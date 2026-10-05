Al convegno "Donne: la libertà è sempre di moda" dell'Istituto Milton Friedman, durante la Milano Fashion Week, hanno parlato un'ex bambina ostaggio di Hamas, una donna yazida rapita dall'Isis, un'attivista afghana e una dissidente iraniana.

A pochi giorni dal terzo anniversario del 7 ottobre 2023, l'Istituto Milton Friedman ha portato a Milano le testimonianze di donne che hanno vissuto terrorismo, prigionia e repressione. Il convegno "Donne: la libertà è sempre di moda" si è svolto venerdì 25 settembre 2026 al Centro Congressi di Assolombarda, nel calendario della Milano Fashion Week, con quattro panel su libertà femminile, terrorismo, sicurezza e impegno del mondo della moda.

Ela Elyakim, rapita da Hamas a otto anni

Ela Elyakim, cittadina israeliana e italiana, aveva otto anni quando il 7 ottobre 2023 Hamas la rapì nel kibbutz di Nahal Oz insieme alla sorella Dafna. Ha raccontato i 51 giorni di prigionia, trascorsi in diverse abitazioni e anche sottoterra. «Ci hanno portato in una specie di gabbia, come quella dei cani, solo un po' più grande».

Hoara Borselli le ha chiesto dove avesse trovato la forza per resistere. Lei ha risposto: «Mia sorella». E oggi? «Sto bene. È come se avessi superato il peggio».

Fawzia Amin Sido, dieci anni di prigionia

Fawzia Amin Sido, yazida di Sinjar, aveva dieci anni quando l'Isis la rapì nel 2014. Ha raccontato di essere stata separata dal fratello, venduta, incatenata, picchiata e torturata. Secondo la sua testimonianza, nel 2020 fu trasferita a Gaza e costretta sotto minaccia a sposare un jihadista e ad avere due figli. L'esercito israeliano l'ha liberata dopo dieci anni.

«Non sono qui per chiedervi compassione, chiedo umanità», ha detto. «Voglio essere di nuovo solo una figlia, una figlia che può abbracciare di nuovo sua madre».

Aviva Siegel e i 51 giorni nei tunnel

Sul palco anche Aviva Siegel, rapita da Hamas il 7 ottobre insieme al marito Keith e tenuta prigioniera per 51 giorni. Ha descritto la fame, il tempo passato sottoterra e il controllo dei carcerieri. Quando il marito le disse di non riuscire più a respirare, ha ricordato, pensò: «Non volevo vederlo morto. L'unica cosa che pensavo era: per favore, fatemi morire prima».

Siegel ha parlato anche di Ela, che in prigionia stava seduta sulle sue gambe mentre i sequestratori dicevano alle due bambine che Israele non esisteva più e che non avrebbero avuto una casa a cui tornare. «Ela non riusciva a smettere di piangere». Prima di intervenire Aviva ha abbracciato Ela e si è commossa.

Afghanistan e Iran: le testimonianze di Husna Jalal ed Elaheh Tavakolyan

Husna Jalal, fondatrice di Women for Change International, ha denunciato l'esclusione delle ragazze afghane dall'istruzione oltre la sesta classe e ha definito la condizione delle donne nel suo Paese un «apartheid di genere». «Le ideologie islamiste non rispettano i confini», ha avvertito. Jalal oggi vive nei Paesi Bassi e si è rivolta anche all'Europa: «Siamo fuggiti dal nostro Paese. Dove dovremmo andare adesso, su Marte?».

Elaheh Tavakolyan ha aperto il suo intervento alzando il pugno e chiedendo al pubblico: «Vedete una terrorista?». È scesa in strada con le figlie durante le proteste in Iran ed è stata colpita, perdendo un occhio. «Libertà per l'Iran», ha scandito. Alla figlia che le chiedeva perché manifestare aveva risposto: «Per la libertà. Perché voi non diventiate come la nostra generazione, repressa e costretta al silenzio». E ancora: «Se tornassi indietro rifarei la stessa scelta. In me non c'è alcun rimpianto».

Gli interventi istituzionali

Dario Peirone, direttore generale dell'Istituto Milton Friedman, ha aperto i lavori, seguito dal presidente dell'Associazione Italia-Iran Mariofilippo Brambilla di Carpiano. Sono intervenute le senatrici Mariastella Gelmini, Elena Murelli e Daniela Santanchè, la deputata Alessia Ambrosi e i consiglieri regionali lombardi Giulio Gallera, Sergio Gaddi e Marco Bestetti. Per il Comune di Milano ha parlato il capogruppo Riccardo Truppo. Hanno inviato i loro saluti numerosi ministri, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il deputato Roberto Bagnasco ha introdotto il primo panel affermando che «il destino dell'Iran appartiene solo al suo popolo». Andrea Orsini ha ricordato la brutalità del 7 ottobre.

