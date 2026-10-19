Semplice, avanzata, qualificata e digitale: le differenze tra le firme online e i documenti per cui ciascuna basta davvero.

La firma elettronica è un dato informatico che collega una persona a un documento digitale. In Italia e nell'Unione europea esistono più livelli, fissati dal regolamento eIDAS e dal Codice dell'amministrazione digitale. Ognuno ha un valore legale diverso: per un preventivo basta il livello base, per un contratto immobiliare serve quello più alto.

Perché firmare online

Stampare un contratto, firmarlo a penna, scansionarlo e rispedirlo costa tempo a chiunque lavori con documenti. Le aziende lo sanno bene: un'assunzione, un ordine o un rinnovo possono restare fermi giorni in attesa di una firma. Con i servizi online il documento viaggia via email e torna firmato nel giro di poche ore, spesso dallo smartphone.

Il tema riguarda anche i privati. Chi prende in affitto una casa, attiva un'utenza o apre un conto si trova sempre più spesso davanti a un modulo da firmare sullo schermo. Conoscere i livelli di firma aiuta a capire che valore ha quel clic.

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I quattro livelli di firma

Firma elettronica semplice. È il livello base: un nome digitato, una casella spuntata, un codice ricevuto via SMS. Ha valore, ma in caso di contestazione sarà il giudice a stabilire quanto pesa. Funziona per accordi a basso rischio, come preventivi, conferme d'ordine e moduli interni.

Firma elettronica avanzata. Lega la firma in modo univoco al firmatario e permette di accorgersi di qualsiasi modifica successiva al documento. Soddisfa il requisito della forma scritta, quindi copre la maggior parte dei contratti commerciali e di lavoro.

Firma elettronica qualificata. Si basa su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato, dopo l'identificazione certa della persona. Nell'Unione europea vale quanto una firma autografa.

Firma digitale. È la versione italiana della firma qualificata, costruita su un sistema di chiavi crittografiche. Molti la conoscono attraverso il dispositivo usato per le pratiche con la pubblica amministrazione o per il deposito dei bilanci.

Quando serve la firma più forte

La legge italiana chiede la firma qualificata o la firma digitale per gli atti più delicati, come quelli che trasferiscono la proprietà di un immobile o costituiscono diritti su di esso. Per questi documenti una firma semplice o avanzata non basta, e l'atto rischia la nullità.

Nella vita di tutti i giorni i casi sono meno estremi. Un contratto di collaborazione, un accordo di riservatezza o una lettera d'incarico si chiudono con una firma avanzata. Per le pratiche interne di un'azienda spesso basta quella semplice.

Come scegliere un servizio

Prima di affidarsi a una piattaforma conviene controllare tre aspetti. Il primo è la conformità al regolamento eIDAS, che garantisce il riconoscimento della firma in tutti i Paesi dell'Unione. Il secondo è la presenza del fornitore nell'elenco dei prestatori di servizi fiduciari della Commissione europea. Il terzo riguarda i dati: dove vengono conservati i documenti e per quanto tempo.

Molte aziende cercano anche strumenti che uniscano firma e verifica dell'identità. Servizi come Youtrust permettono di controllare il documento di un cliente e di fargli firmare il contratto nello stesso percorso, una funzione utile per banche, assicurazioni e agenzie immobiliari.

Chi firma pochi documenti all'anno può partire dai piani gratuiti che molti fornitori mettono a disposizione. Chi gestisce decine di contratti al mese farà bene a valutare le integrazioni con i software già in uso, come CRM e gestionali.