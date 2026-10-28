Fiorello sarà imitato stasera a Tale e Quale Show da Stefano Meloccaro, sulle note di Finalmente tu. Lo showman ne ha parlato a La Pennicanza su Rai Radio2, in una videochiamata a sorpresa con Carlo Conti: «Quando arrivi a un punto in cui la gente ti imita, è un onore pazzesco». Conti ha svelato anche l'orario: intorno alle 22.30.

La videochiamata con Carlo Conti

La nuova puntata di Tale e Quale Show è stata al centro de La Pennicanza. In diretta è arrivata la videochiamata a sorpresa di Carlo Conti, che ha anticipato scherzando: «Sarà in scaletta intorno alle 22:30, non troppo tardi, così riuscirai a vederla!».

Fiorello ha regalato un piccolo spoiler agli ascoltatori, una foto di profilo del travestimento di Meloccaro durante le prove, e ha ringraziato il conduttore: «Quando arrivi a un punto in cui la gente ti imita, è un onore pazzesco…».

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Conti ha risposto: «È così, ci sono due modi per capire che sei arrivato: quando finisci sulla prima pagina delle parole crociate e quando vieni imitato». E Fiorello ha chiuso con una battuta: «Il terzo sono i necrologi…».

Meloccaro diventa Fiorello stasera su Rai 1

L'imitazione va in onda stasera, mercoledì 28 ottobre, nella sesta puntata di Tale e Quale Show 16, in diretta alle 21.30 su Rai 1. Stefano Meloccaro interpreterà Fiorello sulle note di Finalmente tu.

Youssef Siher e la battuta su Biggio

Fiorello è tornato poi sulla vicenda di Youssef Siher, appena uscito dal carcere, ricordando la posizione garantista tenuta fin dall'inizio: «Prima di santificare o incolpare qualcuno cerchiamo sempre di capire come stanno le cose».

Poi il solito tocco di ironia: «In questi giorni ha avuto diritto a una telefonata e, pensate un po', ha chiamato me! Mi ha detto "puoi darmi del terrorista, accusarmi di qualsiasi cosa, ma ti prego… non dire mai più che somiglio a Biggio!"». Il riferimento è a una gag dei giorni scorsi, in cui lo showman aveva fatto notare la somiglianza tra i due.

Le mail della Camera e le password dei ministri

Spazio anche alla satira sul caso delle caselle mail della Camera violate dagli hacker: «Siamo riusciti ovviamente a mettere le mani sulle password segrete del Governo. Le volete sapere? Quella della Meloni è facile: "Daje". Quella di La Russa anche: "Vincere e vinceremo". Quella di Salvini è "messinavillasangiovanni", mentre Calenda è "Renzimerda". La Schlein? "Salis chi?". E quella di Conte? "12345stella". Poi c'è Tajani con "donne, donne, donne oltre le gambe c'è di più". Ma la più bella è quella di Lollobrigida: "Gina"!».

In chiusura, una battuta su Flavio Bolsonaro: «È scappato! Dicono che sia in America… ma non è vero! È qui in Italia. Sapete dove? Era seduto tra il pubblico di BellaMà!».

Domande frequenti

Chi imita Fiorello a Tale e Quale Show?

A Tale e Quale Show 16 Fiorello è imitato da Stefano Meloccaro, nella sesta puntata di mercoledì 28 ottobre 2026 su Rai 1, sulle note di Finalmente tu. Secondo Carlo Conti l'esibizione sarà in scaletta intorno alle 22.30. Fiorello ha commentato a La Pennicanza: «È un onore pazzesco».

Cosa ha detto Carlo Conti a Fiorello a La Pennicanza?

In videochiamata a La Pennicanza, Carlo Conti ha anticipato che l'imitazione di Fiorello sarà in scaletta intorno alle 22.30 e ha scherzato: «Ci sono due modi per capire che sei arrivato: quando finisci sulla prima pagina delle parole crociate e quando vieni imitato». Fiorello ha risposto: «Il terzo sono i necrologi».