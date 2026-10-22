Nella puntata del 22 ottobre lo showman torna sulle proteste e sugli scontri delle ultime settimane, difende chi ce l'ha fatta partendo da zero e scherza su se stesso: «Se ce l'ha fatta uno come me…». In chiusura la «guerra ai piccioni» e l'annuncio di Meloccaro che lo imiterà a Tale e Quale Show.

Fiorello parla ai giovani. Nella puntata de La Pennicanza di giovedì 22 ottobre 2026, su Rai Radio2, lo showman torna sulle proteste in Italia e lancia un appello: «Non aspettate nessuno! Vi dovete aiutare da soli, rimboccatevi le maniche!». Poi l'ironia sull'esercito, la battuta sui piccioni di Palazzo Chigi e il ringraziamento a Carlo Conti.

Le proteste e le «fazioni»

Anche oggi il tema centrale è quello delle manifestazioni e delle proteste, dopo gli scontri e i saccheggi dei giorni scorsi a Milano. Fiorello commenta il dibattito che ne è nato: «Come al solito si sono create le fazioni: c'è chi dice "La violenza va condannata" ma ora anche chi dice "La violenza va capita". Perché non una via di mezzo? Tipo: "Condannare la violenza, ma cercando di capire"?».

E aggiunge: «Ma poi scusate, cosa c'è da capire quando vedi un 12enne che esce da un negozio con tre cinture di pelle?! Vede i video su TikTok e ci va!».

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L'esercito «con le cipolle»

Dopo i disordini il governo ha deciso di inviare 500 militari a Milano, a fianco delle forze dell'ordine. Fiorello ci scherza su: «Ora arriva l'esercito! Sì, ma senza manganelli, manette, armi o taser. Li hanno dotati di cipolle e coltelli! Si mettono davanti ai manifestanti, iniziano a tagliare le cipolle e li fanno piangere!».

L'appello ai giovani e la risposta su Marracash

Tra il serio e il faceto, lo showman prende spunto dalle reazioni alle parole di Marracash, che sui social aveva commentato le proteste scrivendo che «con le buone non cambi le cose».

«Marracash ha detto la sua e la reazione di tutti è "Zitto tu! Perché sei ricco e non puoi parlare"», racconta Fiorello. «Sfatiamo questa retorica: se uno ce l'ha fatta partendo da zero non va condannato! Abbiamo lavorato, siamo stati testardi, non siamo stati lì ad aspettare che i Governi ci venissero ad aiutare!».

Poi il messaggio, con un sorriso: «Lo dico ai giovani: non aspettate nessuno! Vi dovete aiutare da soli, rimboccatevi le maniche! E se ce l'ha fatta uno come me… ce la potete fare tutti! Credeteci!».

«La Piccionanza»

In chiusura, l'ironia sulla «guerra ai piccioni» del governo: «Approvato il nuovo sistema anti-guano... costo dell'operazione: 18mila euro! Praticamente 18mila euro di Imodium per piccioni! A Palazzo Chigi hanno preparato un jingle apposito: quello de "La Piccionanza"».

Meloccaro sarà Fiorello e il grazie a Carlo Conti

Spazio anche a Tale e Quale Show: nella prossima puntata Stefano Meloccaro imiterà proprio Fiorello. Lo showman ne ha approfittato per ringraziare Carlo Conti per le parole spese su di lui durante il programma: «Non è scontato! Solo i grandi possono gioire di un successo di un collega, non pensiate che nel nostro ambiente sia sempre così!».

Domande frequenti

Cosa ha detto Fiorello ai giovani a La Pennicanza?

Nella puntata de La Pennicanza del 22 ottobre 2026 Fiorello ha invitato i giovani a non aspettare l'aiuto dei Governi: «Non aspettate nessuno! Vi dovete aiutare da soli, rimboccatevi le maniche!». E ha aggiunto, sorridendo: «Se ce l'ha fatta uno come me… ce la potete fare tutti! Credeteci!». Lo spunto erano le reazioni alle parole di Marracash.

Chi imiterà Fiorello a Tale e Quale Show?

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show sarà Stefano Meloccaro a imitare Fiorello. Lo ha annunciato lo stesso showman a La Pennicanza del 22 ottobre 2026, ringraziando Carlo Conti per le belle parole spese su di lui nel programma: «Solo i grandi possono gioire di un successo di un collega».

Cosa ha detto Fiorello sull'esercito a Milano?

A La Pennicanza del 22 ottobre 2026 Fiorello ha scherzato sull'invio dei militari dopo le proteste: «Ora arriva l'esercito! Sì, ma senza manganelli, manette, armi o taser. Li hanno dotati di cipolle e coltelli!». Secondo la battuta, i soldati tagliano le cipolle davanti ai manifestanti e li fanno piangere.