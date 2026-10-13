FenImprese, la Federazione Nazionale Imprese, riunisce la sua VIII Assemblea Nazionale venerdì 23 ottobre 2026 all'NH Milano Congress Centre di Assago. Il titolo scelto è "Imprese e futuro: la sfida continua". Istituzioni, imprenditori e professionisti discuteranno di competitività, innovazione e crescita delle micro, piccole e medie imprese italiane.

Chi conduce la giornata

Giuseppe Brindisi, giornalista e volto televisivo, guiderà i lavori. Al suo fianco ci saranno Vittoriana Abate, giornalista e conduttrice Rai, e Giada Fazzalari, giornalista e direttrice dell'Avanti! della domenica. Le due giornaliste accompagneranno gli interventi e i momenti di confronto in programma.

La madrina dell'evento sarà Francesca Testasecca, ex Miss Italia e oggi conduttrice tv. Gli organizzatori puntano su un appuntamento che tenga insieme autorevolezza istituzionale, approfondimento e valorizzazione del mondo imprenditoriale.

I temi dell'assemblea

Il programma ruota attorno a competitività, innovazione, digitalizzazione, formazione e sviluppo delle competenze. Al centro ci sono le micro, piccole e medie imprese, componente essenziale dell'economia nazionale. Oggi devono innovare, investire e reggere trasformazioni tecnologiche, organizzative e competitive che decidono la loro crescita.

FenImprese vuole dare voce alle esigenze degli imprenditori e aprire un confronto con le istituzioni e con gli altri interlocutori del sistema economico e sociale. In sala si condivideranno esperienze, si analizzeranno le criticità e si cercheranno nuove prospettive di sviluppo.

Le parole del presidente Luca Vincenzo Mancuso

Il presidente nazionale di FenImprese, Luca Vincenzo Mancuso, spiega così la scelta del titolo: «Abbiamo scelto il titolo "Imprese e futuro: la sfida continua" perché siamo convinti che il futuro del nostro sistema produttivo dipenda dalla capacità di affrontare con concretezza le trasformazioni in atto, senza perdere di vista il valore e la centralità delle micro, piccole e medie imprese».

Il direttore nazionale Andrea Esposito segue la stessa linea. Per lui le imprese hanno bisogno di uno spazio concreto di dialogo e condivisione, e la federazione deve rafforzare il proprio ruolo nella rappresentanza del mondo produttivo e nel confronto con le istituzioni.

Perché Milano

FenImprese ha scelto Milano e la Lombardia per il peso economico del territorio. La regione è uno dei motori del Paese, con una forte vocazione imprenditoriale e una propensione costante all'innovazione. Gli organizzatori guardano oltre la singola giornata: vogliono contribuire a creare condizioni favorevoli a investimenti, occupazione e crescita.

Chi è FenImprese

L'assemblea ha il patrocinio della Città Metropolitana di Milano. FenImprese è un'organizzazione datoriale nazionale apartitica, autonoma e senza fini di lucro, che tutela e rappresenta le micro, piccole e medie imprese.

Per la federazione il futuro dell'economia italiana dipende da tre fattori: il sostegno a chi fa impresa, la valorizzazione delle competenze e un rapporto più efficace tra sistema produttivo e istituzioni. La crescita, sostengono i vertici, chiede visione, responsabilità e un impegno condiviso che vada oltre una giornata di lavori.

Domande frequenti

Quando e dove si svolge l'VIII Assemblea Nazionale di FenImprese?

L'VIII Assemblea Nazionale di FenImprese si svolge venerdì 23 ottobre 2026 all'NH Milano Congress Centre di Assago, alle porte di Milano. Il titolo dell'edizione è "Imprese e futuro: la sfida continua" e l'iniziativa ha il patrocinio della Città Metropolitana di Milano.

Chi conduce l'assemblea?

A condurre i lavori è il giornalista Giuseppe Brindisi. Lo affiancano Vittoriana Abate, giornalista e conduttrice Rai, e Giada Fazzalari, giornalista e direttrice dell'Avanti! della domenica, che accompagnano interventi e momenti di confronto della giornata.

Chi è la madrina dell'evento?

La madrina dell'VIII Assemblea Nazionale di FenImprese è Francesca Testasecca, ex Miss Italia e oggi conduttrice televisiva. La sua presenza accompagna una giornata dedicata al confronto tra istituzioni, imprenditori e professionisti sul futuro del sistema produttivo italiano.

Di quali temi si parlerà?

Il programma tocca competitività, innovazione, digitalizzazione, formazione e sviluppo delle competenze. L'attenzione principale va alle micro, piccole e medie imprese, chiamate a innovare e investire in una fase di forti trasformazioni tecnologiche, organizzative e competitive per l'economia italiana.

Che cos'è FenImprese?

FenImprese, la Federazione Nazionale Imprese, è un'organizzazione datoriale nazionale apartitica, autonoma e senza fini di lucro. Tutela e rappresenta le micro, piccole e medie imprese. La guida il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso, con Andrea Esposito nel ruolo di direttore nazionale.