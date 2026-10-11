Max Verstappen ha vinto dalla pole il Gran Premio di Singapore di Formula 1, domenica 11 ottobre 2026. Leclerc ha chiuso secondo con la Ferrari, Kimi Antonelli terzo con la Mercedes. L'italiano guida il Mondiale con 102 punti su Russell e ad Austin avrà il primo match point per il titolo.

Verstappen, un weekend da padrone

A Marina Bay Verstappen ha dominato tutto il fine settimana. Il pilota della Red Bull aveva già vinto la Sprint del sabato e in gara non ha lasciato spazio agli avversari: è partito dalla pole e ha tagliato il traguardo con oltre sette secondi di vantaggio su Leclerc.

Leclerc sorride, Hamilton scivola indietro

Per la Ferrari è stato un pomeriggio a due facce. Leclerc ha gestito bene la sua gara, si è fermato per montare gomme più fresche e si è preso il secondo posto. Lewis Hamilton, partito terzo con le gomme medie, ha sofferto un forte degrado e un calo di ritmo. È sceso fino al sesto posto, superato all'ultimo giro anche da Oscar Piastri.

Antonelli, il podio che vale una fuga

Il risultato più pesante per il Mondiale lo ha ottenuto Kimi Antonelli. Il pilota bolognese della Mercedes, partito quarto, ha dovuto gestire nella prima parte di gara il surriscaldamento dei freni e il rischio di una penalità per i limiti della pista. Nel finale ha superato Lando Norris e si è preso il terzo gradino del podio.

Il compagno di squadra George Russell, costretto a partire dal fondo dello schieramento per la sostituzione della power unit, ha chiuso nono. Così Antonelli è salito a 340 punti contro i 238 di Russell: con 102 punti di margine, ad Austin potrà già giocarsi il primo match point per il titolo mondiale.

L'ordine d'arrivo

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari), +7"335 Kimi Antonelli (Mercedes), +24"573 Lando Norris (McLaren), +40"506 Oscar Piastri (McLaren), +49"644 Lewis Hamilton (Ferrari), +53"188 Liam Lawson (Racing Bulls), +1'21"666 Nico Hülkenberg (Audi), +1'23"386 George Russell (Mercedes), +1'24"677 Isack Hadjar (Red Bull), +1'30"862

La classifica del Mondiale piloti

Kimi Antonelli (Mercedes), 340 punti George Russell (Mercedes), 238 Lewis Hamilton (Ferrari), 229 Max Verstappen (Red Bull), 221 Charles Leclerc (Ferrari), 215

Il Mondiale torna in pista nel weekend del 25 ottobre con il Gran Premio degli Stati Uniti, al Circuit of the Americas di Austin.

Domande frequenti

Chi ha vinto il GP di Singapore 2026 di Formula 1?

Il Gran Premio di Singapore 2026, corso domenica 11 ottobre sul circuito di Marina Bay, è stato vinto da Max Verstappen con la Red Bull, partito dalla pole position. Charles Leclerc ha chiuso secondo con la Ferrari a 7"335, Kimi Antonelli terzo con la Mercedes. Verstappen aveva vinto anche la Sprint del sabato.

Quanti punti ha Antonelli nel Mondiale di F1 dopo Singapore?

Dopo il terzo posto nel GP di Singapore dell'11 ottobre 2026, Kimi Antonelli guida il Mondiale piloti di Formula 1 con 340 punti, 102 in più del compagno di squadra in Mercedes George Russell, fermo a 238. Con questo vantaggio, il pilota italiano avrà il primo match point per il titolo al GP degli Stati Uniti di Austin.

Quando si corre il prossimo Gran Premio di F1?

Dopo Singapore la Formula 1 torna in pista nel weekend del 25 ottobre 2026 con il Gran Premio degli Stati Uniti, sul Circuit of the Americas di Austin. Seguiranno i Gran Premi di Città del Messico e San Paolo. Ad Austin Kimi Antonelli avrà il primo match point per il titolo mondiale piloti.