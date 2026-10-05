Con "Le parole che non ho" la conduttrice lascia i tempi della televisione per un racconto più raccolto, e la prima puntata raccoglie già commenti positivi.

Elisabetta Gregoraci debutta nel mondo dei podcast con "Le parole che non ho", il suo primo progetto in formato audio e video. La prima puntata ha raccolto attenzione e commenti positivi. Per la conduttrice, abituata alle telecamere e ai grandi palcoscenici, è una prova diversa: qui contano la voce, l'ascolto e la voglia di raccontarsi.

Dalla tv al podcast: cosa cambia per Elisabetta Gregoraci

In televisione l'immagine fa metà del lavoro. Nel podcast Gregoraci deve reggersi sulla conversazione, con un ritmo più lento e un registro più confidenziale. Chi la segue scopre così una Elisabetta diversa da quella del piccolo schermo, meno costruita e più vicina a chi ascolta.

Il progetto nasce proprio da questa idea. A giugno la conduttrice aveva annunciato sui social il suo vodcast e invitato il pubblico a inviare storie vere e personali, da raccontare nelle puntate.

Un mercato in crescita: 18,5 milioni di ascoltatori in Italia

Gregoraci arriva in un momento favorevole per il formato. Secondo la ricerca NielsenIQ per Audible diffusa a fine settembre per la Giornata internazionale del podcast, nel 2026 gli italiani che ascoltano podcast sono 18,5 milioni, l'80% in più rispetto al 2018. I social sono diventati il primo canale con cui gli utenti scoprono nuovi titoli, davanti al passaparola.

La prova delle prossime puntate

I primi commenti dicono che il pubblico ha accolto bene il nuovo percorso. Gregoraci dovrà confermarlo puntata dopo puntata, puntando su meno distanza tra personaggio e pubblico e più spazio alle parole e alle storie. Dopo una carriera costruita davanti alle telecamere, la sua scommessa è farsi ascoltare prima ancora che guardare.

Domande frequenti

Come si chiama il podcast di Elisabetta Gregoraci?

Il podcast di Elisabetta Gregoraci si chiama "Le parole che non ho". È il primo progetto della conduttrice in questo formato, pensato come uno spazio più intimo e personale, in cui la conversazione e le storie raccontate contano più dell'immagine televisiva.

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Di cosa parla "Le parole che non ho"?

"Le parole che non ho" raccoglie confidenze e storie personali. A giugno 2026 Elisabetta Gregoraci aveva annunciato sui social il progetto, chiedendo al pubblico di inviare racconti veri e profondi da portare nelle puntate. Il tono è diretto e confidenziale, lontano dai codici della tv.

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Quante persone ascoltano podcast in Italia?

Secondo la ricerca NielsenIQ per Audible, nel 2026 gli ascoltatori di podcast in Italia sono 18,5 milioni, con una crescita dell'80% dal 2018. La fascia più coinvolta è quella tra i 25 e i 34 anni, e i social sono il primo canale per scoprire nuovi podcast.