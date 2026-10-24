Eleonora Daniele raddoppia su Rai1. Da lunedì 26 ottobre 2026 torna in seconda serata Storie di sera, giunto alla sesta edizione, con il formato di sempre: una storia al centro, raccontata da chi l'ha vissuta. Tra i casi annunciati la morte di David Rossi, il manager di Mps scomparso nel 2013, e la vicenda di Emanuela Orlandi.

Storie di sera, cosa vedremo

Il programma riparte da due dei misteri più discussi della cronaca italiana. David Rossi era il responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena: fu trovato morto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio, e il caso è tornato di attualità. Accanto a lui la scomparsa di Emanuela Orlandi, una storia che da oltre quarant'anni attende risposte.

La struttura resta quella delle edizioni precedenti. Daniele ha spiegato più volte che Storie di sera ha una vita propria rispetto a Storie italiane. Ogni puntata parte da una vicenda, spesso poco nota, e scava nel percorso personale dell'ospite in studio. Il programma è ideato dalla conduttrice con Alessia Sodano. Nelle ultime stagioni, ciascuna di quattro puntate, ha affrontato soprattutto la violenza contro le donne, con avvocati e magistrati in studio e un focus sugli strumenti di protezione come il braccialetto elettronico.

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L'ottimo momento di Storie italiane

Il ritorno serale arriva in un ottimo momento per Storie italiane, che Eleonora Daniele guida nella mattina di Rai1 dal 2013. Tredici anni alla conduzione dello stesso programma raccontano una fedeltà rara, costruita giorno dopo giorno con il pubblico. Venerdì 23 ottobre il programma ha tenuto compagnia a 665.000 spettatori nella prima parte e a 686.000 nella seconda.

Il segreto sta nello stile della conduttrice: rigore sulla cronaca, attenzione alle vittime e alle famiglie, la capacità di dare spazio a chi di solito non ha voce. In studio passano i grandi casi di attualità, a partire da Garlasco, sempre con il tono misurato che il pubblico le riconosce. Storie di sera nasce dalla stessa sensibilità: Daniele lo ha ideato insieme ad Alessia Sodano e lo ha portato alla sesta edizione. E il suo sguardo sulla cronaca ha trovato spazio anche in libreria, con il suo primo libro, premiato nel 2015 al Premio Capalbio come opera prima.

Domande frequenti

Quando torna Storie di sera con Eleonora Daniele?

Storie di sera torna su Rai1 lunedì 26 ottobre 2026, in seconda serata, con la sesta edizione condotta da Eleonora Daniele. Il programma mantiene la sua struttura: una storia al centro di ogni puntata e l'approfondimento con gli ospiti in studio. Tra i primi casi annunciati ci sono David Rossi ed Emanuela Orlandi.

Di cosa parla Storie di sera nel 2026?

L'edizione 2026 di Storie di sera, al via il 26 ottobre su Rai1, riapre casi di cronaca rimasti senza risposte definitive. Si parlerà della morte di David Rossi, responsabile della comunicazione di Mps trovato morto a Siena nel 2013, e della scomparsa di Emanuela Orlandi, oltre a storie meno conosciute.

Da quando Eleonora Daniele conduce Storie italiane?

Eleonora Daniele è alla guida del programma della mattina di Rai1 dal 9 settembre 2013: tredici anni alla conduzione. Oggi Storie italiane vive un ottimo momento, in prima linea sui grandi casi di cronaca come Garlasco, con lo stile attento alle vittime e alle famiglie che il pubblico riconosce alla conduttrice.