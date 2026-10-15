Giovedì 15 ottobre 2026 si gioca la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Alle 18.45 il Milan affronta il Salisburgo alla Red Bull Arena, alle 21 la Juventus è di scena al Balaídos contro il Celta Vigo. Entrambe sono in diretta su Sky. In Conference League debutta l'Atalanta contro il Pafos.

Salisburgo-Milan: i rossoneri cercano il riscatto

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Ruben Amorim (depositphotos)





Il Milan di Ruben Amorim arriva in Austria con zero punti dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro il Benfica nella prima giornata. Il Salisburgo di Daniel Röhl, invece, ha esordito con una vittoria per 1-0 sul campo del Levski Sofia.

Fischio d'inizio alle 18.45 alla Red Bull Arena.

Salisburgo-Milan, le probabili formazioni

Amorim dovrebbe affidarsi a Camarda al centro dell'attacco, con Tomori titolare in difesa e Cissé dal primo minuto. In porta c'è Maignan, Bartesaghi e Jashari sono attesi nell'undici iniziale.

Salisburgo (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. Allenatore: Daniel Röhl.

Celta Vigo-Juventus: Spalletti in Galizia

La Juventus di Luciano Spalletti ha iniziato l'Europa League con un 5-0 al NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. A Vigo, allo stadio Balaídos, si gioca alle 21.

Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Nico González, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceição, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.

La novità è in attacco: Woltemade è in vantaggio per una maglia da titolare, con Kolo Muani destinato alla panchina.

Celta Vigo (4-3-3): Radu; Sebastián Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba; Javi Galán, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. Allenatore: Giráldez.

Conference League: debutta l'Atalanta

Alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta di Maurizio Sarri gioca la prima giornata della fase campionato di Conference League contro i ciprioti del Pafos, allenati da Ricardo Sá Pinto. La partita è in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Dove vedere le partite in tv

Salisburgo-Milan (ore 18.45) e Celta Vigo-Juventus (ore 21) sono in diretta su Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW. Nessuna delle due partite è trasmessa in chiaro. Su Sky Sport 251 c'è Diretta Gol con tutte le partite della serata.

Domande frequenti

A che ora giocano Milan e Juventus in Europa League oggi?

Giovedì 15 ottobre 2026 il Milan gioca alle 18.45 sul campo del Salisburgo, alla Red Bull Arena, nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. La Juventus scende in campo alle 21 allo stadio Balaídos contro il Celta Vigo. Alle 21 debutta anche l'Atalanta in Conference League contro il Pafos.

Dove vedere Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus?

Salisburgo-Milan, alle 18.45 del 15 ottobre 2026, e Celta Vigo-Juventus, alle 21, sono trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Le due partite non sono visibili in chiaro. Su Sky Sport 251 è disponibile Diretta Gol con tutte le partite della serata.

Come sono andate Milan e Juventus nella prima giornata di Europa League?

Nella prima giornata della fase campionato di Europa League 2026-2027 il Milan ha perso 2-0 in casa contro il Benfica, mentre la Juventus ha battuto 5-0 il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. Il 15 ottobre i rossoneri giocano a Salisburgo, i bianconeri a Vigo contro il Celta.