Dopo il debutto al Salone di Parigi, il concept Fiat immagina una mobilità quotidiana su misura per famiglie e città: casa-lavoro, scuola, commissioni. Una via di mezzo tra Topolino e un'auto tradizionale, con lo stile bicolore e il «baffo» della Multipla.

Fiat Multiplina è il concept con cui il marchio torinese immagina la mobilità di tutti i giorni in poco più di tre metri. Presentata al Salone dell'Auto di Parigi, è un quadriciclo elettrico a quattro posti lungo 3,04 metri, ispirato alla Fiat 600 Multipla del 1956. Fiat la colloca a metà strada tra Topolino e un'automobile tradizionale.

Una piccola auto per la vita di ogni giorno

Multiplina nasce attorno alle esigenze concrete della quotidianità. È pensata per gli spostamenti casa-lavoro, per accompagnare i figli a scuola, per le commissioni e per i brevi tragitti in città.

Fiat la definisce un «Multi-Purpose Quadricycle»: la praticità di quattro posti racchiusa in circa tre metri, con la semplicità e l'accessibilità tipiche di un quadriciclo. Più spazio e versatilità di un veicolo urbano ultracompatto, senza rinunciare alla compattezza.

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Il fascino della 600 Multipla

L'ispirazione arriva da una delle vetture più ingegnose della storia Fiat: la 600 Multipla del 1956, capace di accogliere sei persone in appena 3,5 metri. Multiplina non vuole ricreare il passato. Ne riporta nel presente la filosofia originaria, che mette le persone al centro: massimo spazio e funzionalità con il minimo ingombro.

Il legame si vede anche nello stile. Il parabrezza avanzato, la carrozzeria bicolore, il caratteristico «baffo» anteriore e il disegno delle prese d'aria posteriori richiamano il modello storico, riletti con il linguaggio contemporaneo di Fiat.

Quattro persone in poco più di tre metri

Le misure raccontano bene l'idea del progetto: 3,04 metri di lunghezza, 1,40 metri di larghezza e 1,53 metri di altezza. In questo spazio Multiplina accoglie quattro persone.

Il concept è sviluppato su un'architettura full electric da quadriciclo pesante di categoria L7, con una velocità massima di circa 90 km/h.

Fare di più con meno

Alla base di Multiplina c'è un principio semplice: usare meno risorse per offrire alle persone ciò di cui hanno davvero bisogno. Dimensioni compatte, peso contenuto e un uso intelligente dello spazio riducono l'impiego di materiali, senza togliere praticità.

L'elettrico è solo una parte del progetto. Multiplina esplora un'idea più ampia di mobilità sostenibile, fondata su semplicità ed efficienza, in linea con il DNA Fiat: rendere la mobilità più semplice, intelligente e accessibile.

La famiglia della micromobilità Fiat

A Parigi Multiplina ha condiviso la scena con il concept Multiplay e la sua interpretazione «3-in-1» della mobilità familiare. Se Multiplay mostra come un unico veicolo possa adattarsi a esigenze diverse, Multiplina punta a massimizzare spazio e praticità in dimensioni ridotte.

Fiat aveva anticipato questa visione già a giugno, collocando Multiplina nel suo ecosistema dedicato alla micromobilità, insieme a Topolino e Tris.

Fiat Multiplina in breve

Fiat Multiplina Tipo concept, quadriciclo pesante elettrico categoria L7 Posti 4 Lunghezza 3,04 m Larghezza 1,40 m Altezza 1,53 m Velocità massima circa 90 km/h Ispirazione Fiat 600 Multipla del 1956 Debutto Salone dell'Auto di Parigi 2026

Domande frequenti

Cos'è la Fiat Multiplina?

La Fiat Multiplina è un concept di quadriciclo pesante elettrico a quattro posti, lungo 3,04 metri, presentato al Salone dell'Auto di Parigi 2026. Ispirata alla Fiat 600 Multipla del 1956, si colloca tra Topolino e un'automobile tradizionale ed è pensata per casa-lavoro, scuola e commissioni quotidiane.

Quanto è grande la Fiat Multiplina?

La Fiat Multiplina misura 3,04 metri di lunghezza, 1,40 metri di larghezza e 1,53 metri di altezza. In queste dimensioni accoglie quattro persone. È un quadriciclo pesante elettrico di categoria L7, con una velocità massima di circa 90 km/h, che Fiat definisce «Multi-Purpose Quadricycle».