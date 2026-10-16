Seconda giornata di Europa League e debutto della Conference: il Besiktas di Italiano vince in Germania, l'Olympiacos espugna Marsiglia e le prossime avversarie di Milan e Atalanta chiudono la serata in modo opposto.

Giovedì 15 ottobre 2026 si sono giocate la seconda giornata della fase campionato di Europa League e la prima di Conference League. Oltre alle vittorie di Milan, Juventus e Atalanta, la serata ha regalato il 4-1 del Benfica al Celtic, il colpo dell'Olympiacos a Marsiglia e la sconfitta dell'Ajax a Spalato, in una partita sospesa per i fumogeni.

Europa League, tutti i risultati della seconda giornata

Gare delle 18.45:

AZ Alkmaar-Hapoel Be'er Sheva 2-1

Celje-Omonia 0-3

Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4

Lione-Crystal Palace 3-2

Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1

Salisburgo-Milan 0-4

Sparta Praga-Lillestrøm 1-1

Torreense-Sunderland 1-2

Gare delle 21:

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Benfica-Celtic 4-1

Bournemouth-Sturm Graz 3-0

Celta Vigo-Juventus 1-2

Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0

Ferencváros-Viktoria Plzen 2-1

Hoffenheim-Besiktas 2-3

Jagiellonia-Ararat-Armenia 3-1

Marsiglia-Olympiacos 0-1

NEC-Levski Sofia 1-1

Rennes-OFI Creta 1-1

Il Benfica schiaccia il Celtic

Al Da Luz il Benfica chiude la partita nel primo tempo. Jhon Durán apre su rigore al 5', Alexander Bah raddoppia al 23' e lo stesso Durán firma il 3-0 al 36'. Il Celtic accorcia al 63' con Camilo Durán, Pavlidis fissa il 4-1 all'89'. Dopo il successo di San Siro contro il Milan alla prima giornata, i portoghesi salgono a sei punti.

Italiano vince in Germania, l'Olympiacos sbanca il Vélodrome

Il Besiktas di Vincenzo Italiano batte 3-2 l'Hoffenheim in trasferta e resta a punteggio pieno. Murillo porta avanti i turchi al 60', Asllani pareggia al 68', poi Hyeon-Gyu Oh segna due volte, al 72' e al 79'. Machida accorcia all'88' senza cambiare l'esito.

A Marsiglia decide un colpo di testa di Santiago Hezze al 42', su calcio d'angolo battuto da Chiquinho. Nella ripresa il Marsiglia preme senza trovare il pari e l'Olympiacos porta a casa l'1-0.

Il Bayer Leverkusen vince 4-0 a Poznan con una doppietta su rigore di Schick. Il Lione supera 3-2 il Crystal Palace con i gol di Tolisso, Nuamah e Sulc, mentre il Sunderland ribalta il Torreense con Ahoka al 67' e Sadiki al 93'.

Le prossime avversarie di Milan e Juventus

Il Bournemouth, che giovedì 22 ottobre ospita il Milan, batte 3-0 lo Sturm Graz con Evanilson al 43', Rayan al 76' e un rigore di Álvaro Rodríguez nel recupero. Il Rennes, prossimo avversario della Juventus all'Allianz Stadium, pareggia invece 1-1 in casa contro l'OFI Creta.

Conference League, tutti i risultati della prima giornata

Gare delle 18.45:

CSKA Sofia-Monaco 1-2

Egnatia-Midtjylland 1-1

Gent-Aarhus 1-0

Hajduk Spalato-Ajax 2-1

KuPS-Trabzonspor 2-4

Lugano-Stella Rossa 3-2

Mjällby-Inter Escaldes 2-0

Panathinaikos-Borac Banja Luka 2-1

Riga-Kairat Almaty 1-1

Universitatea Craiova-Getafe 1-1

Gare delle 21:

Atalanta-Pafos 3-1

Brann-Lincoln 2-1

Brighton-Kauno Zalgiris 4-0

Copenaghen-Braga 3-0

Friburgo-Jablonec 3-2

Hearts-Nordsjælland 1-1

Sint-Truiden-Iberia 1999 2-0

Twente-Thun 1-0

L'Ajax cade a Spalato, il Brighton dilaga

L'Ajax, avversario dell'Atalanta giovedì prossimo ad Amsterdam, perde 2-1 sul campo dell'Hajduk. Sanyang porta avanti i croati al 37', Klaassen pareggia al 53' e Soticek segna il gol decisivo al 55'. Al 77' l'arbitro sospende la partita per qualche minuto dopo il lancio di fumogeni e petardi in campo dai tifosi di casa, poi il gioco riprende fino al fischio finale.

Il Brighton batte 4-0 il Kauno Zalgiris: Georginio Rutter segna al 41' e al 53', in mezzo arriva il gol di Hinshelwood, O'Riley chiude i conti di testa al 67'. Il Copenaghen supera 3-0 il Braga, il Trabzonspor vince 4-2 in Finlandia contro il KuPS. Il Getafe, tornato in Europa, pareggia 1-1 a Craiova con il gol di Gudelj all'81'.

Domande frequenti

Quali sono i risultati di Europa League del 15 ottobre 2026?

Nella seconda giornata di Europa League del 15 ottobre 2026 il Milan ha vinto 4-0 a Salisburgo e la Juventus 2-1 a Vigo. Tra le altre, il Benfica ha battuto 4-1 il Celtic, l'Olympiacos ha vinto 1-0 a Marsiglia, il Besiktas 3-2 a Hoffenheim e il Bayer Leverkusen 4-0 a Poznan.

Come è andata la prima giornata di Conference League?

La prima giornata di Conference League si è giocata il 15 ottobre 2026. L'Atalanta ha battuto 3-1 il Pafos a Bergamo, il Brighton 4-0 il Kauno Zalgiris e il Copenaghen 3-0 il Braga. L'Ajax ha perso 2-1 a Spalato contro l'Hajduk, in una partita sospesa per alcuni minuti al 77' per il lancio di fumogeni.

Come hanno giocato le prossime avversarie delle italiane?

Il Bournemouth, che il 22 ottobre ospita il Milan, ha battuto 3-0 lo Sturm Graz. Il Rennes, avversario della Juventus a Torino lo stesso giorno, ha pareggiato 1-1 in casa con l'OFI Creta. L'Ajax, che attende l'Atalanta ad Amsterdam, ha perso 2-1 a Spalato contro l'Hajduk.

Quando si gioca la prossima giornata di Europa e Conference League?

La terza giornata della fase campionato di Europa League e la seconda di Conference League si giocano giovedì 22 ottobre 2026. In programma Bournemouth-Milan alle 21, Juventus-Rennes alle 18.45 all'Allianz Stadium e Ajax-Atalanta alle 21 ad Amsterdam. Milan e Atalanta arrivano a quell'appuntamento con tre punti, la Juventus con sei.