova il weekend con tre titoli. Sabato 24 ottobre 2026 alle 17.55 tornano i nuovi episodi di Uno chef in fattoria con Roberto Valbuzzi. Domenica 25 ottobre debuttano alle 10.00 I dolci d'Italia con LuCake, la nuova serie di Luca Perego, e alle 17.45 riparte La cucina delle monache con le Benedettine.

Uno chef in fattoria con Roberto Valbuzzi, dal 24 ottobre

Dalla fattoria alla tavola. Roberto Valbuzzi torna su Food Network con il suo programma iconico e riapre le porte della sua fattoria, dove natura, famiglia e cucina si incontrano ogni giorno.

Insieme alle persone a lui più care, Roberto porta in tavola i prodotti del suo orto e le eccellenze del territorio, a partire dalla sua amata Valtellina. Li trasforma in ricette semplici, gustose e alla portata di tutti.

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Tra ingredienti a chilometro zero, sapori autentici e piatti della tradizione di casa Valbuzzi, lo chef accompagna il pubblico alla scoperta della sua cucina, dalla fattoria alla tavola. I nuovi episodi vanno in onda dal 24 ottobre alle 17.55. Il programma è prodotto da Jumpcutmedia.

I dolci d'Italia con LuCake, dal 25 ottobre

Farina, uova, zucchero e un'Italia intera da raccontare. Luca Perego, in arte LuCake, è il content creator che ha conquistato il suo pubblico con ricette, consigli e una grande passione per la pasticceria.

Ora porta gli spettatori in viaggio attraverso l'Italia, alla scoperta delle tradizioni dolciarie delle regioni. In ogni puntata due dolci simbolo di due territori diventano il punto di partenza per raccontare sapori, storie e tradizioni, con lo stile autentico e coinvolgente di Luca.

Due dolci, due regioni e una sola cucina: un viaggio per unire l'Italia, un dolce alla volta. La nuova serie parte il 25 ottobre alle 10.00 ed è prodotta da Mondadori Media e Zenzero.

La cucina delle monache, dal 25 ottobre

Ricette semplici e preziose. Nel Monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra, vicino ad Assisi, vivono giovani e brillanti monache che aprono la loro cucina per raccontare le loro squisite pietanze.

In ogni episodio quattro monache, divise in due coppie, si alternano ai fornelli:

Suor Noemi e Suor Debora , la coppia di veneziane;

, la coppia di veneziane; Suor Miriam e Suor Eleonora, di Napoli e di Treviso.

I nuovi episodi vanno in onda dal 25 ottobre alle 17.45. La cucina delle monache è prodotto da Milano Produzioni.

Dove vedere Food Network

Programma Debutto Orario Conduzione Produzione Uno chef in fattoria (nuovi episodi) sabato 24 ottobre 2026 17.55 Roberto Valbuzzi Jumpcutmedia I dolci d'Italia con LuCake (nuova serie) domenica 25 ottobre 2026 10.00 Luca Perego Mondadori Media e Zenzero La cucina delle monache (nuovi episodi) domenica 25 ottobre 2026 17.45 Monache Benedettine di Sant'Anna Milano Produzioni

Food Network è visibile al canale 33 del digitale terrestre e al canale 33 di tivùsat. Tutte le puntate sono disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Domande frequenti

Quali sono le novità di Food Network dal 24 ottobre 2026?

Dal 24 ottobre 2026 Food Network propone i nuovi episodi di Uno chef in fattoria con Roberto Valbuzzi, sabato alle 17.55. Domenica 25 ottobre debuttano alle 10.00 I dolci d'Italia con LuCake, nuova serie di Luca Perego, e alle 17.45 i nuovi episodi de La cucina delle monache con le Benedettine.

Di cosa parla I dolci d'Italia con LuCake?

I dolci d'Italia con LuCake è la nuova serie di Food Network con Luca Perego, content creator della pasticceria. In ogni puntata due dolci simbolo di due regioni raccontano sapori, storie e tradizioni del territorio. Debutta domenica 25 ottobre 2026 alle 10.00 ed è prodotta da Mondadori Media e Zenzero.

Su che canale si vede Food Network?

Food Network si vede al canale 33 del digitale terrestre e al canale 33 di tivùsat. Tutte le puntate dei suoi programmi, tra cui Uno chef in fattoria, I dolci d'Italia con LuCake e La cucina delle monache, sono disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.