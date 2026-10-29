Lo showman rivela l'indiscrezione sul futuro televisivo dell'amico, accoglie il regista di Mary per sempre e Fortapàsc e commenta l'imitazione di Tale e Quale Show, rivendicando il record de La Nottatanza.

Amadeus potrebbe condurre Passaparola. A lanciare lo spoiler è Fiorello, a La Pennicanza su Rai Radio2: «Forse Amadeus ancora non lo sa, ma io ho le mie fonti!». Nella puntata anche il regista Marco Risi, ospite in studio, e il commento all'imitazione di Stefano Meloccaro a Tale e Quale Show: «Era orrendo! Però devo dire l'ha cantata bene».

Lo spoiler: «Amadeus farà Passaparola!»

Il momento «spoiler alert» ha chiuso la puntata di oggi de La Pennicanza, con un'indiscrezione sul possibile futuro televisivo di Amadeus. Fiorello ha rivelato: «Amadeus farà Passaparola! Forse Amadeus ancora non lo sa, ma io ho le mie fonti! E mi hanno detto: "Lo sai che all'amico tuo molto probabilmente gli proporranno Passaparola"».

Lo showman ha poi dato il suo consiglio all'amico: «Secondo me lo dovrebbe fare subito! Io credo che Passaparola sia uno dei giochi più belli e divertenti! Penso che fatto da Amadeus, con tutte le figlie delle letterine, potrebbe avere lo stesso successo della Ruota della Fortuna!».

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Marco Risi ospite a La Pennicanza

Nello studio di via Asiago è arrivato un grande nome del cinema italiano, il regista Marco Risi. Fiorello lo ha accolto celebrandone la carriera: «Abbiamo un grandissimo pezzo di storia del cinema qui con noi in qualità di amico: Marco Risi! Vorrei solo dire alcuni titoli dei suoi film: Mary per sempre, Muro di Gomma, Fortapàsc, L'ultimo Capodanno, che ha visto l'esordio di mio fratello come attore».

Il provino del fratello di Fiorello

Risi ha ricordato quel periodo: «Verissimo, gli avevo fatto un provino e lui è venuto completamente impreparato, come se non volesse fare l'attore. Però Niccolò Ammaniti, che ha scritto il romanzo da cui il film era stato tratto, ha insistito molto e anche io, perché aveva la faccia giusta! Aveva lo sguardo di chi pensa qualcosa».

E ha concluso: «Al secondo provino avevo ancora dubbi ma è arrivato preparato ed è stato bravissimo».

Meloccaro e l'imitazione a Tale e Quale Show

Fiorello ha commentato anche la puntata di Tale e Quale Show della sera prima, in cui Stefano Meloccaro lo ha imitato: «Ieri sera a Tale e Quale Meloccaro mi ha imitato. Io ho visto uno con la coda e pensavo fosse uno dei fratelli Ochoa, oppure sembravo io impazzito che andavo giù di chirurgia estetica! Era orrendo!».

Poi il riconoscimento: «Però devo dire l'ha cantata bene, non si può dire che imitasse me ma l'ha cantata bene!».

Il 20% di Tale e Quale e il record de La Nottatanza

Lo showman ha scherzato anche sugli ascolti: «Ieri sera Tale e Quale ha fatto il 20%, ha fatto il botto! E sapete perché? Perché c'ero io! Ha avuto grande successo e hanno parlato dei loro ascolti ma non dei nostri perché noi passiamo sottotraccia».

E ha rivendicato il risultato del suo programma: «Eppure, noi con La Nottatanza abbiamo fatto un altro record: abbiamo superato l'11%!».

Domande frequenti

Amadeus condurrà Passaparola?

È un'indiscrezione lanciata da Fiorello a La Pennicanza su Rai Radio2: secondo le sue fonti, ad Amadeus «molto probabilmente» proporranno Passaparola. Lo showman ha detto che l'amico forse non lo sa ancora e gli ha consigliato di accettare subito, prevedendo per il gioco lo stesso successo de La Ruota della Fortuna.

Cosa ha detto Fiorello dell'imitazione di Meloccaro a Tale e Quale Show?

A La Pennicanza Fiorello ha commentato con ironia l'imitazione di Stefano Meloccaro a Tale e Quale Show: «Era orrendo!», scherzando sul fatto di essersi scambiato per uno dei fratelli Ochoa. Ha però riconosciuto che Meloccaro «l'ha cantata bene», pur senza assomigliargli. Secondo lo showman, la puntata ha toccato il 20%.