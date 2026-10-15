Esce venerdì 27 novembre 2026 "Anime Salve", il nuovo album di Fiorella Mannoia dedicato al repertorio di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Pubblicato da Oyà/Columbia Records/Sony Music in digitale, CD e doppio vinile, raccoglie diciotto brani registrati dal vivo al Teatro Carlo Felice di Genova. Il disco è già in pre-order.

Trent'anni dopo «Anime Salve»

Il progetto parte dal trentennale di "Anime Salve", l'album nato dall'incontro tra De André e Fossati e ultimo testamento artistico di Faber. Fiorella Mannoia rende omaggio a due figure decisive per il suo percorso professionale e umano, in un racconto fatto di memoria, sensibilità e riconoscenza.

Accanto ai brani più rappresentativi del disco del 1996, la tracklist raccoglie alcune delle canzoni più amate dei due cantautori. Temi universali e di grande attualità, dalla guerra alla libertà, dall'identità alla ricerca di sé, rivestiti dagli arrangiamenti di Carlo Di Francesco.

Registrato al Carlo Felice di Genova

L'album è stato inciso in presa diretta al Teatro Carlo Felice, per conservare l'intensità e l'autenticità dell'esecuzione dal vivo. La scelta di Genova suggella il legame con la città che ha visto nascere e ispirato due degli artisti più influenti della musica italiana. Il disco è stato realizzato con il supporto del Comune di Genova.

La tracklist di «Anime Salve»

Dolcenera Smisurata preghiera Prinçesa Khorakhané (A forza di essere vento) Anime salve Don Raffaè L'uomo coi capelli da ragazzo La guerra di Piero Lindbergh Amore che vieni, amore che vai La mia banda suona il rock Il pescatore C'è tempo La canzone di Marinella Bocca di rosa Mio fratello che guardi il mondo Fiume Sand Creek Lunaspina

Il tour nei teatri

Lo spettacolo "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve" ha debuttato a giugno all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova e da ottobre gira i teatri italiani, con diversi sold out. Dopo le tappe di inizio mese a Milano, Venezia, Jesolo, Padova, Ancona e Assisi, il calendario prosegue così:

19 ottobre, Cremona, Teatro Ponchielli (sold out)

21 ottobre, Bologna, Europauditorium (sold out)

22 ottobre, Bologna, Europauditorium

23 ottobre, Lugano, Teatro LAC

28 ottobre, Torino, Teatro Colosseo (sold out)

29 ottobre, Torino, Teatro Colosseo

30 ottobre, Mantova, PalaUnical Teatro

9 novembre, Palermo, Teatro Massimo

11 novembre, Ragusa, Teatro Duemila

17 novembre, Firenze, Teatro Verdi (sold out)

18 novembre, Firenze, Teatro Verdi

21 novembre, Bergamo, Chorus Life Arena

23 novembre, Legnano, Teatro Galleria

24 novembre, Genova, Teatro Carlo Felice

26 novembre, Ravenna, Pala De André

28 novembre, Salerno, Teatro Verdi (sold out)

30 novembre, Napoli, Teatro Augusteo (sold out)

2 dicembre, Bari, Teatro Team

3 dicembre, Lecce, Pala Eventi

Domande frequenti

Quando esce l'album Anime Salve di Fiorella Mannoia?

"Anime Salve" di Fiorella Mannoia esce venerdì 27 novembre 2026 per Oyà/Columbia Records/Sony Music, in digitale, CD e doppio vinile, ed è già in pre-order. Contiene diciotto canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati registrate dal vivo al Teatro Carlo Felice di Genova, con gli arrangiamenti di Carlo Di Francesco.

Quali canzoni ci sono in Anime Salve di Fiorella Mannoia?

L'album "Anime Salve" di Fiorella Mannoia contiene diciotto brani di De André e Fossati, tra cui Dolcenera, Smisurata preghiera, Prinçesa, Khorakhané, Don Raffaè, La guerra di Piero, Lindbergh, Il pescatore, C'è tempo, La canzone di Marinella, Bocca di rosa, Fiume Sand Creek e Mio fratello che guardi il mondo. Chiude Lunaspina.

Dove suona Fiorella Mannoia con il tour Anime Salve?

Il tour "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve" prosegue nei teatri fino al 3 dicembre 2026. Tra le prossime tappe ci sono Cremona, Bologna, Lugano, Torino, Palermo, Firenze, Bergamo, Genova al Carlo Felice il 24 novembre, Ravenna, Salerno, Napoli, Bari e Lecce. Diverse date sono già sold out.