Il Como batte 3-1 la Fiorentina domenica 18 ottobre 2026 allo stadio Franchi, nella settima giornata di Serie A. Mattia Liberali sblocca al 32', Nico Paz raddoppia di testa al 36'. Marin Pongracic accorcia al 42', poi si vede annullare il pari dal Var. Al 56' Anastasios Douvikas chiude la partita. La Fiorentina di Paolo Vanoli resta a 4 punti.

Un avvio viola senza gol

La Fiorentina parte con buone intenzioni. Nei primi minuti Alieu Njie si infila alle spalle della difesa, ma Kempf lo contrasta al momento del tiro, e poco dopo Nicolò Fagioli calcia fuori un'occasione pulita. Il Como perde presto Trevoh Chalobah per infortunio: al 14' al suo posto entra Jacobo Ramon.

Liberali e Paz, uno-due in quattro minuti

Al 32' il Como passa. Liberali controlla e scarica il sinistro sul palo lontano, dove David De Gea non può arrivare. Quattro minuti dopo arriva il raddoppio: Álex Valle crossa dalla sinistra e Nico Paz stacca di testa per lo 0-2.

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Pongracic accorcia, poi il Var gli toglie il pari

La Fiorentina reagisce subito. Al 42', dopo un tiro di Álex Jiménez deviato in angolo, nella mischia che segue il corner Pongracic trova il gol dell'1-2.

Nel recupero del primo tempo il difensore croato sembra firmare anche il pareggio, con una conclusione al volo su punizione di Franco Mastantuono. Dopo una lunga revisione al Var, però, il gol viene annullato per fuorigioco. Si va all'intervallo sull'1-2.

Douvikas chiude la partita

Nella ripresa la Fiorentina prova a spingere, ma al 56' il Como trova il terzo gol con Douvikas, che batte De Gea. Da lì in avanti la squadra di Cesc Fabregas gestisce il vantaggio e i viola non riescono più a rientrare in partita.

I numeri della partita

La Fiorentina ha tirato 20 volte, sei nello specchio, e ha battuto 11 calci d'angolo. Il Como ha concluso 16 volte, otto nello specchio, con il 52% di possesso palla. Cinque gli ammoniti, tre per il Como e due per la Fiorentina.

Classifica: viola fermi a 4 punti

Per la Fiorentina è la quinta sconfitta in sette giornate: la squadra di Vanoli resta a 4 punti, nelle posizioni più basse della classifica. Il Como sale a 14 punti.

Nel prossimo turno i viola sono attesi dalla trasferta di San Siro contro l'Inter, domenica 25 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Fiorentina-Como?

Fiorentina-Como è finita 1-3, domenica 18 ottobre 2026 allo stadio Franchi, nella settima giornata di Serie A. Per il Como hanno segnato Liberali al 32', Nico Paz di testa al 36' e Douvikas al 56'. Per la Fiorentina ha segnato Pongracic al 42', che si è visto poi annullare dal Var il gol del pareggio.

Perché è stato annullato il gol di Pongracic in Fiorentina-Como?

Nel recupero del primo tempo di Fiorentina-Como del 18 ottobre 2026 Marin Pongracic ha segnato al volo su punizione di Mastantuono il possibile 2-2. Dopo una lunga revisione al Var il gol è stato annullato per fuorigioco. Il difensore viola aveva già segnato l'1-2 al 42'.

Quanti punti ha la Fiorentina in classifica?

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como del 18 ottobre 2026 la Fiorentina di Paolo Vanoli ha 4 punti in sette giornate di Serie A, con una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. Nel prossimo turno i viola giocano a San Siro contro l'Inter, domenica 25 ottobre.