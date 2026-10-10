È sempre mezzogiorno va in onda da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2026 alle 11.55 su Rai 1 con Antonella Clerici. Lunedì l'ospite è Martina Colombari, mentre Elena Sofia Ricci interviene in collegamento. Ogni giorno il pubblico da casa può partecipare a cinque giochi telefonici, dal Divano nascosto a Scrosta e vinci, accanto alle rubriche del cast fisso.

Quando va in onda È sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.55 su Rai 1, con cinque puntate da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre tra ricette, incontri, territori e giochi telefonici. Il programma va in onda dallo studio Rai di via Mecenate a Milano, ispirato al bosco della Val Borbera, ed è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai con Stand by Me. Si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Lunedì 12 ottobre: Martina Colombari ed Elena Sofia Ricci

La settimana si apre con l'attrice e conduttrice Martina Colombari, ospite nella cucina tutta rosa del programma. Si racconta in un'intervista tra vita, carriera e nuovi progetti.

In collegamento interviene anche Elena Sofia Ricci, che ripercorre le tappe del suo percorso artistico.

I cinque giochi telefonici

Il pubblico da ogni angolo d'Italia può partecipare a cinque giochi telefonici:

Divano nascosto : il concorrente deve guidare Alfio Bottaro, bendato, fino alla miniatura nascosta in studio.

: il concorrente deve guidare Alfio Bottaro, bendato, fino alla miniatura nascosta in studio. Bonsai : bisogna indovinare il numero esatto delle foglie di un albero "magico", con l'aiuto di "più alto" o "più basso" dopo ogni tentativo sbagliato.

: bisogna indovinare il numero esatto delle foglie di un albero "magico", con l'aiuto di "più alto" o "più basso" dopo ogni tentativo sbagliato. La ricetta del mezzogiorno : il pubblico sceglie tra tre proposte il piatto che lo chef cucinerà in puntata.

: il pubblico sceglie tra tre proposte il piatto che lo chef cucinerà in puntata. I 5 indizi : si deve riconoscere un oggetto, una parola, un luogo, un personaggio o un ingrediente grazie agli indizi dati durante la trasmissione.

: si deve riconoscere un oggetto, una parola, un luogo, un personaggio o un ingrediente grazie agli indizi dati durante la trasmissione. Scrosta e vinci: il concorrente sceglie una delle sei pentole incrostate e vince il premio se compare il logo del programma.

Il cast fisso di Antonella Clerici

Accanto ad Antonella Clerici torna il cast fisso. Evelina Flachi guida il pubblico tra gusto e corretta alimentazione. Angela Frenda intreccia cucina, libri, cultura e attualità. Carlotta Mantovan conduce il suo spazio del venerdì tra classifiche e curiosità.

Fulvio Marino prepara pane, pizze e focacce, Daniele Persegani rilegge i classici della tradizione e Matteo Fiocco porta i consigli dell'orto e della stagionalità. Federico Quaranta racconta borghi e paesaggi italiani, Andrea Amadei accompagna gli spettatori tra vini ed eccellenze gastronomiche, mentre Alfio Bottaro continua a sorprendere con la sua allegria imprevedibile.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di È sempre mezzogiorno dal 12 al 16 ottobre 2026?

Lunedì 12 ottobre 2026 Antonella Clerici accoglie a È sempre mezzogiorno l'attrice e conduttrice Martina Colombari, intervistata tra vita, carriera e nuovi progetti. In collegamento interviene Elena Sofia Ricci per ripercorrere il suo percorso artistico. Il comunicato Rai non indica ospiti per gli altri giorni della settimana.

Quali sono i giochi telefonici di È sempre mezzogiorno?

I giochi telefonici di È sempre mezzogiorno sono cinque: il Divano nascosto con Alfio Bottaro bendato, il Bonsai con le foglie da indovinare, La ricetta del mezzogiorno per scegliere il piatto dello chef, I 5 indizi e Scrosta e vinci, dove si vince se sotto la pentola compare il logo.

A che ora va in onda È sempre mezzogiorno?

È sempre mezzogiorno va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 11.55, con la conduzione di Antonella Clerici, dallo studio Rai di via Mecenate a Milano. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay, in diretta oppure on demand dopo la messa in onda.