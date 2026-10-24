Alle 11.55 su Rai 1 Antonella Clerici porta in cucina i colori dell'autunno: ricette dolci e salate con la zucca, castagne, funghi, mele e pere, idee per coinvolgere i più piccoli. Lunedì arriva la giornalista e scrittrice, martedì l'attrice.

Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 alle 11.55 su Rai 1 «È sempre mezzogiorno!» accompagna il pubblico verso Halloween con cinque nuove puntate. Antonella Clerici mette al centro la zucca e i sapori di stagione, tra cucina, racconti e giochi. Gli ospiti più attesi sono Concita De Gregorio, lunedì, e Maria Chiara Giannetta, martedì.

Gli ospiti della settimana

Molti gli ospiti che entreranno nella cucina della conduttrice per raccontare i loro progetti professionali. Lunedì 26 ottobre tocca alla giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Martedì 27 ottobre è il turno dell'attrice Maria Chiara Giannetta.

La zucca e i sapori dell'autunno

La zucca, ingrediente simbolo di questi giorni, diventa lo spunto per riscoprire preparazioni dolci e salate, tradizioni regionali e idee da portare in tavola.

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Accanto alla zucca arrivano i profumi di castagne, funghi, mele e pere. Spazio anche a proposte golose e creative pensate per coinvolgere i più piccoli nell'attesa di Halloween.

La ricetta a specchio e i dolci di Sal De Riso

Con la «ricetta a specchio» Daniele Persegani cucina in diretta insieme al pubblico. Gli ingredienti vengono comunicati il giorno prima, in televisione e sui social, così chi guarda può prepararli in anticipo. Durante la puntata gli spettatori seguono la preparazione passo dopo passo e realizzano lo stesso piatto nella propria cucina.

Antonella Clerici coinvolge il pubblico anche con i giochi telefonici, attraverso i social e con le dediche per i dolci speciali del maestro pasticciere Sal De Riso. Sarà Alfio a portarli nelle case di alcuni fortunati appassionati del programma.

Il cast fisso in studio

In studio c'è come sempre il cast fisso del programma:

Evelina Flachi , nutrizionista, suggerisce come conciliare gusto ed equilibrio;

, nutrizionista, suggerisce come conciliare gusto ed equilibrio; Angela Frenda , giornalista, accompagna il pubblico tra cucina, cultura, libri e attualità;

, giornalista, accompagna il pubblico tra cucina, cultura, libri e attualità; Carlotta Mantovan torna con il suo spazio del venerdì dedicato a classifiche, curiosità e temi da condividere;

torna con il suo spazio del venerdì dedicato a classifiche, curiosità e temi da condividere; Fulvio Marino prepara pane, pizze, focacce e dolci;

prepara pane, pizze, focacce e dolci; Matteo Fiocco porta i consigli dell'orto e della stagionalità;

porta i consigli dell'orto e della stagionalità; Federico Quaranta racconta borghi e paesaggi italiani;

racconta borghi e paesaggi italiani; Andrea Amadei guida gli spettatori tra vini, eccellenze e curiosità gastronomiche.

Lo studio di Milano ispirato alla Val Borbera

Il programma va in onda dallo studio Rai di via Mecenate a Milano, ispirato al bosco della Val Borbera. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Stand by Me, intreccia ricette, territori, benessere e intrattenimento, tenendo vivo il dialogo quotidiano con gli spettatori.

Quando e dove vedere È sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno! Date da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 Orario ore 11.55 Canale Rai 1 Conduttrice Antonella Clerici Ospiti lunedì 26 Concita De Gregorio, martedì 27 Maria Chiara Giannetta Tema della settimana Halloween e la zucca Studio via Mecenate, Milano Produzione Direzione Intrattenimento Day Time Rai con Stand by Me

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di È sempre mezzogiorno dal 26 al 30 ottobre 2026?

Nella settimana di È sempre mezzogiorno dal 26 al 30 ottobre 2026, alle 11.55 su Rai 1, Antonella Clerici accoglie lunedì 26 la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e martedì 27 l'attrice Maria Chiara Giannetta. Nel corso della settimana arrivano in cucina anche altri ospiti per raccontare i loro progetti.

Cosa si cucina a È sempre mezzogiorno nella settimana di Halloween?

Nella settimana di Halloween È sempre mezzogiorno mette al centro la zucca, con preparazioni dolci e salate e tradizioni regionali. Arrivano in cucina anche castagne, funghi, mele e pere, insieme a proposte golose e creative pensate per coinvolgere i bambini nell'attesa della festa del 31 ottobre.

Come funziona la ricetta a specchio di Daniele Persegani?

La ricetta a specchio di È sempre mezzogiorno prevede che Daniele Persegani cucini in diretta insieme al pubblico. Gli ingredienti vengono annunciati il giorno prima in tv e sui social, così gli spettatori possono procurarseli e preparare lo stesso piatto a casa, seguendo la ricetta passo dopo passo durante la puntata.