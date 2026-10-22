Un difetto nel "motore" che fa funzionare circa 7 siti su 10 potrebbe permettere agli hacker di entrare nei server. La correzione è già arrivata, ma diversi siti in Europa sono stati spenti per prudenza. Ecco cosa c'è da sapere, spiegato semplice.

Allarme per milioni di siti internet. Sono state scoperte due falle gravi in PHP, il "motore" su cui funzionano circa 7 siti su 10. In certe condizioni potrebbero permettere agli hacker di prendere il controllo dei computer che ospitano i siti. La correzione è già disponibile, ma in Europa alcuni siti sono stati spenti per prudenza.

Che cos'è PHP

Ogni volta che apriamo un sito, dietro le quinte c'è un computer, chiamato server, che prepara la pagina e ce la invia. Per farlo usa dei programmi scritti in un linguaggio. Uno dei più diffusi al mondo è PHP: lo usa circa il 70% dei siti.

Su PHP funzionano anche strumenti molto popolari per creare siti e negozi online, come WordPress. Per questo, quando PHP ha un problema, il problema può riguardare tantissimi siti insieme.

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Cosa è successo

Alcuni esperti di sicurezza informatica, aiutati dall'intelligenza artificiale, hanno scoperto due difetti nel modo in cui PHP gestisce la memoria. Sono stati chiamati PHP2Shell.

In parole semplici: sfruttandoli, un malintenzionato potrebbe riuscire a "entrare" nel server di un sito e fargli fare quello che vuole, senza bisogno di password. Il difetto è vecchio: è presente nelle versioni di PHP degli ultimi dieci anni e più.

La notizia è trapelata il 20 ottobre e il giorno dopo, il 21 ottobre, chi sviluppa PHP ha pubblicato gli aggiornamenti che chiudono le falle.

Gli hacker ci hanno già provato

I tentativi di attacco sono arrivati in fretta. Amazon ne ha visto uno già il 17 ottobre, quattro giorni prima dell'annuncio, e anche Cloudflare, una delle aziende che proteggono i siti, ha registrato tentativi prima dell'uscita della correzione.

Per ora, però, non è stato confermato nessun attacco andato a segno.

Perché alcuni siti sono stati spenti

Le agenzie europee e britanniche che si occupano di sicurezza informatica hanno dato un consiglio netto: aggiornare subito PHP oppure, se non è possibile, spegnere il sito finché non è sicuro.

Così diverse istituzioni hanno preferito non rischiare. Sono stati messi offline alcuni servizi del governo finlandese e siti istituzionali nei Paesi Bassi. In Francia i siti delle prefetture sono rimasti spenti per alcune ore e in Germania anche alcuni ospedali hanno sospeso i servizi online. L'agenzia tedesca per la sicurezza informatica ha definito il rischio «estremamente elevato».

Io che navigo devo fare qualcosa?

No, non c'è niente da installare. Il problema è sui server dei siti, non sul vostro telefono o sul vostro computer. Tocca a chi gestisce i siti aggiornare.

Valgono però i soliti consigli di buon senso, sempre utili:

se un sito si comporta in modo strano, chiudetelo;

non inserite password o dati della carta su pagine che non vi convincono;

tenete aggiornati telefono, computer e browser.

E se ho un sito?

Se avete un sito, magari fatto con WordPress, la cosa più importante da sapere è questa: aggiornare WordPress e i plugin non basta. Va aggiornato PHP sul server.

Se il sito è ospitato da un'azienda di hosting , cioè quella a cui pagate lo spazio online, chiedete conferma che abbia già installato l'aggiornamento. Molte lo hanno fatto subito.

, cioè quella a cui pagate lo spazio online, chiedete conferma che abbia già installato l'aggiornamento. Molte lo hanno fatto subito. Se il sito usa una versione vecchia di PHP , è il momento di farsela aggiornare: le versioni più datate non ricevono più correzioni.

, è il momento di farsela aggiornare: le versioni più datate non ricevono più correzioni. Se vi occupate voi del server, aggiornate PHP il prima possibile.

Domande frequenti

Cos'è la falla PHP2Shell?

PHP2Shell è il nome di due falle gravi scoperte in PHP, il linguaggio che fa funzionare circa 7 siti su 10. Potrebbero permettere a un hacker di prendere il controllo del server di un sito senza password. Gli aggiornamenti che le correggono sono usciti il 21 ottobre 2026 e vanno installati sui server.

Devo fare qualcosa sul mio telefono o computer per la falla PHP?

No. Le falle PHP2Shell riguardano i server che ospitano i siti, non i dispositivi di chi naviga: non c'è niente da installare. Restano validi i consigli di sempre, come tenere aggiornati telefono e browser e non inserire dati personali su pagine sospette. Sono i gestori dei siti a dover aggiornare.

Ho un sito WordPress: cosa devo fare per la falla PHP?

Chi ha un sito WordPress deve verificare che sul server sia stato aggiornato PHP: aggiornare solo WordPress e i plugin non basta, perché il problema è nel linguaggio. Se il sito è su un hosting, basta chiedere conferma all'azienda che lo ospita. Molti provider hanno già installato la correzione.