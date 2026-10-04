Sotto la pioggia della Malesia, dove la gara è stata spostata per la guerra in Medio Oriente, Max torna al successo. Ferrari terza e quarta, ritirato Russell: Antonelli allunga nel mondiale.

Max Verstappen è tornato a vincere. Domenica 4 ottobre la Red Bull ha conquistato il Gran Premio del Bahrain, sedicesima prova del Mondiale 2026, corso sul circuito di Sepang, in Malesia, dove la gara è stata spostata a causa della guerra in Medio Oriente. Alle spalle dell'olandese, partito dalla pole, Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes e Lewis Hamilton con la Ferrari, protagonista di una rimonta dalla diciassettesima posizione. Con il ritiro di George Russell, Antonelli allunga in testa alla classifica piloti.

Una gara sotto la pioggia

La pioggia monsonica ha condizionato la giornata fin dal mattino. La partenza, prevista alle 9 italiane, è stata rinviata più volte per la pista bagnata. Al via, su gomme da bagnato, Antonelli ha superato Verstappen, che però ha poi ripreso il comando. La gara è stata segnata da una safety car per l'incidente di Valtteri Bottas e da una virtual safety car per lo stop di Alexander Albon, rimasto fermo con il cambio rotto. Nella fase finale si è ritirato anche George Russell, con la Mercedes ferma per un problema al motore.

La rimonta di Hamilton

La Ferrari ha vissuto una partenza complicata. Hamilton, scattato dalla prima fila, è partito con gomme soft su pista ancora bagnata ed è scivolato fino al diciassettesimo posto, a oltre un minuto dal leader. Il sette volte campione del mondo ha rifiutato di rientrare ai box mentre la pista restava umida e ha aspettato che l'asfalto si asciugasse. La scelta ha pagato: dopo una lunga permanenza in pista con le medie, Hamilton è risalito fino al terzo posto. Secondo Automoto.it è il primo podio Ferrari da quello di Spa-Francorchamps, cinque gare fa.

Charles Leclerc, anche lui partito con le soft e alle prese con problemi di software, ha chiuso quarto, a poco più di sette secondi dal vincitore.

L'ordine d'arrivo

Posizione Pilota Squadra Distacco 1 Max Verstappen Red Bull

2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +2"307 3 Lewis Hamilton Ferrari +4"919 4 Charles Leclerc Ferrari +7"258 5 Isack Hadjar Red Bull

6 Oscar Piastri McLaren

7 Liam Lawson Racing Bulls

8 Fernando Alonso Aston Martin

9 Lando Norris McLaren

10 Arvid Lindblad





Ritirati, tra gli altri, George Russell, Valtteri Bottas e Alexander Albon.

La classifica del Mondiale piloti

Posizione Pilota Squadra Punti 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 320 2 George Russell Mercedes 236 3 Lewis Hamilton Ferrari 214 4 Charles Leclerc Ferrari 191 5 Lando Norris McLaren 188 6 Max Verstappen Red Bull 188

Il ritiro di Russell porta a 84 punti il vantaggio di Antonelli sul compagno di squadra, quando mancano sette gare alla fine del campionato.

Il Mondiale costruttori

Posizione Squadra Punti 1 Mercedes 556 2 Ferrari 405 3 McLaren 316 4 Red Bull 298

Il prossimo Gran Premio

Il Mondiale non si ferma: domenica 11 ottobre si corre il Gran Premio di Singapore.

Domande frequenti

Chi ha vinto il GP del Bahrain 2026?

Il Gran Premio del Bahrain 2026, corso domenica 4 ottobre a Sepang, in Malesia, è stato vinto da Max Verstappen con la Red Bull, partito dalla pole. Secondo Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes, terzo Lewis Hamilton con la Ferrari dopo una rimonta dal diciassettesimo posto.

Perché il GP del Bahrain si è corso in Malesia?

Il Gran Premio del Bahrain 2026 è stato spostato sul circuito di Sepang, in Malesia, a causa della guerra in Medio Oriente. La gara si è disputata domenica 4 ottobre ed è stata condizionata dalla pioggia monsonica, che ha fatto slittare la partenza.

Chi è in testa al Mondiale di F1 2026?

Dopo il GP del Bahrain corso a Sepang il 4 ottobre 2026, in testa al Mondiale piloti c'è Andrea Kimi Antonelli con 320 punti, davanti al compagno di squadra in Mercedes George Russell con 236 e a Lewis Hamilton con 214. Mancano sette gare alla fine.