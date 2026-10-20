Antonino Monteleone torna in prima serata alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Si parte dai disordini della manifestazione del weekend, poi il dibattito sul sostegno a Kyiv, le nuove ipotesi sulla morte dell'ex manager di Mps e i misteri dell'estate di Capaci e via D'Amelio.

Filorosso torna martedì 20 ottobre 2026 alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay con la conduzione di Antonino Monteleone. Al centro della puntata gli scontri di Milano, il sostegno italiano all'Ucraina con il sociologo Alessandro Orsini, le nuove rivelazioni sulla morte di David Rossi, i misteri delle stragi del 1992 e, in chiusura, il caso Garlasco.

Gli scontri di Milano

La puntata parte dagli scontri scoppiati a Milano durante la manifestazione del fine settimana. Tra testimonianze, immagini e collegamenti, il programma ricostruisce quanto accaduto e analizza le conseguenze politiche e sociali di una giornata che continua a far discutere.

Ucraina, il confronto con Alessandro Orsini

Spazio poi alla guerra in Ucraina e al dibattito sul sostegno italiano a Kyiv, un tema che divide sia la maggioranza sia l'opposizione. In studio c'è il sociologo Alessandro Orsini, tra gli osservatori più noti e controversi del conflitto, per analizzare gli scenari internazionali e le possibili evoluzioni della crisi.

Pubblicità

La morte di David Rossi

Ampio spazio alla vicenda di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, alla luce delle recenti dichiarazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta. Nuovi elementi e nuove ipotesi tornano ad alimentare gli interrogativi su una delle vicende più discusse degli ultimi anni.

I misteri delle stragi del 1992

Filorosso torna poi sui misteri che ancora avvolgono le stragi del 1992. Due le domande al centro del dibattito: l'indagine sulle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici costituì un'accelerazione per l'uccisione di Paolo Borsellino? E quali interessi si muovevano dietro una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana?

A confrontarsi saranno:

il giornalista Filippo Facci ;

; Claudio Martelli , presidente della Fondazione Nenni ed ex ministro della Giustizia;

, presidente della Fondazione Nenni ed ex ministro della Giustizia; Antonio Ingroia , avvocato ed ex magistrato antimafia;

, avvocato ed ex magistrato antimafia; l'ex magistrato Antonio Di Pietro.

In chiusura il caso Garlasco

La serata si chiude con un nuovo approfondimento sul delitto di Chiara Poggi e sul caso Garlasco, tra sviluppi investigativi, testimonianze e interrogativi che continuano ad alimentare il confronto mediatico e giudiziario.

Dove vedere Filorosso

Filorosso va in onda martedì 20 ottobre 2026 alle 21.15 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Conduce Antonino Monteleone.

Domande frequenti

Di cosa parla Filorosso il 20 ottobre 2026?

Martedì 20 ottobre 2026 Filorosso, su Rai 3 alle 21.15, parla degli scontri di Milano durante la manifestazione del fine settimana, del sostegno italiano all'Ucraina con Alessandro Orsini, della morte di David Rossi, delle stragi del 1992 e, in chiusura, del caso Garlasco. Conduce Antonino Monteleone.

Chi sono gli ospiti di Filorosso del 20 ottobre?

A Filorosso del 20 ottobre 2026 ci sono il sociologo Alessandro Orsini per la guerra in Ucraina e, sulle stragi del 1992, il giornalista Filippo Facci, l'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli, presidente della Fondazione Nenni, l'avvocato ed ex magistrato Antonio Ingroia e l'ex magistrato Antonio Di Pietro.

A che ora va in onda Filorosso?

Filorosso va in onda martedì 20 ottobre 2026 alle 21.15 su Rai 3, con la conduzione di Antonino Monteleone. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay. La puntata affronta attualità, politica internazionale, cronaca giudiziaria e i grandi misteri italiani.