Un ponte tra due epoche dell'auto italiana. FIAT presenta la Pandina Tributo Autobianchi, versione speciale della city car più venduta del Paese, ispirata all'Autobianchi Y10. Ha il nuovo colore Platino, il portellone nero come la piccola di lusso degli anni Ottanta e interni a quadrettoni. Arriva a dicembre a 15.400 euro.

Trent'anni dopo l'ultima Y10

La data del debutto ha un significato preciso. Il 21 ottobre 2026 viene immatricolata la prima Pandina Tributo Autobianchi, a trent'anni esatti dall'immatricolazione dell'ultima Autobianchi Y10 prodotta.

Chi l'ha guidata, o l'ha vista sfrecciare per le strade negli anni Ottanta e Novanta, la ricorda bene. Nata nel 1985 su una piattaforma derivata da quella della FIAT Panda, la Y10 portava nel mondo delle piccole auto un design originale, materiali ricercati e una cura dei dettagli da categoria superiore. La sua eredità sarebbe poi passata alla Lancia Y.

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Prima ancora, Autobianchi aveva firmato la Bianchina e la A112, piccole auto pratiche nell'uso di tutti i giorni ma con un carattere tutto loro.

Il colore Platino e il portellone nero

La novità più visibile è il colore Platino, creato apposta per questa versione e disponibile solo qui. Si può avere tutto in tinta oppure in versione bicolore, con tetto e portellone posteriore neri.

Proprio il portellone nero è il richiamo più diretto alla Y10, di cui era uno dei segni distintivi. Completano il look le calotte degli specchietti e le protezioni sottoscocca in nero, la scritta «Tributo Autobianchi» sulla fiancata e i cerchi in lega diamantati da 15 pollici, con il logo dedicato al centro.

Dentro, il fascino dei quadrettoni

Gli interni sono la parte più evocativa. I sedili in microfibra color sabbia chiaro hanno il celebre motivo a «quadrettoni», con il logo dedicato sui poggiatesta anteriori. La stessa tonalità torna negli inserti morbidi dei pannelli porta.

La plancia ha una fascia verniciata in Platino, accompagnata da dettagli in nero lucido e da un volante morbido al tatto. All'accensione, sul quadro strumenti e sulla radio compare la schermata di benvenuto «Tributo Autobianchi». Anche i tappetini sono specifici.

La Pandina che piace agli italiani

La versione speciale arriva in un momento d'oro per la Pandina, prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. Nei primi nove mesi del 2026 in Italia ne sono state immatricolate 86.000, il 5% in più rispetto all'anno precedente: è l'auto più venduta del Paese. In Europa le immatricolazioni sono 100.000, con la leadership tra le citycar del segmento A.

Solo a settembre la Pandina Hybrid ha totalizzato 10.401 immatricolazioni, il 7,5% di tutto il mercato italiano.

Prezzo e disponibilità

La Pandina Tributo Autobianchi si aggiunge alle versioni Pop, Icon e Cross, tutte con motore ibrido. Sarà nelle concessionarie italiane da dicembre, con un prezzo promozionale di 15.400 euro grazie al finanziamento di Stellantis Financial Services.

Domande frequenti

Quanto costa la Pandina Tributo Autobianchi?

La FIAT Pandina Tributo Autobianchi costa 15.400 euro con il prezzo promozionale legato al finanziamento di Stellantis Financial Services. Arriva nelle concessionarie italiane a dicembre 2026 e, come tutta la gamma Pandina, ha il motore ibrido. Si affianca agli allestimenti Pop, Icon e Cross.

Che cosa ricorda dell'Autobianchi Y10 la nuova Pandina?

La Pandina Tributo Autobianchi riprende dall'Autobianchi Y10 il portellone posteriore nero, uno dei suoi segni più riconoscibili, disponibile con il tetto nero nella versione bicolore. Il colore Platino è esclusivo, mentre i sedili in microfibra sabbia chiaro con motivo a quadrettoni richiamano lo stile delle piccole Autobianchi.