Al De Kuip il Como passa avanti con Diao, che poco dopo esce per un problema muscolare: Zechiël e Hadj Moussa ribaltano la partita, un'autorete di Sánchez chiude i conti e il gol di Douvikas nel recupero non basta.

Il Como perde 3-2 sul campo del Feyenoord, mercoledì 14 ottobre 2026, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Al De Kuip di Rotterdam la squadra di Cesc Fàbregas passa in vantaggio con Diao, poi subisce la rimonta firmata Zechiël, Hadj Moussa e un'autorete di Sánchez. Douvikas accorcia nel recupero. È la prima sconfitta del Como in Champions.

Diao segna e si ferma

Il Como parte bene e al 18' trova il vantaggio. Ramón lancia in profondità Diao, che vince il duello in velocità sulla destra, si accentra e batte Ernst con un sinistro a giro sul palo lontano.

La gioia dura poco. Due minuti dopo Zechiël riceve spalle alla porta al limite dell'area, si gira e trova l'angolo giusto: 1-1. E al 23' il Como perde il suo marcatore: Diao, dolorante già dopo il gol, chiede il cambio per un problema muscolare ed entra Jesus Rodriguez.

Hadj Moussa ribalta la partita

Nella ripresa il Feyenoord cambia passo. Al 52' Diarra, entrato a inizio secondo tempo, serve Anis Hadj Moussa, che si accentra e batte Sánchez con un sinistro sul primo palo.

Fàbregas prova a reagire con un triplo cambio al 60': dentro Douvikas, Da Cunha e Couto. Il Como diventa più pericoloso, ma al 63' Douvikas manca di testa il pari da solo in area.

L'autorete e il gol di Douvikas

All'81' arriva il colpo che chiude la partita. Hadj Moussa calcia dalla distanza, il pallone viene deviato da Ramón e poi da Sánchez, che lo spinge nella propria porta per il 3-1.

Nel recupero Douvikas trova il 3-2 su un altro lancio in profondità di Ramón, ma il tempo per pareggiare non c'è più.

I numeri della partita

Partita equilibrata nei numeri: possesso palla diviso quasi a metà, 51% per il Como e 49% per il Feyenoord. Gli olandesi hanno tirato 12 volte con 7 conclusioni nello specchio, il Como 10 con 5 nello specchio.

Il Como resta a 3 punti

Dopo il 4-1 al Lipsia all'esordio, il Como incassa la prima sconfitta e resta a 3 punti dopo due giornate. Il Feyenoord, battuto 5-1 a Barcellona nella prima giornata, conquista i primi punti.

Domande frequenti

Come è finita Feyenoord-Como in Champions League?

Feyenoord-Como è finita 3-2, mercoledì 14 ottobre 2026, al De Kuip di Rotterdam nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Il Como era passato in vantaggio con Diao al 18', poi Zechiël, Hadj Moussa e un'autorete di Sánchez hanno ribaltato la partita. Douvikas ha segnato il 3-2 nel recupero.

Chi ha segnato in Feyenoord-Como?

In Feyenoord-Como 3-2 hanno segnato Diao al 18' per il Como, Zechiël al 20' e Anis Hadj Moussa al 52' per il Feyenoord. All'81' il portiere del Como Sánchez ha deviato nella propria porta un tiro di Hadj Moussa. Nel recupero Douvikas, entrato al 60', ha firmato il 3-2.

Quanti punti ha il Como in Champions League?

Dopo due giornate della fase campionato di Champions League 2026-2027 il Como ha 3 punti. La squadra di Cesc Fàbregas aveva battuto 4-1 il Lipsia all'esordio e ha perso 3-2 sul campo del Feyenoord il 14 ottobre 2026, prima sconfitta in questa Champions League.