Enrico Mentana lascerà il Tg La7 il 23 dicembre 2026. Il giornalista lo ha annunciato a sorpresa sabato 24 ottobre ad Alessandria, durante la cerimonia del Premio Marchiaro: «Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre». Alla guida del telegiornale dal 2010, Mentana ha spiegato di voler passare il Natale in famiglia.

L'annuncio al Premio Marchiaro

Mentana era ad Alessandria per ricevere il Premio Marchiaro. Durante la cerimonia ha sorpreso il pubblico con la notizia: «Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre. Voglio passare il Natale in famiglia».

L'uscita coincide con la scadenza naturale del suo contratto con La7, prevista a fine anno.

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Conduzione e direzione: cosa cambia

L'ultimo telegiornale condotto da Mentana andrà in onda il 23 dicembre. Il giornalista non ha chiarito se lascerà anche la direzione della testata né se resterà a La7 con un altro ruolo. Il futuro della direzione del Tg La7 resta quindi incerto.

Sedici anni al Tg La7

Mentana guida il telegiornale di La7 dal 2010. In questi anni ha costruito un Tg riconoscibile, che unisce le notizie al suo commento in diretta, e ha legato il suo nome alle maratone elettorali della rete, diventate un appuntamento fisso per gli spettatori.

Prima di La7 la sua carriera è passata dalla Rai e da Mediaset, dove nel 1992 ha fondato il Tg5.

Il futuro: le ipotesi

Sul dopo Mentana non si è sbilanciato. Tra le ipotesi circolate in queste ore c'è anche un ritorno a Mediaset, un tema sul quale il giornalista ha preferito non rispondere.

Domande frequenti

Quando lascia Enrico Mentana il Tg La7?

Enrico Mentana lascerà il Tg La7 il 23 dicembre 2026. Lo ha annunciato sabato 24 ottobre ad Alessandria, durante la cerimonia del Premio Marchiaro, spiegando di voler passare il Natale in famiglia. L'uscita coincide con la scadenza del suo contratto con La7, prevista a fine anno.

Da quando Enrico Mentana guida il Tg La7?

Enrico Mentana guida il Tg La7 dal 2010, dopo una carriera passata dalla Rai e da Mediaset, dove nel 1992 ha fondato il Tg5. A La7 è diventato il volto delle maratone elettorali. Il 23 dicembre 2026 condurrà il suo ultimo telegiornale sulla rete di Urbano Cairo.