Nella puntata del 21 ottobre lo showman apre sulle proteste degli autotrasportatori e sui supermercati vuoti al Sud: «Il cibo e i beni di prima necessità sono sacri!». Poi l'imitazione di Jannik Sinner, la battuta su Ranucci e Amadeus e l'annuncio del duetto con Max Pezzali.

Fiorello mette da parte le battute e parla di caro vita. Nella puntata de La Pennicanza di mercoledì 21 ottobre 2026, su Rai Radio2, lo showman lancia un appello al Governo sulle proteste degli autotrasportatori e sui prezzi alle stelle. Poi Sinner, Ranucci, Amadeus e il duetto con Max Pezzali.

L'appello sul caro vita

L'apertura è dedicata all'attualità. Nei giorni scorsi le proteste degli autotrasportatori contro il caro carburante hanno lasciato senza merci molti supermercati del Sud, e Fiorello sceglie di partire da lì: «Siamo qui a ridere e scherzare, ma non possiamo fare finta di niente. Sapete benissimo quello che sta accadendo nel Paese, accendiamo sempre una luce sugli autotrasportatori. I supermercati al Sud sono vuoti e i prezzi sono ora alle stelle!».

Anche l'appello passa per una battuta: «Il radicchio ha raggiunto i 15 euro al kg! Ormai nei negozi, al posto di "Compro Oro" scrivono direttamente "Compro Lattuga"!». Poi il tono si fa serio: «Faccio un appello al Governo: aprite i tavoli! La gente non può aspettare: il cibo e i beni di prima necessità sono sacri!».

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L'imitazione di Sinner: «Ho provato anche l'ortopedico di Vespa»

Spazio poi alle imitazioni sportive. Fiorello veste i panni di Jannik Sinner, che ha chiuso in anticipo la stagione per un problema al ginocchio e tornerà in campo nel 2027, mentre Alexander Zverev si avvia a prendergli il primo posto nel ranking mondiale.

Il Sinner di Fiorello si sfoga: «Sapete da quanto tempo non gioco a tennis? E nessuno capisce cosa ho al ginocchio! Non posso nemmeno più spingere sul pedale della mia auto di lusso a Montecarlo! Indovinate ora chi diventa numero 1 al mondo? Il pennellone tedesco... quello lì lo batto anche mentre fumo!».

E sul giro di consulti: «Ho provato tutti gli ortopedici del pianeta: quello di Totti, di Dybala, della Goggia… ho provato anche quello di Vespa. Mi ha visitato mezz'ora… sapete alla fine cosa ha fatto? Mi ha fasciato il braccio!».

Da «Amici di Ranucci» all'«Amaranza»

In chiusura torna la satira televisiva, con Sigfrido Ranucci e Amadeus. «Ranucci ha chiamato Amadeus per chiedergli se potesse entrare anche lui ad "Amici". Voleva lanciare una nuova categoria: "Amici di Ranucci"! Concorrenti? Uno solo… Lavitola!».

E, restando su "Ama", Fiorello conia un neologismo mostrando un fotomontaggio del conduttore: «Purtroppo è nata un'altra categoria di maranza… l'Amaranza!».

Il duetto con Max Pezzali

Il finale è un annuncio. Fiorello sarà ospite di Max Pezzali al PalaEur di Roma: «Max Pezzali sarà al PalaEur con il suo show, già sold-out. Ci sarò anche io: in una serata canteremo insieme "Come mai"!».

Domande frequenti

Cosa ha detto Fiorello sul caro vita a La Pennicanza?

Nella puntata de La Pennicanza del 21 ottobre 2026 Fiorello ha parlato delle proteste degli autotrasportatori e dei supermercati vuoti al Sud, lanciando un appello al Governo: «Aprite i tavoli! La gente non può aspettare: il cibo e i beni di prima necessità sono sacri!». Non è mancata la battuta sul radicchio a 15 euro al chilo.

Come Fiorello ha imitato Sinner a La Pennicanza?

A La Pennicanza del 21 ottobre 2026 Fiorello ha imitato un Jannik Sinner infortunato al ginocchio, che lamenta di non poter giocare e di veder arrivare al numero 1 «il pennellone tedesco». La battuta finale riguarda gli ortopedici: dopo quello di Totti, Dybala e Goggia, anche quello di Vespa, che «mi ha fasciato il braccio!».

Cos'è l'«Amaranza» di Fiorello?

L'«Amaranza» è il neologismo coniato da Fiorello a La Pennicanza del 21 ottobre 2026, giocando tra "Ama", il soprannome di Amadeus, e "maranza". Lo showman lo ha lanciato mostrando un fotomontaggio del conduttore, subito dopo la battuta su Sigfrido Ranucci che vorrebbe entrare ad "Amici" con la categoria "Amici di Ranucci".