Elisa Isoardi ha chiesto scusa sabato 10 ottobre 2026, con una storia Instagram, per la lavagna con la scritta "dead pool" comparsa sullo sfondo di un suo video girato nella redazione di Bar Centrale. Sulla lavagna c'erano 22 nomi di personaggi famosi con le relative età. La conduttrice ha preso le distanze dalla lista ma se ne è assunta la responsabilità.

Il messaggio di Elisa Isoardi

La storia è stata pubblicata a poche ore dalla puntata di Bar Centrale, in onda il sabato alle 14 su Rai 1. Ecco il testo integrale:

«Cari tutti, dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate trovo finalmente la forza di parlare. E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social. Sicuramente non era nostra intenzione offendere. Quell'elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità. Perché è giusto così. Quindi ora andiamo avanti. Ci vediamo tra poco alle 14 come sempre, a "Bar Centrale" su Rai uno.»

Isoardi tiene insieme due cose. Dice che la lista l'ha scritta qualcun altro, e parla al plurale di "nostra intenzione", segno che la chiama in causa come lavoro di squadra. Poi chiude la questione e rimanda il pubblico alla diretta.

Cosa c'era sulla lavagna

Il dead pool, in italiano "totomorti", è un gioco in cui si prova a indovinare quale personaggio famoso morirà per primo. La lavagna si vedeva alle spalle di una redattrice, in una storia che Isoardi aveva girato per mostrare il dietro le quinte del programma. Secondo Il Fatto Quotidiano i nomi erano 22, ciascuno con l'età tra parentesi, e alcuni non risultavano leggibili.

Tra i nomi riportati dalle testate che hanno ingrandito gli screenshot ci sono Lino Banfi, Renzo Arbore, Sophia Loren, Mina, Liliana Segre, Giovanni Allevi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presenza di Allevi, che da tempo affronta la malattia, è stata tra le più criticate.

La polemica sui social

A far girare l'immagine è stato il giornalista Massimo Galanto, che su X ha rilanciato lo scatto commentando: «Daje a ride proprio». Da lì le critiche si sono moltiplicate. Molti utenti hanno parlato di cattivo gusto, altri hanno chiesto scuse alla redazione e alla Rai, trattandosi di un ambiente di lavoro del servizio pubblico.

Isoardi ha cancellato la storia, ma gli screenshot hanno continuato a circolare. Fino alla mattina di sabato né la conduttrice né la Rai avevano commentato.

La telefonata a Lino Banfi

Prima del messaggio pubblico, Isoardi ha chiamato Lino Banfi, il primo nome della lista. L'attore, che a luglio ha compiuto 90 anni, lo ha raccontato all'ANSA: la conduttrice era quasi in lacrime, lui l'ha tranquillizzata e ha detto di aver provato tenerezza nel sentirla così mortificata. Secondo Banfi, la sua unica colpa è stata pubblicare un video senza accorgersi di cosa c'era alle sue spalle.

Con l'ANSA e con l'Adnkronos l'attore ha scherzato sugli scongiuri fatti fin dal mattino e sul primo posto in classifica, e ha concluso che cose del genere allungano la vita.

Domande frequenti

Che cos'è il dead pool di Bar Centrale?

Era una lavagna nella redazione di Bar Centrale, il programma di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi, con la scritta "dead pool" e 22 nomi di personaggi famosi seguiti dall'età. Il dead pool, o totomorti, è un gioco in cui si pronostica quale persona nota morirà per prima. La lavagna è apparsa in una storia Instagram della conduttrice.

Cosa ha detto Elisa Isoardi nelle scuse?

Nella storia Instagram pubblicata sabato 10 ottobre 2026 Elisa Isoardi si è detta dispiaciuta per un incidente che ha mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Ha precisato di non aver scritto l'elenco, ma di assumersene tutta la responsabilità. Ha chiuso invitando il pubblico a Bar Centrale alle 14 su Rai 1.

Quali nomi c'erano nella lista del totomorti?

Le testate che hanno ingrandito gli screenshot riportano, tra gli altri, Lino Banfi, Renzo Arbore, Sophia Loren, Mina, Liliana Segre, Giovanni Allevi e Sergio Mattarella. I nomi in totale erano 22, ognuno accompagnato dall'età, ma alcuni non erano leggibili nell'immagine circolata online dopo la cancellazione della storia.

Come ha reagito Lino Banfi?

Lino Banfi, primo nome della lista, ha raccontato all'ANSA di aver ricevuto una telefonata di scuse da Elisa Isoardi, quasi in lacrime. L'attore l'ha rassicurata e l'ha difesa, spiegando che si è trattato di un video pubblicato senza notare la lavagna. Ha risposto alla vicenda con ironia e scongiuri.

Quando va in onda Bar Centrale?

Bar Centrale va in onda il sabato alle 14 su Rai 1, condotto da Elisa Isoardi. Il programma commenta l'attualità con ospiti in studio e collegamenti con bar e circoli di paese. La conduttrice ha ricordato l'appuntamento nella stessa storia Instagram con cui si è scusata per il dead pool.