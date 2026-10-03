Cinque nuove puntate alle 11.55 tra ricette di stagione, giochi e racconti. Torna la "ricetta a specchio" di Daniele Persegani, martedì 6 ospite Claudio Lauretta.

Ricette, giochi, incontri e racconti. Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre alle 11.55 su Rai 1 "È sempre mezzogiorno!" accompagna il pubblico con cinque nuovi appuntamenti. Antonella Clerici apre le porte dello studio Rai di Milano, ispirato al bosco della Val Borbera, dove i colori dell'autunno fanno da cornice a piatti preparati con i prodotti di stagione.

La squadra di Antonella Clerici

Al centro delle nuove puntate c'è, come sempre, la cucina italiana. Accanto alla conduttrice tornano i volti che accompagnano il pubblico ogni giorno:

Carlotta Mantovan racconta tradizioni e curiosità territoriali della cucina italiana.

racconta tradizioni e curiosità territoriali della cucina italiana. Angela Frenda porta le sue storie tra cucina, libri e attualità.

porta le sue storie tra cucina, libri e attualità. Evelina Flachi , la "curatrice del benessere", offre indicazioni per orientarsi tra corretta alimentazione e gusto.

, la "curatrice del benessere", offre indicazioni per orientarsi tra corretta alimentazione e gusto. Fulvio Marino è al forno con pane, pizze, focacce e dolci.

è al forno con pane, pizze, focacce e dolci. Daniele Persegani rilegge i grandi classici.

rilegge i grandi classici. Matteo Fiocco segue dall'orto la stagionalità dei prodotti.

segue dall'orto la stagionalità dei prodotti. Federico Quaranta accompagna il pubblico alla scoperta di borghi, paesaggi ed eccellenze italiane.

accompagna il pubblico alla scoperta di borghi, paesaggi ed eccellenze italiane. Andrea Amadei racconta vini, produttori e curiosità legate alla cultura del cibo.

racconta vini, produttori e curiosità legate alla cultura del cibo. Alfio Bottaro cura i giochi telefonici e le sorprese.

La ricetta a specchio di Persegani

Tra gli appuntamenti della settimana c'è la "ricetta a specchio" di Daniele Persegani. Gli ingredienti vengono annunciati il giorno prima, così chi è a casa può preparare il piatto insieme a lui, in diretta.

Martedì 6 ottobre arriva Claudio Lauretta

Martedì 6 ottobre l'ospite di Antonella Clerici sarà il comico e imitatore Claudio Lauretta.

"È sempre mezzogiorno!" è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Stand by Me.

Domande frequenti

A che ora va in onda È sempre mezzogiorno dal 5 al 9 ottobre?

Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026 "È sempre mezzogiorno!" va in onda alle 11.55 su Rai 1, con cinque nuove puntate condotte da Antonella Clerici dallo studio Rai di Milano, ispirato al bosco della Val Borbera.

Cos'è la ricetta a specchio di È sempre mezzogiorno?

La "ricetta a specchio" è l'appuntamento di Daniele Persegani a "È sempre mezzogiorno!": gli ingredienti vengono annunciati il giorno precedente, così gli spettatori possono preparare il piatto insieme a lui durante la diretta su Rai 1.

Chi è l'ospite di È sempre mezzogiorno martedì 6 ottobre?

Martedì 6 ottobre 2026 l'ospite di Antonella Clerici a "È sempre mezzogiorno!" è il comico e imitatore Claudio Lauretta. La puntata va in onda alle 11.55 su Rai 1.