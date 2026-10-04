F1, Verstappen vince il GP del Bahrain a Sepang: Antonelli secondo, Hamilton sul podio con una rimonta da 17°
Sotto la pioggia della Malesia, dove la gara è stata spostata per la guerra in Medio Oriente, Max torna al successo. Ferrari terza e quarta, ritirato Russell: Antonelli allunga nel mondiale.
Max Verstappen è tornato a vincere. Domenica 4 ottobre la Red Bull ha conquistato il Gran Premio del Bahrain, sedicesima prova del Mondiale 2026, corso sul circuito di Sepang, in Malesia, dove la gara è stata spostata a causa della guerra in Medio Oriente. Alle spalle dell'olandese, partito dalla pole, Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes e Lewis Hamilton con la Ferrari, protagonista di una rimonta dalla diciassettesima posizione. Con il ritiro di George Russell, Antonelli allunga in testa alla classifica piloti.
Una gara sotto la pioggia
La pioggia monsonica ha condizionato la giornata fin dal mattino. La partenza, prevista alle 9 italiane, è stata rinviata più volte per la pista bagnata. Al via, su gomme da bagnato, Antonelli ha superato Verstappen, che però ha poi ripreso il comando. La gara è stata segnata da una safety car per l'incidente di Valtteri Bottas e da una virtual safety car per lo stop di Alexander Albon, rimasto fermo con il cambio rotto. Nella fase finale si è ritirato anche George Russell, con la Mercedes ferma per un problema al motore.
La rimonta di Hamilton
La Ferrari ha vissuto una partenza complicata. Hamilton, scattato dalla prima fila, è partito con gomme soft su pista ancora bagnata ed è scivolato fino al diciassettesimo posto, a oltre un minuto dal leader. Il sette volte campione del mondo ha rifiutato di rientrare ai box mentre la pista restava umida e ha aspettato che l'asfalto si asciugasse. La scelta ha pagato: dopo una lunga permanenza in pista con le medie, Hamilton è risalito fino al terzo posto. Secondo Automoto.it è il primo podio Ferrari da quello di Spa-Francorchamps, cinque gare fa.
Charles Leclerc, anche lui partito con le soft e alle prese con problemi di software, ha chiuso quarto, a poco più di sette secondi dal vincitore.
L'ordine d'arrivo
Posizione
Pilota
Squadra
Distacco
1
Max Verstappen
Red Bull
2
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
+2"307
3
Lewis Hamilton
Ferrari
+4"919
4
Charles Leclerc
Ferrari
+7"258
5
Isack Hadjar
Red Bull
6
Oscar Piastri
McLaren
7
Liam Lawson
Racing Bulls
8
Fernando Alonso
Aston Martin
9
Lando Norris
McLaren
10
Arvid Lindblad
Ritirati, tra gli altri, George Russell, Valtteri Bottas e Alexander Albon.
La classifica del Mondiale piloti
Posizione
Pilota
Squadra
Punti
1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
320
2
George Russell
Mercedes
236
3
Lewis Hamilton
Ferrari
214
4
Charles Leclerc
Ferrari
191
5
Lando Norris
McLaren
188
6
Max Verstappen
Red Bull
188
Il ritiro di Russell porta a 84 punti il vantaggio di Antonelli sul compagno di squadra, quando mancano sette gare alla fine del campionato.
Il Mondiale costruttori
Posizione
Squadra
Punti
1
Mercedes
556
2
Ferrari
405
3
McLaren
316
4
Red Bull
298
Il prossimo Gran Premio
Il Mondiale non si ferma: domenica 11 ottobre si corre il Gran Premio di Singapore.
Domande frequenti
Chi ha vinto il GP del Bahrain 2026?
Il Gran Premio del Bahrain 2026, corso domenica 4 ottobre a Sepang, in Malesia, è stato vinto da Max Verstappen con la Red Bull, partito dalla pole. Secondo Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes, terzo Lewis Hamilton con la Ferrari dopo una rimonta dal diciassettesimo posto.
Perché il GP del Bahrain si è corso in Malesia?
Il Gran Premio del Bahrain 2026 è stato spostato sul circuito di Sepang, in Malesia, a causa della guerra in Medio Oriente. La gara si è disputata domenica 4 ottobre ed è stata condizionata dalla pioggia monsonica, che ha fatto slittare la partenza.
Chi è in testa al Mondiale di F1 2026?
Dopo il GP del Bahrain corso a Sepang il 4 ottobre 2026, in testa al Mondiale piloti c'è Andrea Kimi Antonelli con 320 punti, davanti al compagno di squadra in Mercedes George Russell con 236 e a Lewis Hamilton con 214. Mancano sette gare alla fine.