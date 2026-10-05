Lunedì 5 e martedì 6 ottobre alle 17.40 sul canale 550 tre giovani stilisti si sfidano per realizzare l'abito da red carpet che indosserà la conduttrice, giudicati da Stefano Dominella, Pierlorenzo Bassetti e Marco Scorza.

Francesca Bergesio conduce "Dreaming Red Carpet", il talent-show dedicato alla moda e alla creatività sartoriale in onda su San Marino RTV lunedì 5 e martedì 6 ottobre 2026 alle 17.40, sul canale 550 del digitale terrestre. In due puntate tre giovani stilisti emergenti si contendono la finale e la possibilità di firmare un abito da red carpet.

Tre stilisti emergenti e un abito da grande occasione

Il programma, prodotto dalla Loreb di Giacomo Silvestri, segue il percorso di tre giovani stilisti chiamati a mettere alla prova talento, tecnica e capacità inventiva. Chi conquista la finale realizza un abito da red carpet che Francesca Bergesio indosserà in un'occasione speciale.

Il racconto parte dal bozzetto e arriva alla passerella. Le telecamere mostrano la scelta dei materiali, la costruzione delle forme e la cura dei dettagli, cioè il lavoro che precede un abito da grande occasione.

La giuria: Dominella, Scorza e Bassetti

Tre competenze diverse del mondo della moda valutano le creazioni. Stefano Dominella presiede la giuria. Al suo fianco siedono lo stylist Marco Scorza, che esamina stile, gusto e resa complessiva degli abiti, e Pierlorenzo Bassetti, esperto di tessile.

Come funziona Dreaming Red Carpet

In ogni puntata i concorrenti ricevono un tema e una dotazione di materiali. Con quelli devono ideare e confezionare una creazione originale entro un tempo limitato. Le telecamere seguono ogni fase, dal primo disegno agli ultimi dettagli sartoriali, tra intuizioni, difficoltà, confronti e imprevisti.

Francesca Bergesio e i giudici osservano il laboratorio, intervengono e commentano l'avanzamento dei lavori. Al termine delle prove le modelle indossano gli abiti e li presentano in atelier davanti alla giuria. Il verdetto stabilisce chi lascia la competizione e chi prosegue verso la sfida conclusiva.

Autori e regia

Il programma è firmato da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Roberto De Santis, con la scrittura di Cristina Gimignani. Silvia Pizzetti cura la regia.

Domande frequenti

Quando va in onda Dreaming Red Carpet?

Dreaming Red Carpet va in onda su San Marino RTV in due puntate, lunedì 5 e martedì 6 ottobre 2026 alle 17.40. Il canale è il 550 del digitale terrestre. Il talent-show sulla moda è condotto da Francesca Bergesio e prodotto dalla Loreb di Giacomo Silvestri.

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Chi sono i giudici di Dreaming Red Carpet?

La giuria di Dreaming Red Carpet è composta da tre figure del mondo della moda. Stefano Dominella è il presidente, lo stylist Marco Scorza giudica stile, gusto e resa degli abiti, mentre Pierlorenzo Bassetti porta la sua esperienza nel settore tessile.

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Cosa vince il concorrente di Dreaming Red Carpet?

Lo stilista che conquista la finale di Dreaming Red Carpet realizza un abito da red carpet. A indossarlo sarà la conduttrice Francesca Bergesio in un'occasione speciale. In gara ci sono tre giovani stilisti emergenti, che si sfidano su temi e materiali assegnati in ogni puntata.

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Come si svolgono le puntate di Dreaming Red Carpet?

In ogni puntata i concorrenti ricevono un tema e dei materiali e hanno un tempo limitato per creare un abito originale. Le modelle lo presentano poi in atelier davanti alla giuria, che decide chi lascia la gara e chi prosegue verso la sfida finale.