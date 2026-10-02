Fiat Panda, perché resta l'auto degli italiani: nel 2026 vende più del doppio di tutte le altre
A settembre 10.373 immatricolazioni, da inizio anno oltre 86.000. Con la Grande Panda la famiglia supera quota 116.000: i numeri di un successo che non passa.
Le mode cambiano, le auto anche, ma la Fiat Panda resta al suo posto: in cima. Anche a settembre 2026 è stata l'auto più venduta in Italia, con 10.373 immatricolazioni secondo i dati ANFIA. Più del doppio della seconda, la Jeep Avenger, ferma a 4.038. E da gennaio a settembre il conto sale a 86.338 Panda, contro le 34.980 Avenger. Un distacco che nel mercato italiano non ha paragoni.
I numeri della Panda nel 2026
Periodo
Fiat Panda
Seconda in classifica
Settembre 2026
10.373
Jeep Avenger, 4.038
Gennaio-settembre 2026
86.338
Jeep Avenger, 34.980
Su 1.268.964 auto nuove immatricolate da inizio anno, quasi sette ogni cento sono Panda.
Prima su tutti i fronti
La Panda non vince solo la classifica generale. È la più venduta tra le utilitarie e le superutilitarie, i segmenti A e B, ed è la prima anche tra le auto ibride mild e full. Il motivo è semplice: per molti italiani resta la risposta più pratica a un'esigenza quotidiana, cioè un'auto piccola, facile da parcheggiare e dai consumi contenuti.
In famiglia arriva la Grande Panda
Accanto alla Panda "storica" cresce la Grande Panda, la sorella più grande, che da inizio anno è quarta in classifica con 30.601 immatricolazioni. Sommando le due, la famiglia Panda supera le 116.000 auto vendute in nove mesi.
È anche grazie a loro che Fiat corre: a settembre il marchio torinese cresce del 29% e da inizio anno ha l'11,4% del mercato italiano.
Le altre auto più amate
Dietro la Panda, la classifica dei primi nove mesi è dominata da auto compatte: Jeep Avenger, Dacia Sandero, Fiat Grande Panda, Citroën C3, Toyota Yaris Cross, Renault Clio, Toyota Aygo X, Leapmotor T03 e Peugeot 208. Nessuna supera le 35.000 unità.
Domande frequenti
Quante Fiat Panda sono state vendute nel 2026?
Da gennaio a settembre 2026 in Italia sono state immatricolate 86.338 Fiat Panda, secondo i dati ANFIA. Solo a settembre le immatricolazioni sono state 10.373. È l'auto più venduta del Paese, con più del doppio delle unità della seconda, la Jeep Avenger.
Qual è la differenza tra Panda e Grande Panda?
La Grande Panda è un modello diverso e più grande della Panda, venduto accanto a lei nella gamma Fiat. Nei primi nove mesi del 2026 è quarta tra le auto più vendute in Italia con 30.601 immatricolazioni, mentre la Panda è prima con 86.338.
La Fiat Panda è ibrida?
La Fiat Panda è la prima auto in Italia anche tra le ibride mild e full nei primi nove mesi del 2026, secondo ANFIA. È anche la più venduta tra le utilitarie e le superutilitarie del segmento A e B.