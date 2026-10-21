Jesse Eisenberg consegna il riconoscimento all'attrice prima della proiezione di The Debut. In programma anche il film di Susanna Nicchiarelli in concorso, la serie Livatino di Michele Placido e i documentari su Federica Brignone e su Morgan.

Mercoledì 21 ottobre la Festa del Cinema di Roma celebra Julianne Moore con il premio alla carriera, consegnato da Jesse Eisenberg prima di The Debut. Nella stessa giornata Valerio Lundini presenta il suo primo film, Cambogia, e Susanna Nicchiarelli porta in concorso Giorni felici con Riccardo Scamarcio. La Festa chiude il 25 ottobre.

Julianne Moore, premio alla carriera e The Debut

L'appuntamento più atteso della giornata è all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Julianne Moore riceve il premio alla carriera della Festa dalle mani di Jesse Eisenberg, che l'ha diretta in The Debut, presentato nella sezione Grand Public.

Eisenberg firma il film come sceneggiatore e regista, e ne è anche interprete e produttore. Moore è Mona Friedman, una casalinga timida che ottiene una piccola parte in uno spettacolo di una compagnia teatrale amatoriale: il ruolo diventa un'ossessione e la porta allo scontro con il regista dello show. Negli Stati Uniti il film esce con A24.

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Valerio Lundini all'esordio con Cambogia

Serata importante per Valerio Lundini, che presenta Cambogia, il suo primo film da regista, nella sezione dedicata alle opere prime. Il film gioca con il metacinema: è ambientato sul set di una finta serie poliziesca.

Giorni felici, Nicchiarelli in concorso con Scamarcio

Nel concorso Progressive Cinema passa Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, uno dei tre titoli italiani in gara, con Riccardo Scamarcio. Nella stessa sezione la giornata propone anche The Life and Deaths of Wilson Shedd di Tim Blake Nelson, dramma carcerario con Amanda Seyfried, e Ulya di Viesturs Kairišs.

Livatino, Brignone, Morgan e la mano de Dios

La giornata guarda anche alla serialità e allo sport:

Livatino , la serie di Michele Placido, presentata in anteprima nella sezione Freestyle;

, la serie di Michele Placido, presentata in anteprima nella sezione Freestyle; il documentario su Federica Brignone , nella selezione dedicata allo sport;

, nella selezione dedicata allo sport; The Match , il documentario sulla partita della «mano de Dios», Argentina-Inghilterra dei Mondiali del 1986;

, il documentario sulla partita della «mano de Dios», Argentina-Inghilterra dei Mondiali del 1986; Non importa dove, il ritratto di Morgan, tra i documentari musicali.

La Festa del Cinema 2026 in breve

Festa del Cinema di Roma 2026 Edizione 21ª Date 13-25 ottobre 2026 Sede principale Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Direttrice artistica Paola Malanga Film d'apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese Premi alla carriera Javier Bardem, Julianne Moore

Domande frequenti

Quando Julianne Moore riceve il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma?

Julianne Moore riceve il premio alla carriera della Festa del Cinema di Roma mercoledì 21 ottobre 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. A consegnarlo è Jesse Eisenberg, che l'ha diretta in The Debut, il film presentato subito dopo nella sezione Grand Public. Il premio alla carriera di questa edizione è stato assegnato anche a Javier Bardem.

Cos'è Cambogia, il film di Valerio Lundini?

Cambogia è il primo film da regista di Valerio Lundini, presentato il 21 ottobre 2026 alla Festa del Cinema di Roma tra le opere prime. È un film di metacinema, ambientato sul set di una finta serie poliziesca. Nella stessa sera sono in programma anche Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, in concorso, e la serie Livatino di Michele Placido.

Quando finisce la Festa del Cinema di Roma 2026?

La Festa del Cinema di Roma 2026, ventunesima edizione, si chiude domenica 25 ottobre. È iniziata il 13 ottobre con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. La sede principale è l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con proiezioni anche al MAXXI, alla Casa del Cinema e al Teatro Olimpico.