Esce venerdì 16 ottobre 2026 "Terza Stagione - 10 Anni Dopo", l'edizione celebrativa del terzo album di Emis Killa, pubblicato il 14 ottobre 2016. Per la prima volta il disco arriva in vinile: un doppio LP rosa trasparente edito da Carosello Records, con la tracklist originale e i tre brani aggiunti nell'edizione deluxe di quell'anno.

Il doppio vinile rosa trasparente

La nuova edizione raccoglie i venti brani di "Terza Stagione" distribuiti su quattro lati. Alla tracklist originale si aggiungono i tre pezzi della versione deluxe del 2016: "Sei tu" con Andrea Piraz, "Teen Idol" e la band version di "Prima che sia lunedì".

Il disco della svolta rap

"Terza Stagione" ha segnato una svolta nella carriera di Emis Killa, con un ritorno a sonorità più crude e dirette. Lo stesso rapper lo ha descritto come «un disco grezzo, da cui filtra un ritrovamento di me stesso, sia nei testi che nelle sonorità».

L'approccio è senza filtri per scelta e lontano dalle logiche del mainstream. Il disco alterna liriche crude su storie di strada, dipendenze e temi sociali a tracce di puro esercizio di stile, e riafferma l'attitudine street e l'identità hip hop dell'artista.

Un album rap nell'anno della trap

Il 2016 è stato l'anno zero della svolta trap in Italia. In quello scenario di forte transizione, "Terza Stagione" ha dimostrato che un album di rap hardcore, senza strizzate d'occhio al pop e con incastri metrici serrati, poteva ancora debuttare al primo posto in classifica e conquistare certificazioni.

Gli ospiti e i temi

Nel disco compaiono artisti della scena rap e non solo: Neffa, Maruego, Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Giso e Jamil. I temi spaziano dall'abuso di alcol all'amore ossessivo, fino alla distanza sociale tra città e periferia.

La tracklist di Terza Stagione - 10 Anni Dopo

Lato A

Dal basso

Non era vero

Prima che sia lunedì

Italian Dream

Quello di prima

Lato B

Parigi (feat. Neffa)

Uno come me

Non è facile (feat. Jake La Furia)

Jack

All'alba delle 6.00 (feat. Coez)

Lato C

Sopravvissuto (feat. Fabri Fibra)

Su di lei

CULT

3 messaggi in segreteria

Buonanotte (feat. Maruego & scratch by Telaviv)

Lato D

Vecchia maniera (feat. Giso e Jamil)

Vestiti sporchi (scratch by DJ 2P)

Sei tu (feat. Andrea Piraz)

Teen Idol

Prima che sia lunedì (band version)

Domande frequenti

Quando esce Terza Stagione - 10 Anni Dopo di Emis Killa?

"Terza Stagione - 10 Anni Dopo" di Emis Killa esce venerdì 16 ottobre 2026 per Carosello Records. È l'edizione celebrativa del terzo album del rapper, uscito il 14 ottobre 2016, pubblicato per la prima volta in vinile: un doppio LP rosa trasparente con venti brani distribuiti su quattro lati.

Cosa contiene il vinile di Terza Stagione - 10 Anni Dopo?

Il doppio vinile rosa trasparente di "Terza Stagione - 10 Anni Dopo" contiene la tracklist originale dell'album di Emis Killa del 2016 più i tre brani dell'edizione deluxe di quell'anno: "Sei tu" con Andrea Piraz, "Teen Idol" e la band version di "Prima che sia lunedì". In tutto venti tracce.

Chi sono gli ospiti di Terza Stagione di Emis Killa?

In "Terza Stagione" di Emis Killa compaiono Neffa in "Parigi", Jake La Furia in "Non è facile", Coez in "All'alba delle 6.00", Fabri Fibra in "Sopravvissuto", Maruego in "Buonanotte" e Giso e Jamil in "Vecchia maniera". Nella nuova edizione in vinile c'è anche Andrea Piraz in "Sei tu".