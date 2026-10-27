Il giorno dopo l'annuncio a sorpresa, lo showman torna sul ritorno in tv: niente casa fissa, dopo Vespa e il Tg1 «andremo da un'altra parte». In puntata anche l'ironia sul vertice del campo largo ad Halloween e la chiamata dell'amico Amadeus, libero da fine maggio.

Fiorello torna a parlare del suo ritorno su Rai1 a La Pennicanza, su Rai Radio2. Il giorno dopo l'annuncio a sorpresa, lo showman non svela dove né quando: «Non sappiamo ancora quando e dove andremo. Noi non abbiamo una casa fissa! Siamo i nomadi del varietà italiano! Comunque, non sarà questo mese, ottobre no!». In puntata anche la telefonata di Amadeus.

«Torneremo su Rai1, noi nomadi del varietà»

Fiorello è tornato sull'annuncio fatto il giorno prima in apertura di puntata, con poche e semplici parole:

«Ieri è bastato un annuncio, solo tre parole: "Torneremo su Rai1!" Ci hanno chiamato per sapere cosa, perché e come? Noi ormai il nostro format lo abbiamo: siamo random! Noi arriviamo e non ci fermiamo mai! Come gli squali, sempre in movimento. Arriveremo su Rai1 ma non sappiamo ancora quando e dove andremo! Il primo anno andammo da Bruno Vespa, il secondo al Tg1, ora andremo da un'altra parte, chissà dove. Noi non abbiamo una casa fissa! Siamo i nomadi del varietà italiano! Comunque, non sarà questo mese, ottobre no!»

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Una sola certezza, quindi: il ritorno sulla rete ammiraglia non arriverà entro ottobre. E sarà in uno spazio nuovo, dopo le incursioni da Bruno Vespa e al Tg1.

Campo largo e Halloween: «Bonelli un pochino fa paura»

Spazio in puntata anche alla politica, con il consueto sguardo ironico di Fiorello sull'incontro del campo largo in programma venerdì:

«Finalmente si incontreranno e succederà venerdì, e sai cos'è questo weekend? Halloween! Quindi non capiranno se sono in costume oppure no, e ce ne sono alcuni spaventosi! Con tutto il rispetto, ma Bonelli un pochino fa paura! Faranno l'incontro al bar di Guerre Stellari e parleranno del programma. Mi raccomando, dovete stare coesi e serve un leader! Se volete battere la Meloni dovete stare coesi!»

La telefonata di Amadeus: «Sono con Maria fino a fine maggio»

Nel corso della puntata Fiorello ha ricevuto a sorpresa la telefonata di Amadeus: «Sono a casa a guardare voi!». Dopo uno scambio di battute, lo showman ha chiesto: «Lo sai che si vive fino a 84 anni, sai quanti Sanremo puoi fare?». E l'amico ha risposto: «Sai quanti ne puoi fare tu?».

Tra una risata e l'altra, Fiorello ha fatto la domanda scomoda: «Fino a quando resterai ad Amici?». Amadeus ha risposto: «Sono con Maria fino a fine maggio, dopo sono libero».

Fiorello ha colto l'occasione per mandare tramite Amadeus i suoi saluti a Maria De Filippi. La chiamata si è chiusa nel segno dell'amicizia: «Siamo amici da 38 anni, è la tassa che mi fa più piacere pagare! Io vi guardo tutti i giorni e un giorno verrò a farti una sorpresa, ma non ti dirò quando!».

La Pennicanza, quando va in onda

La Pennicanza va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.45 su Rai Radio2, con Fiorello e Fabrizio Biggio.

Domande frequenti

Quando torna Fiorello su Rai1?

Fiorello non ha ancora detto quando tornerà su Rai1. A La Pennicanza ha spiegato che non sarà a ottobre e che il programma andrà in uno spazio nuovo: «Il primo anno andammo da Bruno Vespa, il secondo al Tg1, ora andremo da un'altra parte, chissà dove. Siamo i nomadi del varietà italiano».

Cosa ha detto Amadeus a Fiorello a La Pennicanza?

Amadeus ha telefonato a sorpresa a Fiorello durante La Pennicanza. Alla domanda su quanto resterà ad Amici ha risposto: «Sono con Maria fino a fine maggio, dopo sono libero». Fiorello ha mandato i suoi saluti a Maria De Filippi e i due hanno ricordato la loro amicizia di 38 anni.