Le mode cambiano, le auto anche, ma la Fiat Panda resta al suo posto: in cima. Anche a settembre 2026 è stata l'auto più venduta in Italia, con 10.373 immatricolazioni secondo i dati ANFIA. Più del doppio della seconda, la Jeep Avenger, ferma a 4.038. E da gennaio a settembre il conto sale a 86.338 Panda, contro le 34.980 Avenger. Un distacco che nel mercato italiano non ha paragoni.

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I numeri della Panda nel 2026

Periodo Fiat Panda Seconda in classifica Settembre 2026 10.373 Jeep Avenger, 4.038 Gennaio-settembre 2026 86.338 Jeep Avenger, 34.980

Su 1.268.964 auto nuove immatricolate da inizio anno, quasi sette ogni cento sono Panda.

Prima su tutti i fronti

La Panda non vince solo la classifica generale. È la più venduta tra le utilitarie e le superutilitarie, i segmenti A e B, ed è la prima anche tra le auto ibride mild e full. Il motivo è semplice: per molti italiani resta la risposta più pratica a un'esigenza quotidiana, cioè un'auto piccola, facile da parcheggiare e dai consumi contenuti.

In famiglia arriva la Grande Panda

Accanto alla Panda "storica" cresce la Grande Panda, la sorella più grande, che da inizio anno è quarta in classifica con 30.601 immatricolazioni. Sommando le due, la famiglia Panda supera le 116.000 auto vendute in nove mesi.

È anche grazie a loro che Fiat corre: a settembre il marchio torinese cresce del 29% e da inizio anno ha l'11,4% del mercato italiano.

Le altre auto più amate

Dietro la Panda, la classifica dei primi nove mesi è dominata da auto compatte: Jeep Avenger, Dacia Sandero, Fiat Grande Panda, Citroën C3, Toyota Yaris Cross, Renault Clio, Toyota Aygo X, Leapmotor T03 e Peugeot 208. Nessuna supera le 35.000 unità.

Domande frequenti

Quante Fiat Panda sono state vendute nel 2026?

Da gennaio a settembre 2026 in Italia sono state immatricolate 86.338 Fiat Panda, secondo i dati ANFIA. Solo a settembre le immatricolazioni sono state 10.373. È l'auto più venduta del Paese, con più del doppio delle unità della seconda, la Jeep Avenger.

Qual è la differenza tra Panda e Grande Panda?

La Grande Panda è un modello diverso e più grande della Panda, venduto accanto a lei nella gamma Fiat. Nei primi nove mesi del 2026 è quarta tra le auto più vendute in Italia con 30.601 immatricolazioni, mentre la Panda è prima con 86.338.

La Fiat Panda è ibrida?

La Fiat Panda è la prima auto in Italia anche tra le ibride mild e full nei primi nove mesi del 2026, secondo ANFIA. È anche la più venduta tra le utilitarie e le superutilitarie del segmento A e B.