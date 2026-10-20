Nella seconda puntata dello show di Radio2 lo showman torna sul gossip intorno a Sanremo 2027 dopo lo "spoiler" su Brad Pitt. Poi la satira politica sul presidente del Senato e l'appello per Gerry Scotti e Samira Lui, con tanto di finta telefonata di Piersilvio Berlusconi.

Fiorello non molla Sanremo 2027. Nella seconda puntata de La Pennicanza, martedì 20 ottobre 2026 dalle 13.45 su Rai Radio2, lo showman rilancia il gioco delle indiscrezioni sugli ospiti internazionali: dopo lo "spoiler" su Brad Pitt, tira in ballo Leonardo Di Caprio. Poi la satira su Ignazio La Russa e una gag su Gerry Scotti e Samira Lui.

Il "retroscena" su Di Caprio

Il giorno prima Fiorello aveva fatto il nome di Brad Pitt per il Festival condotto da Stefano De Martino. Nella seconda puntata il gioco continua: «Oggi si parla solo lui, ma ve ne dico un'altra: Gilda D'Ambrosio, la fidanzata di Stefano De Martino, è amica di Vittoria Ceretti… che è la fidanzata di Leonardo Di Caprio! Per Sanremo infatti avevano provato a chiedere a lui… ma è un osso duro, non molla!».

Il racconto prosegue con il colpo di scena: «E da lì poi hanno ripiegato su un'altra loro amica, Dua Lipa, che ha detto sì! Di Caprio? Potrebbe anche darsi che venga. Dipende… dall'intimità!».

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Al momento nessuno di questi nomi è stato confermato dal Festival.

La satira su La Russa e il busto di Mussolini

Non mancano le battute sulla politica. Lo spunto arriva dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che al podcast di Fedez, parlando del busto di Mussolini, aveva detto: «A casa ho anche quello di Stalin».

Fiorello ribalta la prospettiva con un finto retroscena: «Vi dico di più: nell'archivio storico della Rai abbiamo ritrovato una foto d'epoca di Mussolini a casa sua… indovinate un po'? Sul comodino aveva il busto di La Russa!».

«Liberate Gerry Scotti e Samira Lui»

In chiusura l'ironia si sposta su Canale 5 e su Gerry Scotti e Samira Lui, protagonisti de La Ruota della Fortuna: «Sono in onda da ben 494 giorni ininterrottamente, liberateli! Fateli uscire per una pizza, una serata al cinema, una corsetta con Tony Effe… qualsiasi cosa!».

A quel punto arriva in diretta la surreale telefonata di un Piersilvio Berlusconi da Pennicanza: «Avete nominato il nome di Gerry invano! Lui e Samira stanno benissimo nella nostra grande famiglia e sono felici di contribuire alle randellate che diamo quotidianamente alla concorrenza». E, sempre per gioco, annuncia le puntate speciali: «A Natale faremo "L'Albero della Fortuna" e a Pasqua… "L'Uovo della Fortuna"!».

Dove ascoltare La Pennicanza

La Pennicanza va in onda dalle 13.45 su Rai Radio2. Lo show di Fiorello mescola attualità, gossip e satira, tra gag, imitazioni e incursioni in diretta.

Domande frequenti

Cosa ha detto Fiorello su Di Caprio e Sanremo?

Nella puntata de La Pennicanza del 20 ottobre 2026 Fiorello ha raccontato, scherzando, che per Sanremo 2027 avrebbero provato a chiedere a Leonardo Di Caprio, passando per un giro di amicizie che porta fino a Stefano De Martino. Poi la battuta: «Potrebbe anche darsi che venga. Dipende… dall'intimità!». Nessun nome è confermato.

Cosa ha detto Fiorello su La Russa?

A La Pennicanza del 20 ottobre 2026 Fiorello ha ironizzato sulla frase di Ignazio La Russa al podcast di Fedez sul busto di Mussolini: «A casa ho anche quello di Stalin». Lo showman ha raccontato una finta scoperta: in una foto d'epoca, Mussolini avrebbe avuto sul comodino il busto di La Russa.

A che ora va in onda La Pennicanza?

La Pennicanza, lo show di Fiorello su Rai Radio2, va in onda dalle 13.45. La seconda puntata della nuova stagione è andata in onda martedì 20 ottobre 2026, tra gossip su Sanremo 2027, satira politica sul presidente del Senato La Russa e una gag su Gerry Scotti e Samira Lui.