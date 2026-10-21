FAWCAR arriva in Italia. Il marchio del gruppo cinese FAW ha presentato a Milano la sua gamma 2026-27: cinque SUV con motore a benzina, plug-in hybrid ed elettrico, con prezzi di listino da 26.998 euro. La distribuzione è affidata a China Car Company, con una garanzia di 5 anni o 150.000 chilometri.

Chi è FAW

FAW, sigla di First Automotive Works, nasce nel 1953 per volontà del Governo cinese ed è il primo costruttore di automobili della Repubblica Popolare Cinese. Il gruppo ha prodotto e venduto in tutto oltre 65 milioni di veicoli e ha partnership con alcuni tra i principali costruttori mondiali.

FAWCAR porta in Italia due marchi: Bestune, dedicato alle auto con motore termico, e Joyee, dedicato alla nuova mobilità elettrificata.

Pubblicità

Il debutto a Milano

Il lancio si è svolto a Milano il 20 ottobre, davanti a giornalisti e concessionari, alla presenza del presidente del Gruppo FAW Liu Zhongchen.

«Oggi l'industria di settore europea sta attraversando una nuova fase di evoluzione e trasformazione», ha detto Liu Zhongchen. «In questo scenario emerge con sempre maggiore chiarezza una mobilità diversificata, nella quale motorizzazioni tradizionali e nuove energie convivono e si sviluppano parallelamente. Per Fawcar, questo è il momento giusto per cogliere e far crescere queste opportunità».

I cinque SUV e i prezzi

Modello Alimentazione Prezzo di listino Bestune T77 benzina 1.5 turbo, 160 CV 26.998 euro Bestune T90 benzina 1.5 turbo 29.998 euro Bestune B70S benzina 1.5 turbo, 160 CV 29.998 euro Joyee S08 PHEV ibrida plug-in 38.998 euro Joyee S04 100% elettrica 35.998 euro

Bestune T77, il SUV d'ingresso

È il modello che apre la gamma. Il motore è un 1.5 turbo benzina da 160 CV, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Arriva in un unico allestimento completo, Premium, pensato per il mercato italiano: tetto panoramico apribile, display centrale da 12,3 pollici, strumentazione digitale, cruise control adattivo e frenata automatica d'emergenza.

Bestune T90, il più spazioso

Il T90 punta su spazio e luminosità, con un passo di 2.772 mm, un bagagliaio extra-large e un'ampia superficie vetrata apribile di serie. Ricca la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, con telecamere a 360 gradi e parcheggio automatico.

Bestune B70S, il SUV coupé

Il B70S è la versione più sportiva: linea da SUV coupé, cerchi da 19 pollici, pinze dei freni rosse e fascia LED a tutta larghezza. Sotto il cofano lo stesso 1.5 turbo da 160 CV, con modalità Sport.

Joyee S08 PHEV, la plug-in per la famiglia

La plug-in hybrid è pensata per le famiglie. Secondo la Casa può percorrere oltre 150 km in modalità elettrica e arrivare a un'autonomia complessiva di circa 1.500 km. L'abitacolo offre 3.300 mm di spazio in lunghezza e il bagagliaio va da 585 a 1.365 litri.

Joyee S04, l'elettrica da città

La S04 è un SUV compatto 100% elettrico pensato per l'uso urbano, con un'autonomia dichiarata fino a 565 km, un display da 14,6 pollici, il tetto panoramico in vetro di serie e la funzione V2L, che permette di usare l'auto per alimentare dispositivi esterni. Il bagagliaio va da 415 a 1.601 litri. Arriverà sul mercato nel 2027.

Rete, garanzia e arrivo nelle concessionarie

China Car Company, società con sede operativa a Prato, è già importatrice e distributrice in Italia di altri marchi automobilistici cinesi. Il piano prevede l'espansione progressiva della rete di vendita su tutto il territorio, insieme a servizi di assistenza, ricambi e post-vendita.

«Essere stati scelti da FAWCAR per rappresentare il marchio in Italia costituisce un importante riconoscimento della nostra esperienza nel settore automotive», ha spiegato Fulvio Marchetto, general manager di BONTU - China Car Company.

I modelli saranno disponibili nell'ultimo trimestre dell'anno, con una garanzia di 5 anni o 150.000 km per le auto acquistate presso i concessionari ufficiali.

Domande frequenti

Quanto costano le auto FAWCAR in Italia?

Le auto FAWCAR in Italia hanno prezzi di listino a partire da 26.998 euro del SUV Bestune T77. Bestune T90 e B70S costano 29.998 euro, la Joyee S04 elettrica 35.998 euro e la Joyee S08 plug-in 38.998 euro. I prezzi sono al netto di eventuali promozioni legate al lancio, con garanzia di 5 anni o 150.000 km.

Chi distribuisce FAWCAR in Italia?

FAWCAR è distribuita in Italia da China Car Company, società con sede operativa a Prato, membro UNRAE, già importatrice di altri marchi automobilistici cinesi. Il piano prevede l'espansione della rete di concessionari su tutto il territorio nazionale, con servizi di assistenza, ricambi e post-vendita per i modelli Bestune e Joyee.

Quando arriva la FAWCAR Joyee S04 elettrica?

La Joyee S04, SUV compatto 100% elettrico di FAWCAR, arriverà sul mercato italiano nel 2027 con un prezzo di listino di 35.998 euro. La Casa dichiara un'autonomia fino a 565 km, un consumo di 11,8 kWh e un bagagliaio da 415 a 1.601 litri. È pensata soprattutto per l'uso in città.