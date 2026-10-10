Sul battello ormeggiato sul Tevere, la settimana dell'access di Rai 3 si apre con Tiziana Ferrario e si chiude con Paolo Gentiloni, passando per Giovanni Minoli, Carmen Lasorella e Giulio Tremonti.

Fin che la barca va torna lunedì 12 ottobre 2026 alle 20.10 su Rai 3 con Piero Chiambretti. Ogni sera un'intervista fuori dagli schemi a un grande ospite: lunedì Tiziana Ferrario, martedì Giovanni Minoli, mercoledì Carmen Lasorella, giovedì Giulio Tremonti e venerdì Paolo Gentiloni. Con Chiambretti ci sono Patrick Facciolo, Alessandra Ghisleri il lunedì e Macchia Nera il venerdì.

Quando va in onda Fin che la barca va

Fin che la barca va va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Rai 3, da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre. È un appuntamento quotidiano di venticinque minuti all'insegna dell'ironia leggera e dell'attualità, disponibile anche su RaiPlay.

Un battello sul Tevere per navigare l'attualità

Il programma è pensato come un piccolo viaggio: un battello sul fiume Tevere, a Roma, con il fluire dell'acqua come metafora del tempo che scorre. Da lì Chiambretti naviga l'attualità, le sue contraddizioni e i suoi protagonisti.

Ogni puntata propone un'intervista non convenzionale con un grande ospite del giornalismo, della cultura, della cronaca o della politica. Ampio spazio alle notizie internazionali, con un collegamento quotidiano con un inviato Rai dall'estero.

Gli ospiti della settimana

Giorno Ospite Lunedì 12 ottobre Tiziana Ferrario Martedì 13 ottobre Giovanni Minoli Mercoledì 14 ottobre Carmen Lasorella Giovedì 15 ottobre Giulio Tremonti Venerdì 16 ottobre Paolo Gentiloni

Patrick Facciolo, Alessandra Ghisleri e Macchia Nera

In questa edizione al fianco di Chiambretti c'è ogni giorno Patrick Facciolo, esperto di tecniche psicologiche della comunicazione. Il lunedì il cast si arricchisce con la politologa e sondaggista Alessandra Ghisleri.

Il venerdì arriva l'appuntamento speciale con Macchia Nera e le sue rivelazioni sui casi di cronaca nera. Venticinque minuti per restare a galla con ironia, fin che la barca va.

Chi fa Fin che la barca va

Fin che la barca va è prodotto da Rai Cultura ed è un programma di Piero Chiambretti e Roberto Ebale, scritto con Tiberio Fusco. Produttore esecutivo Marina Mancusi, regia di Alessandro Morbioli.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Fin che la barca va dal 12 al 16 ottobre 2026?

Dal 12 al 16 ottobre 2026 Piero Chiambretti intervista Tiziana Ferrario lunedì, Giovanni Minoli martedì, Carmen Lasorella mercoledì, Giulio Tremonti giovedì e Paolo Gentiloni venerdì. Ogni sera c'è anche Patrick Facciolo, il lunedì Alessandra Ghisleri e il venerdì Macchia Nera con i casi di cronaca nera.

A che ora va in onda Fin che la barca va?

Fin che la barca va va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.10, con la conduzione di Piero Chiambretti. Ogni puntata dura venticinque minuti ed è girata su un battello sul Tevere, a Roma. Il programma è disponibile anche online su RaiPlay.

Chi è Macchia Nera a Fin che la barca va?

Macchia Nera è l'appuntamento speciale del venerdì di Fin che la barca va, il programma di Piero Chiambretti su Rai 3. Porta in studio rivelazioni sui casi di cronaca nera. La rubrica affianca l'intervista quotidiana al grande ospite e il collegamento con un inviato Rai dall'estero.