Santanchè ha definito il burqa una «prigione portatile» e ha indicato cinque priorità: libertà di scelta nell'abbigliamento, contrasto ai matrimoni forzati e alle mutilazioni genitali femminili, accoglienza per chi fugge dalla repressione iraniana, responsabilità per chi opprime, tortura o uccide donne e ragazzi, coinvolgimento del mondo della moda per dare voce alle donne private dei propri diritti. «Le parole sono importanti, però poi c'è l'azione», ha detto, abbracciando Ela e Aviva.

Violenza, sicurezza e moda: gli altri panel

Il giornalista Mediaset Francesco Vecchi ha moderato il secondo panel, dedicato alla violenza contro le donne come strumento di terrore il 7 ottobre. Ruth Halperin-Kaddari, direttrice del Rackman Center della Bar-Ilan University e cofondatrice del Dinah Project, ha illustrato il lavoro di documentazione sulle violenze sessuali del 7 ottobre e su quelle subite dagli ostaggi in prigionia.

Nel terzo panel, "Donne e sicurezza: diritti universali", moderato da Emanuela Gentilin, la senatrice Murelli ha sostenuto che «non può esserci libertà senza sicurezza» e ha insistito sull'indipendenza economica delle donne. Manel Msalmi ha portato il punto di vista dei musulmani europei impegnati contro l'estremismo islamista e ha chiesto più attenzione alle reti radicali e alle organizzazioni che, secondo lei, sostengono Hamas.

La giornalista Barbara Politi ha moderato il quarto panel, aperto da una breve sfilata della linea "Lux" e dedicato al rapporto tra moda, libertà e condizione femminile. La stilista Chiara Boni ha definito la moda uno «specchio dei tempi», capace di raccontare i cambiamenti sociali e l'emancipazione femminile.

Farnoush Hamidian, modella e attrice nata in Iran, ha riassunto il senso della giornata: «Non c'è niente di più prezioso, per una donna, della libertà». Essere liberi, ha spiegato, significa poter ridere in pubblico, ballare, sentire i capelli al vento e soprattutto «avere il diritto di scegliere cosa fare, cosa essere, come vivere».

La campagna dell'Istituto Milton Friedman

Durante l'iniziativa l'Istituto ha richiamato lo slogan della sua campagna: «Hamas = Isis = talebani = regime iraniano». Con questa formula gli organizzatori accomunano realtà diverse nel segno della lotta al terrorismo, all'estremismo e alla negazione dei diritti delle donne. Tra le relatrici israeliane e iraniane, accomunate da esperienze diverse, si è vista sul palco una vicinanza nata proprio durante l'evento.

Domande frequenti

Cos'è il convegno "Donne: la libertà è sempre di moda"?

"Donne: la libertà è sempre di moda" è il convegno organizzato dall'Istituto Milton Friedman durante la Milano Fashion Week, il 25 settembre 2026 al Centro Congressi di Assolombarda. In quattro panel ha messo a confronto libertà femminile, terrorismo, sicurezza e moda, in vista del terzo anniversario del 7 ottobre.

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Chi sono le sopravvissute intervenute al convegno di Milano?

Al convegno hanno parlato Ela Elyakim, rapita da Hamas a otto anni, Aviva Siegel, ex ostaggio del 7 ottobre, e la yazida Fawzia Amin Sido, rapita dall'Isis nel 2014. Con loro l'attivista afghana Husna Jalal di Women for Change International e la dissidente iraniana Elaheh Tavakolyan.

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Quanto è durata la prigionia di Ela Elyakim e Aviva Siegel?

Ela Elyakim e Aviva Siegel sono rimaste in mano ad Hamas per 51 giorni dopo il rapimento del 7 ottobre 2023. Ela, presa nel kibbutz di Nahal Oz con la sorella Dafna, ha raccontato di essere stata tenuta in diverse abitazioni e sottoterra. Siegel fu rapita insieme al marito Keith.

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Chi ha parlato per le istituzioni al convegno dell'Istituto Milton Friedman?

Sono intervenute le senatrici Mariastella Gelmini, Elena Murelli e Daniela Santanchè, la deputata Alessia Ambrosi, il deputato Roberto Bagnasco e i consiglieri regionali lombardi Gallera, Gaddi e Bestetti. Per il Comune di Milano ha parlato Riccardo Truppo. Sala e Fontana hanno inviato i loro saluti.