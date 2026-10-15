Documenti, fotografie, manoscritti e oggetti personali raccolti a partire dalle ricerche della figlia Jeanne. A Roma saranno esposti anche il Carnet Arménien, la matita del pittore e la Cariatide obliqua del 1911.

Oltre 6.000 pezzi tra documenti, fotografie storiche, manoscritti, pubblicazioni, schizzi, oggetti e testimonianze su Amedeo Modigliani. È il patrimonio della nuova Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani, costituita nel 2026, che sarà presentata lunedì 19 ottobre alle 11 alla Camera dei deputati, a Roma. Modera Roberto Giacobbo.

Quando e dove si tiene la presentazione

L'incontro è in programma lunedì 19 ottobre 2026 alle 11 nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati, in via del Seminario 76 a Roma.

Aprono i saluti istituzionali di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, e di Gianpiero Cannella, sottosegretario al ministero della Cultura. Intervengono poi:

Marco Quadrelli , presidente della Fondazione;

, presidente della Fondazione; Giancarlo Graziani , segretario generale;

, segretario generale; Christian Parisot , presidente del Centro di ricerca della Fondazione e archivista della famiglia Modigliani;

, presidente del Centro di ricerca della Fondazione e archivista della famiglia Modigliani; Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV.

A moderare è Roberto Giacobbo, scrittore e divulgatore scientifico.

Le opere e gli oggetti esposti

Per l'occasione saranno esposti alcuni oggetti personali e alcune opere custoditi negli Archivi:

il Carnet Arménien, 22 fogli di 23,5 per 15 centimetri con 16 disegni di Modigliani; la matita dell'artista; un'agenda con un menu del 1914; il Ritratto di Casimir Hébuterne del 1919; il Ritratto di Jeanne Hébuterne del 1917; la Cariatide obliqua del 1911.

Le origini: le ricerche della figlia Jeanne

Il progetto affonda le radici nel lavoro di Jeanne Modigliani, figlia di Amedeo e di Jeanne Hébuterne. Dal 1939, tra Italia e Francia, Jeanne iniziò a ricostruire la storia del padre attraverso documenti e testimonianze dirette, raccogliendo manoscritti, fotografie e materiali d'archivio.

Da quel lavoro nacque nel 1958 "Modigliani senza leggenda", il libro con cui la figlia provò ad andare oltre il mito dell'artista maledetto, contestando un racconto che ne aveva deformato il percorso umano e artistico anche con testimonianze ritenute apocrife.

Nel giugno del 1983 Jeanne Modigliani costituì a Parigi, secondo la legge francese del 1901 sulle associazioni, l'associazione degli Archivi Legali Amedeo Modigliani, indicando come archivista Christian Parisot.

Il catalogo ragionato e la docuserie

Negli anni gli Archivi si sono arricchiti fino a diventare una fonte per ricostruire la vicenda di Modigliani e la rete di artisti, poeti, intellettuali e mercanti che animavano il suo mondo. In parallelo è nato il Catalogue Raisonné Amedeo Modigliani, in sei tomi firmati da Parisot.

Parisot ha collaborato anche alla docuserie in dieci puntate di San Marino RTV dedicata al pittore livornese, con la partecipazione di Paolo Mieli, Corrado Augias, Riccardo Scamarcio e Tomaso Montanari.

Gli obiettivi della Fondazione

La Fondazione è stata costituita nel 2026 con il contributo della società Geko Gold Holding, guidata dal collezionista Marco Quadrelli, per dare una struttura istituzionale al patrimonio e alla ricerca degli Archivi. Tra gli obiettivi:

catalogare e digitalizzare i materiali;

promuovere la ricerca storico-artistica e scientifica;

sostenere l'aggiornamento del catalogo ragionato;

rendere le fonti accessibili a studiosi, ricercatori, collezionisti e appassionati.

Accanto al Comitato di ricerca nasce l'Accademia Modigliani, pensata come spazio di formazione e confronto tra discipline. In programma anche viaggi di studio, workshop, summer school, master, conferenze, pubblicazioni e collaborazioni con università e istituzioni culturali.

Domande frequenti

Quando viene presentata la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani?

La Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani viene presentata lunedì 19 ottobre 2026 alle 11 nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati, in via del Seminario 76 a Roma. Intervengono Giorgio Mulè, Gianpiero Cannella, Marco Quadrelli, Giancarlo Graziani, Christian Parisot e Roberto Sergio. Modera Roberto Giacobbo.

Cosa contengono gli Archivi Legali Amedeo Modigliani?

Gli Archivi Legali Amedeo Modigliani contano oltre 6.000 pezzi tra documenti, fotografie storiche, manoscritti, pubblicazioni, schizzi, oggetti e testimonianze sulla vita e l'opera dell'artista livornese. Tra questi il Carnet Arménien con 16 disegni, la matita del pittore, un'agenda del 1914 e la Cariatide obliqua del 1911.

Chi ha fondato gli Archivi Legali Amedeo Modigliani?

Gli Archivi Legali Amedeo Modigliani nascono dalle ricerche di Jeanne Modigliani, figlia del pittore, che nel giugno 1983 costituì a Parigi l'associazione indicando come archivista Christian Parisot. Nel 2026 è nata la Fondazione, con il contributo della Geko Gold Holding del collezionista Marco Quadrelli, che ne è presidente.