Fiorello torna su Rai1. Lo ha annunciato lui stesso lunedì 26 ottobre 2026, in apertura della puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, con Fabrizio Biggio al suo fianco: «Torneremo su Rai1». Lo showman non ha svelato quando né con quale programma, lasciando tutto in sospeso dopo il successo della sua incursione nel Tg1 del 18 ottobre.

L'annuncio a La Pennicanza

L'annuncio è arrivato a sorpresa, all'inizio della puntata di lunedì, nella seconda settimana della nuova stagione del programma radiofonico. Fiorello ha preso la parola con il suo stile: «Non so se sarete felici. Non mi chiedete perché e come». Poi la notizia: «Torneremo su Rai1».

Nessun altro dettaglio. Fiorello ha chiuso lì il discorso, senza indicare formato, collocazione o data del ritorno sulla rete ammiraglia.

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Il precedente: il Tg1 «più che straordinario»

L'annuncio arriva una settimana dopo il successo di Tg1 Edizione più che straordinaria, lo spazio comico andato in onda domenica 18 ottobre su Rai1 subito dopo il Tg1 della sera. Fiorello aveva riportato il varietà nella fascia dell'access con un mix di ospiti, gag con Biggio e il coinvolgimento dei giornalisti della redazione, per lanciare la nuova stagione de La Pennicanza.

Gli ascolti sono stati altissimi: oltre 4,8 milioni di spettatori e il 26,3% di share. Un risultato che ha riacceso la voglia di rivedere lo showman in tv.

Cosa potrebbe succedere

Per ora sono solo ipotesi. Si va da un bis dello spazio dopo il Tg1 a un programma dedicato su Rai1. Fiorello ha scelto di non anticipare nulla, alimentando l'attesa del pubblico.

La Pennicanza, quando va in onda

La Pennicanza va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2, con Fiorello e Fabrizio Biggio. Il programma si può seguire anche in versione video sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay.

Domande frequenti

Fiorello torna su Rai1?

Sì. Fiorello ha annunciato il ritorno su Rai1 lunedì 26 ottobre 2026, in apertura della puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, con la frase «Torneremo su Rai1». Lo showman non ha svelato né la data né il programma. L'annuncio arriva dopo il successo del suo Tg1 «più che straordinario» del 18 ottobre.

Quanto ha fatto di ascolto il Tg1 di Fiorello del 18 ottobre?

Tg1 Edizione più che straordinaria, lo spazio comico di Fiorello andato in onda il 18 ottobre 2026 su Rai1 subito dopo il Tg1 della sera, è stato seguito da oltre 4,8 milioni di spettatori con il 26,3% di share. Lo show serviva a lanciare la nuova stagione de La Pennicanza su Radio2.