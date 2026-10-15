Emis Killa, «Terza Stagione - 10 Anni Dopo»: dal 16 ottobre l'album per la prima volta in vinile
A dieci anni dall'uscita il terzo disco del rapper torna in un doppio vinile rosa trasparente per Carosello Records, con la tracklist originale e i tre brani dell'edizione deluxe del 2016.
Esce venerdì 16 ottobre 2026 "Terza Stagione - 10 Anni Dopo", l'edizione celebrativa del terzo album di Emis Killa, pubblicato il 14 ottobre 2016. Per la prima volta il disco arriva in vinile: un doppio LP rosa trasparente edito da Carosello Records, con la tracklist originale e i tre brani aggiunti nell'edizione deluxe di quell'anno.
Il doppio vinile rosa trasparente
La nuova edizione raccoglie i venti brani di "Terza Stagione" distribuiti su quattro lati. Alla tracklist originale si aggiungono i tre pezzi della versione deluxe del 2016: "Sei tu" con Andrea Piraz, "Teen Idol" e la band version di "Prima che sia lunedì".
Il disco della svolta rap
"Terza Stagione" ha segnato una svolta nella carriera di Emis Killa, con un ritorno a sonorità più crude e dirette. Lo stesso rapper lo ha descritto come «un disco grezzo, da cui filtra un ritrovamento di me stesso, sia nei testi che nelle sonorità».
L'approccio è senza filtri per scelta e lontano dalle logiche del mainstream. Il disco alterna liriche crude su storie di strada, dipendenze e temi sociali a tracce di puro esercizio di stile, e riafferma l'attitudine street e l'identità hip hop dell'artista.
Un album rap nell'anno della trap
Il 2016 è stato l'anno zero della svolta trap in Italia. In quello scenario di forte transizione, "Terza Stagione" ha dimostrato che un album di rap hardcore, senza strizzate d'occhio al pop e con incastri metrici serrati, poteva ancora debuttare al primo posto in classifica e conquistare certificazioni.
Gli ospiti e i temi
Nel disco compaiono artisti della scena rap e non solo: Neffa, Maruego, Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Giso e Jamil. I temi spaziano dall'abuso di alcol all'amore ossessivo, fino alla distanza sociale tra città e periferia.
La tracklist di Terza Stagione - 10 Anni Dopo
- Lato A
- Dal basso
- Non era vero
- Prima che sia lunedì
- Italian Dream
- Quello di prima
- Lato B
- Parigi (feat. Neffa)
- Uno come me
- Non è facile (feat. Jake La Furia)
- Jack
- All'alba delle 6.00 (feat. Coez)
- Lato C
- Sopravvissuto (feat. Fabri Fibra)
- Su di lei
- CULT
- 3 messaggi in segreteria
- Buonanotte (feat. Maruego & scratch by Telaviv)
- Lato D
- Vecchia maniera (feat. Giso e Jamil)
- Vestiti sporchi (scratch by DJ 2P)
- Sei tu (feat. Andrea Piraz)
- Teen Idol
- Prima che sia lunedì (band version)
Domande frequenti
Quando esce Terza Stagione - 10 Anni Dopo di Emis Killa?
"Terza Stagione - 10 Anni Dopo" di Emis Killa esce venerdì 16 ottobre 2026 per Carosello Records. È l'edizione celebrativa del terzo album del rapper, uscito il 14 ottobre 2016, pubblicato per la prima volta in vinile: un doppio LP rosa trasparente con venti brani distribuiti su quattro lati.
Cosa contiene il vinile di Terza Stagione - 10 Anni Dopo?
Il doppio vinile rosa trasparente di "Terza Stagione - 10 Anni Dopo" contiene la tracklist originale dell'album di Emis Killa del 2016 più i tre brani dell'edizione deluxe di quell'anno: "Sei tu" con Andrea Piraz, "Teen Idol" e la band version di "Prima che sia lunedì". In tutto venti tracce.
Chi sono gli ospiti di Terza Stagione di Emis Killa?
In "Terza Stagione" di Emis Killa compaiono Neffa in "Parigi", Jake La Furia in "Non è facile", Coez in "All'alba delle 6.00", Fabri Fibra in "Sopravvissuto", Maruego in "Buonanotte" e Giso e Jamil in "Vecchia maniera". Nella nuova edizione in vinile c'è anche Andrea Piraz in "Sei tu".